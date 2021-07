Mitali on Tokiosta erittäin tiukassa – ampujat, uimarit, golfaajat ja purjehtijat voivat toki yllättää asiantuntijat perusteellisesti

Sanne Katainen, Kimmo Haimi, Lassi Palo/Ampumaurheiluliitto, Suomen Urheiluliitto, Jarno Mela, Uimaliitto

Haulikkoampujat Lari Pesonen (vas. ylhäällä), Satu Mäkelä-Nummela ja Eetu Kallioinen ja kolmiloikkaajat Senni Salminen (vas. alhaalla) ja Kristiina Mäkelä sekä uimari Ari-Pekka Liukkonen ovat suomalaisia olympiatoivoja.

Tokion kesäolympialaisten avajaiset ovat perjantaina ja viimeinen kisapäivä sunnuntaina 8.8. Suomalaisia on mukana 48 urheilijaa 12 lajissa.

Edellisistä kesäolympialaisista Suomi sai yhden pronssin, sen toi Mira Potkonen nyrkkeilyssä. Tänä vuonna mitalit ovat yhtä tiukassa. Ehkä suurimpia suomalaistoivoja ovat ampujat, uimarit, golfinpelaajat ja edelleen Mira Potkonen.

Kisojen ensimmäinen suomalaisurheilija on perjantaina jousiampuja Antti Vikström. Sulkapalloilija Kalle Koljonen aloittaa kilpailut lauantaina, samoin kouluratsastaja Henri Ruoste.

Sunnuntaina ovat kehissä skeet-haulikkoampujat Eetu Kallioinen ja Lari Pesonen, jotka voivat onnistuessaan vaikka voittaa koko kisan.

Lopella syntynyt Ala-Hämeen Ampujia edustava 23-vuotias Kallioinen voitti toukokuussa EM-pronssia skeetissä.

26-vuotias kersantti Lari Pesonen työskentelee Panssariprikaatissa Parolannummella. Pesosen seura on Ilomantsin Erämiehet (IEM).

Tiistaina trap-ammunnan aloittava Satu Mäkelä-Nummela Orimattilan Seudun Urheiluampujista lähtee jo neljänsiin olympialaisiinsa. Hän voitti 2008, sijoittui Lontoossa 2012 seitsemänneksi ja Rio de Janeirossa 2016 kymmenenneksi.

RS-X-purjelautailija Tuuli Petäjä-Sirén yrittää sunnuntaista alkaen kehittää vauhtia riittävästi saavuttaakseen toisen olympiamitalinsa. Hän voitti Lontoossa 2012 hopeaa. Luokan mitalilähtö on lauantaina 31.7.

25-vuotias laser-purjehtija Kaarle Tapper on vesillä torstaista alkaen ja mitalipurjehdus on sunnuntaina 1.8. Esikisoissa 2019 Tapper oli kuudes.

Tuula Tenkanen tavoittelee mitalia Laser Radial -luokassa.

Perjantaina 30.7 golfaavat Kalle Samooja ja Sami Välimäki. Naisten golfissa ovat mukana Matilda Castrén ja Sanna Nuutinen.

25-vuotias golfari Castrén on päässyt huiman hyvään vireeseen ja on Suomen suurimpia mitalitoivoja. Hän otti ensimmäisenä suomalaisena naisten ammattilaiskilpailussa USA:ssa voiton kesäkuussa. Castrén on sekä Suomen että Yhdysvaltain kansalainen ja asuu nykyisin Kaliforniassa. Naisten golfin päättävä neljäs kierros kilpaillaan lauantaina 7.8.

Estejuoksun ja naisten kolmiloikan finaalit ovat sunnuntaina 1.8. Topi Raitanen tavoittelee esteissä loppukilpailupaikkaa. Kolmiloikkaajista mukana ovat Kristiina Mäkelä ja Senni Salminen.

25-vuotias Salminen loikkasi tänä vuonna uuden Suomen ennätyksen 14,63. Mitaliin asti pitäisi ennätystä todennäköisesti parantaa. Salminen edustaa Imatran Urheilijoita.

28-vuotias Orimattilan Jymyn Kristiina Mäkelä on hyvänä päivänä korkealla. Hän hyppäsi kesäkuussa ennätyksensä 14,41. Riossa Mäkelä sijoittui 12. tilalle tuloksella 13,95.

Sadan metrin aitojen välierät ovat myös sunnuntaina, suomalaiset toivovat näkevänsä siellä Annimari Kortteen ja Reetta Hurskeen. Suomen ennätyksen 13,31 kesäkuussa tehnyt Elmo Lakka voi yllättää 110 metrin aidoissa.

Keihäs on perinteisin Suomen mitalilaji, mutta nyt toiveet ovat melko pienet. Tosin 33-vuotiaan Lassi Etelätalon kantti kestää, yleensä viimeinen heitto on pisin. Onnistuessaan mahdollisuudet ovat myös Toni Kuuselalla ja Oliver Helanderilla. Keihään karsinta on keskiviikkona 4.8. ja finaali lauantaina 7.8.

Yksi suurista mitalitoivoista on rullalautailija eli skeittari Lizzie Armanto, joka asuu Yhdysvalloissa Kaliforniassa. Hänen isänsä on suomalainen ja Armanto teki vuonna 2019 päätöksen edustaa Suomea. Hän oli tuolloin olympiarankingissa viides.

Skeittauksessa esitetään koko ajan yhä vaikeampia temppuja, mikä voi olla tyylillä skeittaavan Armannon kompastuskivi. Hän osallistuu 4.8. park-skeittaukseen, jossa tehdään skeittipuiston altaiden reunalta hyppyjä.

Uimareista odotetaan eniten Ari-Pekka Liukkoselta (32), joka ui EM-kultaa kesäkuussa 50 metrin vapaauinnissa ajalla 21,61. Ida Hulkko otti tuolloin naisten 50 metrin rintauinnissa EM-hopeaa.

Painissa on mahdollisuudet mitaleille saakka Arvi Savolaisella 97 kilon sarjassa ja Elias Kuosmasella, joka joutui muuttamaan sarjaa ylemmäs Savolaisen vietyä olympiapaikan.

Timo Filpus