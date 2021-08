Mira Potkonen sai kaulaansa olympiapronssin, ura ohi – "Viimeiset iskut on lyöty"

Potkonen on ensimmäinen suomalaisnainen, joka on pystynyt voittamaan mitalin kaksissa peräkkäisissä kesäolympialaisissa.

Nyrkkeilijä Mira Potkonen on saanut kaulaansa uransa toisen olympiamitalin. Naisten 60 kilon sarjan mitalit jaettiin sunnuntaina Tokion Kokugikan-areenalla sarjan loppuottelun jälkeen.

Potkoselle pronssimitalin jakoi Kansainvälisen olympiakomitean suomalaisjäsen, entinen kilpakävelijä Sari Essayah.

60 kilon sarjan kultamitalin sai Irlannin Kellie Harrington. Irlantilainen iski sunnuntain loppuottelussa voittoon Brasilian Beatriz Ferreirasta, joka kukisti Potkosen torstain välierissä. Harrington voitti ottelun yksimielisin tuomariäänin.

Harrington toi Irlannille maan historian 11. olympiavoiton.

Ferreira on kevytsarjan hallitseva maailmanmestari. Harringtonilla on maailmanmestaruus vuodelta 2018.

Potkonen, 40, saavutti olympiapronssia myös Riossa 2016. Hän on ensimmäinen suomalaisnainen, joka on pystynyt voittamaan mitalin kaksissa peräkkäisissä kesäolympialaisissa.

Potkonen varmisti mitalin tiistaina voittamalla puolivälieränsä, sillä nyrkkeilyssä ei otella pronssiotteluita, vaan molemmat välierien häviäjät saavat pronssin. Sarjan toisen pronssimitalin sai Thaimaan Sudaporn Seesondee.

"Olen onnellinen että sain tämän. Nyt aion nauttia tästä. Matka on ollut kivinen", Potkonen kertoi Ylen haastattelussa palkintojenjaon jälkeen.

"Nyt urheilu-ura on ohi, viimeiset iskut on lyöty. Kaulassa on olympiamitali, tähän täytyy olla tyytyväinen."

Torstain välierätappio Ferreiralle oli kova paikka Potkoselle, joka koki, ettei saanut itsestään parasta irti. Suomalainen kyynelehti vuolaasti välierän jälkeen, mutta kertoi nyt yrittäneensä kääntää pronssimitalin positiiviseksi saavutukseksi.

"Tunteet ovat laantuneet. Ja kaikki upeat kommentit joita olen saanut, että ihmiset ovat itkeneet mun matseja katsoessa, se on lämmittänyt mieltä."

Potkonen jakoi myös tunnustusta finalisteille Harringtonille ja Ferreiralle ja sanoi, että he olivat tällä kertaa häntä parempia.

Potkonen kertoi, ettei vielä tiedä, mihin ryhtyy nyt nyrkkeilyuran päätyttyä.

Suomalaisella on takanaan komea ura. Kahden olympiamitalin lisäksi hän on saavuttanut kaksi MM-pronssia sekä EM-kisoista kaksi kultaa ja yhden hopean.