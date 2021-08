Kovaa kilpailua virtuaalitraktorin ratissa: Farming Simulator Leaguessa voittajajoukkue kuittaa 100 000 euroa – Valtran pelaaja: "Peli on rauhallinen, kilpapelit eivät"

Valtra FSL

MrMarcel5 eli saksalainen Marcel Renke (kuvassa toinen oikealta) kilpapelaa Farming Simulator Leaguessa traktori- ja maatalouskonevalmistaja Valtran tiimissä. Kuvan pelaajat vasemmalta oikealle: Vincent “Hightower” Laatz, Thomas "Scotty" Gottbehöde, Martin "Martin" Paulsen, MrMarcel5 ja Malte "Monti" Schünemann.

Valtran tiimi on menestynyt tällä kaudella erinomaisesti kilpapelatessaan Farming Simulator Leaguessa.

Farming Simulator on maanviljelyteemainen simulaatiopeli.

Osakilpailuissa takana on kaksi voittoa, yksi hopeasija ja yksi pronssi. Tavoitteena on vuoden lopussa pelattava ottelu, jonka voittajajoukkue saa 100 000 euroa.

Viisihenkisessä joukkueessa pelaava 22-vuotias Marcel Renke tunnetaan paremmin pelaajanimellään MrMarcel5.

Suomessakin Farming Simulatoria pelataan jonkin verran, mutta Saksassa sen suosio on suorastaan huima.

Peli on kehitetty naapurimaa Sveitsissä, millä voi Renken mukaan olla oma osuutensa asiassa. "Kaikki ovat kuulleet siitä ja useimmat pelanneet sitä. Peli antaa mahdollisuuden kokeilla suuria koneita, joita ei välttämättä muuten pääsisi ajamaan."

Lapset, jotka ovat varttuneet maatilalla pelaavat peliä ehkä realistisemmin, hän arvelee. Osa keskittyy enemmän huvitteluun pelissä.

Renke aloitti pelaamisen vuonna 2009. Kehityttyään pelissä hän kilpaili ensin Horschin tiimissä. Saksalaisvalmisteinen Horsch tekee esimerkiksi maanmuokkauskoneita.

Valtran tiimi syntyi, kun kaksi vanhaa pelaajatiimiä yhdistettiin. Toinen niistä oli aiemmin Horschin tiimi, toinen tanskalaisen maatalouskonevalmistaja Grimmen tiimi.

Tiimit koostuvat harrastajista, eli maatalouskonefirmat eivät maksa heille palkkaa vaan kattavat esimerkiksi pelaajien matkakuluja.

Farming Simulator on rauhallinen peli, mutta liigan peleissä rytmi on toisenlainen: seuraat jatkuvasti mitä muut tiimit tekevät, Renke kertoo.

Kilpapelaamisessa päärooleja on oikeastaan kolme: yhden rooli on kuljettaa viljasato siiloihin. Toisen rooli on kerätä paaleja ja kolmannen itse paalaaminen.

Roolit vaihtelevat sen mukaan, mikä on kulloinkin paras strategia.

Kilpapelaaminen kukoistaa maassa muutenkin ja kilpailuja pidetään myös pienemmissä kaupungeissa. Useimmille kilpapelaamisessa kyse on puhtaasti harrastuksesta. Niin myös Renkelle.

"Monet meistä haluavat vain tehdä jotakin rentouttavaa työpäivän päätteeksi."

Valtran traktoreissa on joitakin ominaisuuksia, jotka ovat Renken mukaan hyödyllisiä peleissä. Esimerkiksi Valtran taakseajolaite on niitossa etulyöntiaseman antava ominaisuus.

Itse liigan otteluissa traktorimerkillä ei ole väliä, vaan traktorien ominaisuudet ovat tasapainotettuja joukkueiden kesken.

Oikealla traktorilla hän on ajanut kerran. "Saimme myös kutsun Valtran tehtaalle kokeilemaan traktoreita, mutta se peruuntui koronan takia. Reissu on edelleen tähtäimessä."

Liigapelien katsominen voi myös olla viihdyttävää, vaikka ei ehkä kuulosta siltä, Renke sanoo.

"Farming Simulatoria kannattaa kokeilla pelata ystävien kanssa. Se voi antaa paljon iloa."

