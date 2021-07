Satakunnasta paljastui hämmästyttävä löytö: "Tämä on aivan uutta nykykansantaiteessa, että taidetta on luotu yhdessä eri tavoin"

Pariskunta Ari ja Sirpa Väinölä seisovat omien kuviensa vieressä Kodiksamin pellolla. Variksenpelätin-asetelman nimi on ”Varjeltu kylä”.

Raumalaisella pellolla hulmuaa tuulen mukana aavemaisia variksenpelättimiä. Ne ovat Kodiksamin kyläläisten tekemiä omakuvia ja muistuttavat paikallisen yhteisötaiteen voimasta.

Satakuntalaisen yhteisötaiteen rikkaus paljastui taiteilija Veli Granön ja ITE-museon amanuenssi Elina Vuorimiehen toimittamassa ja Maaseudun Sivistysliiton kustantamassa kirjassa ”ITE Satakunnassa”. Maaseudun Sivistysliitto on kartoittanut ITE-taidetta eri maakunnissa 1990-luvun lopulta lähtien.

Erityistä satakuntalaisessa ITE-taiteessa on juuri se, että monet paikalliset ystävykset ja yhteisöt ovat luoneet yhdessä sävähdyttävää taidetta.

”Tämä on aivan uusi löytö nykykansantaiteessa, että taidetta on luotu yhdessä eri tavoin. Mielenkiintoista on, mistä tämä ilmiö johtuu”, sanoo Granö.

Hän arvelee, että yksi syy ilmiöön voi olla ITE-taiteen tunnettavuuden kasvu. Sen kautta on löydetty myös yhdessä tekemisen muotoja.

”Suomessa on muutama vuosi sitten tehty tutkimus, jonka mukaan Satakunnassa on kaikkein eniten toimivia kyläyhdistyksiä ja se on hyvin yhteisöllinen maakunta.”

ITE-taidetta ei ole pelkästään luotu Satakunnassa yhdessä vaan se on myös synnyttänyt uusia yhteisöllisyyden muotoja.

”Pomarkussa Marja-Liisa Ala-Nissi ja Airi Ruokoski ovat luoneet yhdessä Pomarkun keskustaan noin kymmenen teoksen ITE-taidekohteen. Siellä pidetään nykyisin vappujuhla ja lakitetaan patsaita. Taidekohteesta on tullut paikallisten yhteinen juttu.”

Vastaavanlainen ilmiö Granön mukaan löytyy Karviasta, jossa on myös paljon ITE-taiteen tekijöitä. Siellä kyläläiset ovat tehneet teiden varsiin taideteoksia ohiajavia ilahduttamaan.

ITE-taide tarkoittaa nykyajan suomalaista visuaalista kansantaidetta, jonka tekijöillä ei ole taiteen alan koulutusta.

Nykykansantaiteen ilmiöihin luetaan joskus myös erityistä tukea tarvitsevien taiteilijoiden taidetta, sillä syntyyhän sekin taidemaailman ulkopuolella, vaikkei varsinaista ITE-taidetta olekaan, Granö täsmentää.

ITE-taide on sidoksissa taiteilijan elinympäristöön, kulttuuriseen taustaan ja elämän kokemuksiin. Satakuntalaiseen ITE-taiteeseen vaikuttaa Kokemäenjoki, tuuheat metsät ja viljava maa. Siihen vaikuttaa myös satakuntalainen identiteetti, johon kuuluu vahva samaistuminen omaan paikkakuntaan.

Satakuntalainen ITE-taide on yhteisötaiteen lisäksi toki myös yksilöllistä. Erikoista satakuntalaiselle taiteelle on myös naisten suuri osuus taiteentekijöistä, joita oli jopa kolmannes kaikista satakuntalaisista ITE-taiteilijoista. Esimerkkinä mainittakoon uuden tuulahduksen ITE-taiteeseen tuonut Hanna Viitala, joka kuvaa teoksissaan erilaisia naiseuteen ja äitiyteen liittyviä myyttejä.

Kirja esittelee myös Vuoden ITE-taiteilijan Jori Tapio Kalliolan teoksia. Ne ovat värikkäitä ja ilmeikkäitä puupäitä, joita hän veisteli, kun koronaepidemian vuoksi tyhjentynyt kalenteri Jori Otsa & Mah’Orkka -yhtyeen laulajana pakotti hänet tauolle.

Taiteilijan teokset ovat nähtävissä Ilomantsissa Ihmeiden ILO!TALO -yhteisnäyttelyssä 15. elokuuta saakka.