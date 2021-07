Tuula Tenkanen purjehti itsensä vahvaksi mitaliehdokkaaksi – kokonaiskilpailussa toisena kahdeksan lähdön jälkeen

Tenkanen onnistui päivän molemmissa lähdöissään. LEHTIKUVA / Henrik Montgomery

Enoshiman haastattelualueen läpi käveli torstaina hyväntuulinen Tuula Tenkanen. Syytäkin oli, sillä suomalaispurjehtija onnistui päivän molemmissa lähdöissään ja on Tokion olympialaisten mitalitaistelussa vahvasti mukana.

Tenkanen purjehti Laser radial -luokassa kuudenneksi ja kolmanneksi. Hän on kokonaistilanteessa toisena, kun takana on kahdeksan lähtöä.

Enoshiman purjehduspaikalla puhalsi raikas merituuli, joka toi mukavaa viilennystä helteisiin.

"Tänään oli keskituulta mereltä ja kiva aallokko. Sain molemmilla kerroilla kohtalaisen hyvän lähdön. Sen jälkeen pystyin purjehtimaan suunnitelmani mukaan. Oli hauskaa purjehtia ja tyytyväinen voi olla", Tenkanen sanoi.

Tenkanen on kerännyt 46 nettopistettä, kun kärjessä oleva Tanskan Anne-Marie Rindom on 25 pisteessä. Tenkasen takana tilanne on tiukka, sillä Ruotsin Josefin Olsson on 47:ssä ja Belgian Emma Plasschaert 49 pisteessä.

Torstaina voittoihin purjehtivat Irlannin Annalise Murphy ja Rindom.

Tenkasen vastaus oli hyvin urheilijamainen kysymykseen, välkkyykö mitali jo mielessä.

"Menen jokaiseen jäljellä olevaan lähtöön tekemään parhaani, ja sitten toivottavasti edessä on medal race (mitalilähtö). Onhan tässä mahdollisuus."

Laser radialin jäljellä olevat lähdöt purjehditaan perjantaina ja mitalilähtö sunnuntaina.