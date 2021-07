Neljänsissä olympialaisissaan kilpaileva Mäkelä-Nummela sijalla 18 kahden sarjan jälkeen, finaalipaikkaan kahden kiekon ero

Kuuden parhaan finaaliin pääsy on Mäkelä-Nummelalle yhä mahdollista, mutta tulosten on syytä parantua.

Neljänsissä olympialaisissaan kilpailevan Satu Mäkelä-Nummelan työskentely näytti vakuuttavalta, kunnes sarjan 12. ja 22. kiekot jäivät rikkomatta. LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

Satu Mäkelä-Nummela on 18. sijalla haulikkoammunnan trapissa, kun naiset ovat ampuneet 50 kiekkoa 125:stä Tokion olympialaisissa. Olympiavoittaja Mäkelä-Nummela aloitti kisan tuloksella 23 ja teki saman tuloksen toisessa sarjassaan.

Neljänsissä olympialaisissaan kilpailevan orimattilalaisen työskentely näytti vakuuttavalta, kunnes ensimmäisen sarjan 12. ja 22. kiekot jäivät rikkomatta. Virheet tulivat radan samalta ampumapaikalta. Toisessa sarjassa Mäkelä-Nummelalta karkasivat sarjan kolmas ja 16:s kiekko.

Kisa on tasainen, sillä täyteen 50 kiekon tulokseen on yltänyt vain Slovakian Zuzana Rehak Stefecekova. Tuloksessa 49 on neljä ampujaa, ja tuloksessa 48 samoin neljä ampujaa. Mukana on 26 naista.

Kuuden parhaan finaaliin pääsy on Mäkelä-Nummelalle yhä mahdollista, mutta tulosten on syytä parantua. Kun hän voitti vuonna 2018 kaksi maailmancupin kilpailua, hän tähtäsi peruskilpailussa tuloksen 118 ja ylsi finaaliin.

Mäkelä-Nummelan keskiviikon kolmas sarja alkaa kello 8.15 Suomen aikaa. Kisa jatkuu huomenna peruskilpailun 50 kiekolla ja huipentuu kuuden parhaan finaaliin.

Jos peruskilpailun jälkeen on useita ampujia tasatuloksessa finaalirajalla, finaalipaikat ratkaistaan uusinnassa.