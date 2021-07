Tapper ja Tenkanen molemmat kiinni mitalikamppailuissa

Tuula Tenkanen on mukana mitalitaistossa. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Kaarle Tapper ja Tuula Tenkanen ovat mitalikamppailuissa Tokion olympiapurjehduksissa. Molemmat ovat luokissaan kuuden lähdön jälkeen viidennellä sijalla, mutta Tapperilla suunta oli tiistaina alaspäin ja Tenkasella ylöspäin.

Tapper lähti Laser-luokan tiistain purjehduksiin kärkipaikalta, mutta sai tyytyä päivän kolmessa lähdössä sijoihin 11, 8 ja 29. Päivän viimeisen lähdön vaisu tulos pudotti hänet kakkospaikalta viidenneksi.

Kokonaiskisan johdossa on Kyproksen Pavlos Kontides, joka voitti päivän ensimmäisen ja kolmannen lähdön. Kontidesilla on nyt 18 nettopistettä, kun toisena olevalla Australian Matt Wearnilla niitä on 27 ja kolmantena olevalla Brasilian Robert Scheidtillä 33. Tapperilla pisteitä on 38.

Päivän toisen lähdön voitti Viron Karl-Martin Rammo, joka ei ole kokonaiskisassa kärkikymmenikössä.

Laser-luokassa ohjelmassa oli poikkeuksellisesti kolmen lähdön päivä, koska sunnuntaina jouduttiin perumaan yksi lähtö. Kaikkiaan olympiaregatta koostuu kymmenestä lähdöstä sekä mitalilähdöstä.

Laser radial -luokassa Tenkanen on parantanut suorituksiaan regatan edetessä. Tiistain toisesta lähdöstä tuli hänen toistaiseksi paras lähtösijoituksensa, kun suomalainen purjehti hienosti kolmanneksi.

Tenkasen mukaan päivää värittivät isot erot tuulen voimakkuudessa. Etenkin päivän toisessa lähdössä vastatuuliosuudet purjehdittiin hyvinkin erilaisiin tuuliin.

"Oli tärkeää olla oikeassa paikassa, ja tänään onnistuin siinä", Tenkanen kommentoi Olympiakomitean välittämällä ääninauhalla.

Tulos nosti Tenkasen mitalitaisteluun, sillä hän on nyt kokonaistilanteessa viidentenä, kun takana on kuusi lähtöä. Tenkanen lähti päivään kymmenenneltä sijalta, mutta paransi asemiaan jo päivän avauslähdössä, jossa hän oli viides.

Tiistain toisen lähdön voitti Sveitsin Maud Jayet. Kokonaistilanteen kärkeen nousi Tanskan Anne-Marie Rindom, joka oli lähdössä neljäs. Kisaa johtanut Norjan Line Flem Höst jäi sijalle 25 ja putosi kokonaiskisassa neljänneksi.

Kärkipaikkaa pitävällä Rindomilla on 22 nettopistettä, mutta hänen takanaan on äärimmäisen tasaista. Tenkasella on 37 pistettä, ja hän on vain kolmen pisteen päässä toisena olevasta Ruotsin Josefin Olssonista. Olsson voitti tiistain ensimmäisen lähdön.

Myös Laser radialissa on tämän päivän jälkeen ohjelmassa vielä neljä lähtöä ja mitalilähtö.

"Keskiviikkona lepäilen ja teen palauttavaa harjoittelua. Sitten vielä neljä lähtöä mahdollisimman hyvin", Tenkanen ennakoi kisan jatkoa.

Jos kaikki sujuu hyvin, viides jäljellä oleva lähtö on kärkisijat ratkaiseva mitalilähtö.