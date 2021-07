Ranskalaisten pastillien kiillotuskone, maitolasiset maitolasit ja pari Picassoa – Kesäisellä Aalto-kierroksella voi piipahtaa Noormarkun mainiossa Villa Maireassa

Eija Mansikkamäki

Villa Mairea kätkeytyy mäntykankaaseen Noormarkun ruukin reunamilla.

Monen kesälomamatkailu kulkee Alvar Aallon jalanjäljissä. Suomalaisen arkkitehtisuuruuden töihin voi tutustua katselemalla ulkoapäin, pistäytymällä sisällä tai osallistumalla oikein opastetulle vierailulle. Jälkimmäisiä tarjoaa Villa Mairea, Noormarkun kauniissa ruukkiympäristössä sijaitseva vuonna 1939 valmistunut yksityiskoti.

Aalto suunnitteli puolisonsa Aino Aallon kanssa rakennuksen ystävilleen Maire ja Harry Gullichsenille, A. Ahlström Oy:n pääjohtajalle. Ahlström omisti myös lasitehdas Iittalan melkein koko 1900-luvun ajan.

Maire puolestaan keräsi taidetta, ja ulkomainen kokoelma on esillä Villa Maireassa ja kotimainen Porin taidemuseossa.

Taloon pääsee tutustumaan varaamalla 20 euron opastetun kierroksen etukäteen. Maksu tarjoaa mukavan retken kauniisiin tiloihin, kiinnostaviin kertomuksiin ja tyylikkääseen miljööseen puutarhoineen.

Opastuksen hoitaa talossa toimiva Mairea-säätiö, joka omistaa taiteen ja A. Ahlström Oy puolestaan kiinteistön ja koko ruukin alueen. Gullichsenin jälkeläiset saavat viettää siellä kuitenkin aikaa, joten kalusteet ja design-esineistö ovat arkikäytössä. Kierros käydään kuitenkin vain alakerrassa.

Yläkerrassa on kuulemma kahdeksan makuuhuonetta ja perheen neljälle lapselle tehty erillinen ja äänieristetty leikkitila pianoineen ja puolapuineen. Näin siksi, etteivät isän bisnestapaamiset kotona häiriintyneet.

Yläkerrassa on myös Mairen oma ateljee, jonka hän piti lukossa eikä esitellyt töitään. Niin esteetikko hän oli, että halusi lasten juovan maidon maitolasista laseista, etteivät maitorannut näy kirkkaan lasin pinnassa.

Tämä käy ilmi, kun kävijät pääsevät kurkkaamaan keittiöihin ja seisomaan 30 hengen ruokapöydän ääreen. Tuolit on päällystetty hevosenjouhilla. Keittiöitä on parikin ja eteisessä seisoo suuri kuparinen malja, joka on toiminut alunperin ranskanpastillien kiillotuskoneena ja sittemmin boolimaljana ja jälkikasvun karusellina.

Eija Mansikkamäki

Kun pulahdusvesistöä ei ole, se tehdään. Munuaisen muotoinen uima-allas tarjoaa virvoitusta hellepäiviin ja saunomisen lomaan.

Kierroksella oppii, ettei silmäniloa tuo pelkkä arkkitehtuuri, vaan isossa osassa ovat taide ja sisustusratkaisut. Sisustus onkin pitkälti Aino Aallon käsialaa ja alkuperäisessä asussaan. Maire Gullichsenin mukaan se oli valmistuessaan niin täydellinen, että hän lisäsi vain taidetta seinille. Esillä on harvinaisuuksia, kuten Henning Poulsenin flyygeli, ja seiniä koristavat Matissen, Gauguinin ja Picasson työt. Modernin taiteen ohella Maire Gullichsenin intohimona olivat kukat, joten talossa on myös erillinen kukkahuone. Myös matot ja moni valaisin on vartan vasten tänne suunniteltu.

Myös talon jatkeena toimiva pihapiiri kiviaitoineen on vaikuttava. Puutarhassa on turvekattoinen sauna, Aallon muotokieltä myötäilevä munuaisenmuotoinen uima-allas, istutuksia, säleikköjä yli 200 hehtaaria leikattavaa nurmikkoa.

Aallon kädenjälkeä leimaa yksinkertaisuus Aallon kerrotaan inspiroituneen Japanista, vaikka hän ei koskaan käynyt siellä itse.

Hyvin samantyyppinen kohde on Pariisin liepeillä oleva Maison Louis Carré, joka on yksi kohde Euroopan neuvoston Alvar Aalto Route -kulttuurireitissä, jossa on kaikkiaan 60 kohdetta 27 kaupungissa.

Villa Mairean jälkeen kannattaa kierrellä ruukin alueella ja vilkaista samalla reissulla myös Kauttuan ruukinpuistoa Eurassa ja Paimion parantolaa.

Matkareitin voi suunnitella minkä tahansa teeman varaan. Alvar Aalto Route innostaa kulttuurireitille, joka kattaa yli 60 arkkitehtuurikohdetta 27 paikkakunnalla viidessä eri maassa

Alvar Aallon suunnittelema helmi kiinnostaa nyt Ranskassa – puu ja puusepät tuotiin 1950-luvulla Suomesta

Eija Mansikkamäki

Villa Mairean sisäänkäynnissä on Alvar Aallon arkkitehtuurille tuttu kaareva lippa.