"Vaikea ymmärtää laaturuuan halpuutta – käsittämätöntä, että kotimaista myydään samaan hintaan kuin maailman bulkkia"

Jarkko Sirkiä

Eerikki Viljasen mielestä laadukkaasta ruuasta pitäisi saada parempaa hintaa samalla tavalla kuin autoista tai puhelimista.

"On käsittämätöntä, että Suomessa tuotettua laadukasta lähiruokaa myydään kaupassa lähes samalla hinnalla kuin halvimmalla tehotuotannolla maailmalla valmistettua bulkkia", MTK:n valtuuskunnan puheenjohtaja Eerikki Viljanen manaa.

"Tämä on ihmeellinen epäyhtälö, jonka lähinnä kauppa on saanut aikoinaan aikaan halpuuttamismielikuvillaan. Ikinä ei ole ruoka ollut niin halpaa kuin nyt."

"Kaikki kuluttajat ymmärtävät, että jos auto tai matkapuhelin on laadukas, se maksaa enemmän. Vain ruuassa ajatellaan toisin."

Viljanen ymmärtää kyllä, että monelle ruuan hinta on tärkeä. "Silti Suomessa on paljon ja kasvava joukko ihmisiä, jotka ovat valmiit maksamaan laadusta."

"Hinnan polkeminen on saatava loppumaan. Onneksi nyt on merkkejä siitä, että niin tapahtuu. Laatua sekä tuottajan osuutta aletaan korostaa. Laaturuuan oikea hinta ja brändäys ovat myös kaupan etu."

Timo Filpus

MTK:lla on 14 MTK-liittoa. Maaseudun Tulevaisuus haastattelee kaikkien liittojen puheenjohtajat syksyn mittaan.

MTK:ta on arvosteltu siitä, ettei järjestö tee tarpeeksi tilojen talouden eteen. "Markkinaedunvalvonta on tärkeää ja sitä tehdään kyllä. Esimerkiksi kaupan kasvanut osuus on tuotu esille. Siinä, mitä voimme sanoa, pitää kuitenkin ottaa kilpailulait huomioon."

Lisäksi MTK on tehnyt paljon työtä elintarvikkeiden viennin edistämiseksi.

Viljasen mielestä myös tuottajien täytyy ymmärtää, että pitää pyrkiä omien mahdollisuuksien mukaan tuottamaan juuri sitä, mitä kuluttajat kysyvät.

"Maatilojen taloustilannetta pitää saada parannettua, ja se tapahtuu niin, että elintarvikeketjuun tulee kuluttajilta lisää rahaa. Se ei auta, että ketjun osat tappelevat keskenään, kenen osa on kuinka suuri."

Suomen eri osat ja maatalous niissä on varsin erilaista. Viljasen mielestä erilaisuus on MTK:ssa pystytty huomioimaan verraten hyvin. "Se ei kuitenkaan tarkoita, että jonkun liiton näkemys toteutuu aina täysin."

"Minun tehtäväni on puheenjohtajana varmistaa, että valtuuskunnan linjaukset laitetaan toimeksi", Viljanen sanoo.

Maatalouden tuen suuruus vaihtelee alueittain, mikä on aiheuttanut eripuraa jäsenistössä. "Varsinkin 2000-luvun alussa käytiin todella kovilla kierroksilla, kun AB- ja C-alueiden tukierot aiheuttivat näkemyseroja. "Silloin pohjoisen ja etelän kiistat näkyivät sellaisissakin asioissa, millä ei ollut mitään tekemistä tuen kanssa."

Nyt kiistat ovat Viljasen mukaan rauhoittuneet. ”MTK:n sisällä on pyritty saamaan rakentavaa keskustelua ja järjestelmä alkaa olla vakiintunut."

"Vaikka tuet ovat merkittäviä, niiden määrä ei nykyisestä todennäköisesti paljon muutu. Tilanne on sama maa- ja metsätaloudessa. Kasvavat tuotot pitää saada markkinoilta", Viljanen toteaa.

Timo Filpus

MTK:n organisaatio