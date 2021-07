”Taide voi auttaa pitämään maaseudun elinvoimaisena” – ”Näin sen näimme” juhlistaa Lappajärven kuvataideleirien komeaa 50-vuotista perinnettä

Valtakunnallinen taideleiri on kuulunut eteläpohjalaisen Lappajärven kunnan kesään vuodesta 1972. Tänä vuonna järjestetty 50. taideleiri sai jatkokseen näyttelyn ”Näin sen näimme”.

Johannes Tervo

Pysähdy Ala-Sepässä ja pidä taidetauko: Galleria LappaVillassa voit tutustua Näin sen näimme -näyttelyyn. Jutta Väkeväinen on näyttelyn työntekijä.

Miten nähdä ympäristö ja miten esittää se kuvataiteen keinoin? Entä miten näkemisen ja esittämisen tavat ovat muuttuneet vuosikymmenten mittaan?

Vastauksia kysymyksiin saat, kun lähdet maantielle 711 ja Lappajärven länsirannan maisemareitille. Pysähdy Ala-Sepässä ja pidä taidetauko: aivan tien vieressä on Sepän entinen koulu, nykyinen Galleria LappaVilla.

Galleriaan on ripustettu 25 työtä. Tekijöinä on 13 pohjalaistaiteilijaa. Heitä yhdistää ainakin yksi asia: jokainen on viettänyt Lappajärvellä kesäisiä päiviä taideleirin opettajana.

”Näin sen näimme” näyttää näkemisen ja tekemisen monet tavat – ja miten mukavaa tuon moninaisuuden katseleminen onkaan.

Tekniikoista suosituin tässä näyttelyssä on öljyväri.

Lisäksi esillä on ainakin akvarelleja, serigrafioita ja väriliitutöitä. Markku-Tapani Hakalan Italian Diary -sarjan tekniikka on guassi.

Johannes Tervo

Elina Försti: Punainen lato, 2019, öljy

Katsojan kesäretki LappaVillaan on monipuolinen: esittävän taulun luota ei-esittävään teokseen syventymään, akvarellin äärestä öljyvärityötä tarkastelemaan.

Kierros vanhaan kouluun rakennetuissa näyttelytiloissa on matka taiteen historiaankin, jota voi taivaltaa 1940-luvulta aivan nykyvuosiin.

Yksi osa näyttelyä ovat Saara-Liisa Perän ikonit, joihin perehtyessä historiasukellus syvenee. Työt ovat osa ikonitaiteen vuosisataista jatkumoa.

Yksittäisen taiteilijan käsialan muuttumista on mielenkiintoista tarkastella. Siihen pystyy perehtymään vaikkapa Oiva Polarin öljyväritöitä tutkien: Maalaismaisema on vuodelta 1943, Sininen maisema vuodelta 1971. Saman tekijän maisemakuvat, jotka näyttävät kaksi näkemisen ja tekemisen tapaa.

Johannes Tervo

Seppo Tanninen: Torrid Evenings, 1999, öljy

Viiden vuosikymmenen aikana Lappajärven taideleireillä on ollut 1 100 opiskelijaa. Opettajia on ollut 32.

Yhden leirin opiskelijamäärä on vaihdellut kymmenestä jopa yli kolmeenkymmeneen. Usein opettajia on ollut kaksi, ja sama pari on opettanut muutaman vuoden peräkkäin.

”Leirillä opettaneet taiteilijat ovat loistavia”, Aino Alppinen sanoo.

Hän on osallistunut Lappajärven taideleireihin useissa rooleissa. Tänä vuonna hän auttoi monissa käytännön järjestelyissä. Kolme kertaa hän on ollut leiriläisenä taidetta opiskelemassa.

Johannes Tervo

Heikki Mäki-Tuuri: Jaakko Ilkka ja Kyrön kirkko, 1985, öljy

”Harrastajalle taideleiri on todella tärkeä. On hienoa, kun voi viikon keskeytymättä keskittyä asiaan, josta tykkää”, Alppinen sanoo.

”Kuin olisin saanut uuden kielen, jota opin enemmän ja enemmän”, hän kuvaa omaa taiteen opiskeluaan.

Johannes Tervo

Pentti Uusikylä: Kubistinen talvimaisema, 1957, öljy

Tänä vuonna opettajina olivat taiteilijat Elina Försti ja Ritva Lindberg. He ovat Lappajärven taideleirien veteraaneja: kumpikin on opettanut kymmenellä leirillä.

Näin sen näimme -näyttelyn teema on Förstin ja Lindbergin kehittämä.

He osallistuivat myös näyttelyn koostamiseenkin Nelimarkka-museon museotoimenjohtajan Elina Alkion kanssa. Alkio on ripustanut näyttelyn.

Johannes Tervo

"Täällä on monta teosta, joista pidän. Oiva Polarin Sininen maisema on niistä yksi", kertoo näyttelyn työntekijä Jutta Väkeväinen. Öljyvärityön värit viehättävät häntä, samoin se, että teoksen voi nähdä monella tavalla. Esimerkiksi järvimaisemana tai peltolakeutena latoineen.

”Maaseudun autioitumisesta puhutaan paljon. Ja pohditaan, mitä pitäisi tehdä elinvoiman lisäämiseksi”, Aino Alppinen sanoo.

Lappajärvellä taide on nähty yhdeksi keinoksi, hän kiittää.

”Taide voi auttaa pitämään maaseudun elinvoimaisena. Mahdollisuus monipuoliseen harrastamiseen lisää ihmisten viihtymistä.”

Johannes Tervo

Oiva Polari: Maalaismaisema, 1943, öljy

Näin sen näimme