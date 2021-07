Matti Mattsson ui Suomelle ensimmäisen olympiamitalin Tokiossa – "Mä annoin kyllä kaikkeni"

Suomalaisuimari on viimeksi yltänyt olympiamitaleille Atlantassa vuonna 1996, kun Jani Sievinen ui 200 metrin sekauinnin olympiahopeaa.

Matti Mattsson ui pronssimitalille miesten 200 metrin rintauinnin finaalissa. Mattssonin olympiamitali on Suomen uintihistorian viides. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Matti Mattsson on uinut Suomelle olympiapronssia miesten 200 metrin rintauinnin finaalissa. Kyseessä on Suomen ensimmäinen mitali Tokiossa.

Mattssonin aika oli 2.07,13. Aika on myös uusi Suomen ennätys. Porilaisuimari rikkoi ennätyksen viimeksi eilisissä välierissä, jolloin hän kauhoi matkan ajassa 2.08,22. Suomen ennätys parani yli sekunnilla.

"Mä annoin kyllä kaikkeni. Ei mitään jäänyt enää", Mattsson sanoi uinnin jälkeen Ylen haastattelussa.

"Ihan päätöntä touhua tää on (...) Monen monta arvokilpailua on mennyt aika lailla penkin alle ja syvään päähän. Harva tietää, kuinka syvistä vesistä tähän on tultu", porilainen sanoi liikuttuneena.

Mattsson on tänä vuonna rikkonut Suomen ennätyksen kahdesti. Sitä ennen Mattsson oli rikkonut Suomen ennätyksen vuonna 2013.

"Kyl mä ihan tyytyväinen oon"

Matkalta kultaa vei Australian Izaac Stubblety-Cook, jonka aika oli 2.06,38. Toiseksi ui Hollannin Arno Kamminga, joka kauhoi Mattssonin viereisellä radalla.

"Mä näin, että Kamminga tuli siinä hiukan edellä vähän koko matkan. Tiesin, että hän aloittaa kovaa (...) että on siinä iskuetäisyydellä, mä uskoin, että se riittää."

Mattsson kertoi Ylen haastattelussa käyneensä uinnin läpi valmentajansa Eetu Karvosen kanssa.

Ensimmäisellä 50 metrillä oli tarkoitus ottaa rauhallisesti ja toisella kiristää. Kolmannella 50 metrillä tarkoituksena oli mennä niin kovaa kuin jaksaa.

"Ihan niin aikaisin en uskaltanut laittaa urkua auki kuin ehkä olisi tarvinnut. Viimeinen piikki rupesi pikku hiljaa painamaan. Pystyin pitämän paketin silti kasassa."

"Kyl mä ihan tyytyväinen oon tuohon uintiin", Mattsson naurahti.

Mattssonin olympiamitali on Suomen uintihistorian viides. Suomen olympiakomitea kirjoittaa, että suomalainen on viimeksi saanut olympiamitalin rintauinnista yli sata vuotta sitten.

Suomalaisuimari on viimeksi yltänyt olympiamitaleille Atlantassa vuonna 1996, kun Jani Sievinen ui 200 metrin sekauinnin olympiahopeaa. Viimeksi suomalainen on uinut olympiafinaalissa vuonna 2008, kun Hanna-Maria Seppälä oli naisten 100 metrin vapaauinnissa neljäs.

Finaali uitiin Suomen aikaan varhain aamulla.