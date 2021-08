Castren teki suomalaista golfhistoriaa

"Jos yksikin nuori tyttöjuniori innostuu golfista meidän peliemme ansiosta, niin sitten tämä on ollut kaiken arvoista", totesi Sanna Nuutinen.

Castrenin 18. sija on suomalaisen golfhistorian paras olympiasijoitus. LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

Matilda Castren ja Sanna Nuutinen olivat lauantaina jo valmiit suunnittelemaan seuraavia kesäolympialaisia, vaikka Tokion olympiagolf oli hädin tuskin päättynyt. Olympiadebyytistä kertyi runsaasti kokemusta, jota voi ammentaa kolmen vuoden kuluttua.

"Tämä on niin erilainen kuin normaali kisaviikko. Täällä on kisakylä ja muut lajit. Vedetään porukassa, on valmentajaa ja fysiota", Castren kuvasi.

Hänelle Suomen edustaminen oli kunniatehtävä. Edellisen kerran hän pelasi Suomi-asussa amatöörinä.

Castrenin 18. sija on suomalaisen golfhistorian paras olympiasijoitus. Laji palasi viiden renkaan kisoihin viisi vuotta sitten Riossa, jossa Mikko Ilonen oli parhaana 21:s. Ilosen sijoitusta petrasi Tokiossa myös Nuutinen, joka jakoi 20. sijan.

"Siitä sitten vaan Pariisin parantamaan", Castren sanoi.

Pariisissa pelataan Le Golf National -kentällä, joka muistetaan muun muassa vuoden 2018 Ryder cup -reikäpeliottelusta. Nuutinen on jo pelannut kentän.

"Siellä on melkein yhtä hienot griinit kuin täällä", Nuutinen innostui.

Tokiossa hän nautti kokemuksista ja mahdollisuudesta toimia Castrenin kanssa lajinsa lähettiläinä. Viestit Suomesta kertoivat hänelle, että kisa on kiinnostanut.

"Jos yksikin nuori tyttöjuniori innostuu golfista meidän peliemme ansiosta, niin sitten tämä on ollut kaiken arvoista", Nuutinen sanoi.

Olympiaunelmaansa Nuutinen oli vaalinut jo lukioikäisestä, jolloin golfin paluu kisoihin varmistui.

"Silloin tein päiväkirjamerkinnän, että haluan olympiaurheilijaksi", Nuutinen sanoi haaveensa toteuttaneena.

Suomalaiset taistelivat keskikastin paremmalle puolelle. Tavoitteena ollut mitali toki karkasi, sillä se olisi vaatinut yhteistuloksen 268 lyöntiä (–16). Castren päätyi –8:aan ja Nuutinen –7:ään.

Maailmanlistan ykkönen, Yhdysvaltain Nelly Korda piti paikkansa kärjessä, vaikka peli takelteli ajoittain lauantaina. Isäntämaan Mone Inami varmisti hopean, kun hän kukisti uusinnassa Rion hopeamitalistin, Uuden-Seelannin Lydia Kon.

"Tuo voittajan –17 on tehtävissä, kun lyö suoraan ja puttaa hyvin", Castren vakuutti.

Hyvästä sijoituksesta huolimatta Castren koki pelanneensa Kasumigasekin kentällä "B-peliä". Hän ei ollut laisinkaan tyytyväinen lyönteihinsä, jotka eivät pienen tekniikkavirheen takia lähteneet pelaajan toivomaan linjaan.

"Eniten harmittavat avaukset, sillä kentälle jäi paljon lyöntejä hukkaan. Ei ollut helppoa peliä", Castren sanoi.

Maailmanlistan 51:s iloitsi kuitenkin, että sai muulla pelillä paikattua tulokset "ihan siedettäviksi".

Castren, 26, aikoo levätä ensi viikon ja suuntaa sitten kauden viimeiseen arvoturnaukseen Britannian avoimeen mestaruuskilpailuun. Se pelataan Skotlannissa Carnoustien kentällä.

Nuutinen, 30, kertoi lepäilevänsä matkustamalla sunnuntaina Suomeen ja maanantaina jo Skotlantiin, jossa pelataan torstaista alkaen LPGA-kiertueen ja Euroopan-kiertueen yhteiskilpailu.

Olympiagolfin lopetus kahteen birdieen jätti Nuutiselle hyvän mielen. Kisan päätösväylällä hän upotti nelimetrisen putin osuttuaan ensin lähestymislyönnillä reiän lippuun.

"Siinä sydän hyppäsi kurkkuun. Siinä voi käydä hyvin tai hyvin huonosti", Nuutinen kertasi.

Vielä erikoisempi sattumus osui 14. väylälle, jolla Nuutisen pallo jäi avauslyönnin jälkeen puuhun. Palloa ei näkynyt, joten Nuutisen ei auttanut kuin kävellä takaisin avauslyöntipaikalle.

"Siinä meni mahdollisuus kärkikymmenikköön. Tein kakkospallon birdien, mutta bogi oli liian monta lyöntiä siihen kohtaan", Nuutinen sanoi.

Olympiakisa antoi kuitenkin itseluottamusta, sillä taakse jäi useita Nuutista menestyneempiä pelaajia. Nuutinen on maailmanlistalla 223:s.