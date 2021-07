Tapper jatkaa toisena, Tenkanen hivuttautui mitalitaisteluun

Tuula Tenkanen on mukana mitalitaistossa. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Kaarle Tapper ja Tuula Tenkanen ovat mitalikamppailuissa Tokion olympiapurjehduksissa.

Tapper jatkaa Laser-luokassa toisena viidennen kilpailulähdön jälkeen. Tapper oli päivän toisessa lähdössä kahdeksas.

Lähdön voittoon purjehti Viron Karl-Martin Rammo ennen Australian Matt Wearnia, joka nousi kokonaistilanteessa kolmanneksi.

Kokonaiskisan johdossa jatkaa Kyproksen Pavlos Kontides, joka oli lähdössä sijalla 20. Kontides oli voittanut päivän ensimmäisen lähdön ja noussut Tapperin ohi kokonaistilanteen kärkeen. Tapper oli päivän avauslähdössä yhdestoista.

Kontidesilla on nyt kasassa 17 nettopistettä, kun Tapperilla on niitä 24 ja Wearnilla 25.

Tänään purjehditaan Laser-luokassa vielä yksi lähtö. Ohjelmassa on poikkeuksellisesti kolmen lähdön päivä, koska sunnuntaina jouduttiin perumaan yksi lähtö. Kaikkiaan olympiaregatta koostuu kymmenestä lähdöstä sekä mitalilähdöstä.

Laser radial -luokassa Tenkanen on parantanut suorituksiaan regatan edetessä. Tiistain toisesta lähdöstä tuli hänen toistaiseksi paras lähtösijoituksensa, kun suomalainen purjehti hienosti kolmanneksi.

Tulos nosti Tenkasen mitalitaisteluun, sillä hän on nyt kokonaistilanteessa viidentenä, kun takana on kuusi lähtöä. Tenkanen lähti päivään kymmenenneltä sijalta, mutta paransi asemiaan jo päivän avauslähdössä, jossa hän oli viides.

Tiistain toisen lähdön voitti Sveitsin Maud Jayet. Kokonaistilanteen kärkeen nousi Tanskan Anne-Marie Rindom, joka oli lähdössä neljäs. Kisaa johtanut Norjan Line Flem Höst jäi sijalle 25 ja putosi kokonaiskisassa neljänneksi.

Kärkipaikkaa pitävällä Rindomilla on 22 nettopistettä, mutta hänen takanaan on äärimmäisen tasaista. Tenkasella on 37 pistettä, ja hän on vain kolmen pisteen päässä toisena olevasta Ruotsin Josefin Olssonista. Olsson voitti tiistain ensimmäisen lähdön.

Myös Laser radialissa on tämän päivän jälkeen ohjelmassa vielä neljä lähtöä ja mitalilähtö.