Vihdoin saa juhlia festareilla! – "Ihmiset kaipaavat kohtaamisia, musiikkia ja toisiaan"

Ninni For Ever päälavalla riihessä perjantaina.

Ensimmäinen huomio Muuramen Naamat-festivaalin järjestäytymisestä on kyllä se, että festarikansan rutiini telttojen ja aurinkokatosten kokoamisessa on ruostunut.

Kiroilua, omintakeisia tekniikoita, uusia yrityksiä ja tietenkin ilmastointiteipillä viimeistelyä näkyy joka puolella peltoaukeaa.

Muita näkyviä ongelmia ei sitten olekaan. Päinvastoin, iloisia jälleennäkemisiä ja hymyjä näkee kaikkialla. Toisten tapaamisten rutiini ei ole kadonnut, vaikka koronan vuoksi kohtaamiset ovat olleet vähissä.

"Kaikesta näkee, että ihmiset kaipaavat toisten kohtaamista, musiikkia ja kontakteja. Se on ollut hirmu hieno havainto", juhlia järjestävän yhdistyksen hallituksen jäsen Jaakko Selin sanoo.

Naamat järjestetään Muuramen Tuomiston tilalla. Vanha maatila tarjoaa puitteet tuhannen hengen juhliin. Nyt paikalla oli koronan vuoksi noi 800 ihmistä.

Naamojen viestintä on humoristisävytteistä ja rentoa, mutta sävy vakavoituu korona-asioissa.

"Me on lähdetty siitä, että ei olla keittiövirologeja. Noudatetaan viranomaisten ohjeita ja mitä edellytetään ja vaaditaan, se tehdään. Viranomaisten tarkastuksesta saatiin puhtaat paperit", Selin sanoo.

Keski-Suomessa järjestetään viikonloppuna muitakin tapahtumia, eikä kokoontumisrajoituksia ole.

Muuramessa noudatetaan kaikkia koronamääräyksiä ja esimerkiksi leirinnässä on normaalia isommat raot telttojen välillä.

Suurin uhraus on tunnelmallisen navetan esiintymislavan jättäminen pois käytöstä. Keikat on siirretty pellolla olevaan Side Show -teltalle. Näin kaikki tapahtumat ovat ulkona.

Esiintyjien määrästä ei kuitenkaan ole tingitty.

"Tapahtuma- ja kulttuuriala on ollut todella raskaan rajoitustoiminnan alla. Me ei olla ohjelmapuolesta leikattu, sillä artisteilta on mennyt niin paljon töitä. Pienillä jutuilla yritetty oma osamme tehdä heidän tukemiseksi", Selin sanoo.

Naamoilla on 80 prosenttia normaalista väkimäärästä tänä vuonna.

Päättäminen juhlien kohtalosta jäi viime tinkaan. Viimeisiä päätöksiä tehtiin vasta kesäkuussa.

"Aika sumussa jouduttiin valmistelut tekemään. Valmistauduttiin täysmittaiseen festariin ensin, sillä pienentäminen on helpompaa", Selin kertoo.

Lippuja myytiin kahdessa satsissa. Lopulta pystyttiin ottamaan 80 prosenttia normaalista väkimäärästä.

Välivuoden jälkeen moni asia on ennallaan, vaikka silti vähän erilaisena.

Esimerkiksi Side Show -teltan reikäpäinen ohjelma on muuttunut. Parin vuoden takaista saippuoituun muovimäkeen huipentunutta temppurataa ei nyt toteutettu.

Tosin aivan tavanomaiseksi soittamiseksi ei teltan ohjelma vieläkään ole taantunut. Ohjelmassa on esimerkiksi iltasatuja aikuisille lapsille ja lapsellisille aikuisille sekä työpaja: Opi todistamaan maapallo litteäksi.

Puhumattakaan päissäänseisonnan kisoista.

Peltojalkapalloturnaus otti kantaa. Tuomarit esittivät sokeita ja haroivat kentällä valkoisen kepin kanssa.

Pysyvyyttä juhlilla edusti lauantaina päivällä järjestettävä mölkkyturnaus. Se oli täsmälleen samanlainen kuin ennenkin.

Lopulta kaikki teltat ja katokset saatiin pystyyn. Sää helli Muurametta sen verran, että ainakaan perjantaina ei niiden tuulenkestävyyttä testattu.

Juhlien pääsyliput myytiin loppuun tavanomaiseen tapaan ennen ohjelman julkaisemista. Myynti kesti noin minuutin.

Moni ei niin välitä ohjelmasta, nauttivat mitä siellä sitten onkaan. Tosin pääesiintyjä Litku Klemetti perui lauantain keikan.

Kaikki esiintyjät ovat tänä vuonna kotimaisia. Se helpotti järjestämistä, sillä ulkomailta tulevien karanteenia tai koronariskiä ei ollut.

"Vapaaehtoisorganisaation kanssa on myös ollut joustavaa", Selin kertoo.

Perjantaina illan päätti räppäri Evil Stöö ja porukka pikkuhiljaa painui pitämään kylmyyttä telttoihin.

Lauantaina aamupäivällä leirinnässä kiersivät Quantimil Krabola ja Igor Guhanov. Vakavat virkapuvut päällään he eristivät nauhalla osan leireistä. Perusteena oli ympäristöön vapautuva krapulasäteily.

"Kohde on vaarallinen. Haju on jumalattoman kauhea", luki kouraan lyödyssä proopuskassa.

Iltapäivän mittaan lauantaina eristykset oli jo purettu, virkapuvuissa kulkeneet Timo Hanhisalo ja Saana-Susanna Kakkinen vakuuttivat.

