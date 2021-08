Panimo etsii lasisia klassikkopulloja – vanhimmista luvassa 1 000 euron löytöpalkkio

Juomayhtiö Hartwall on ryhtynyt salapoliisiksi ja haluaa selvittää, kuinka vanhoja lasipulloja Suomesta löytyy.

Jaana Kankaanpää

Klassikko saattaa löytyä navetan ylisiltä tai ullakon uumenista.

Ullakkojen nurkista tai kaappien perukoilta saattaa löytyä aarre, jonka löytäjä voi tienata tuhat euroa. Tämän summan on luvannut Hartwall, joka etsii Suomen vanhimpia ruskeita lasipulloja.

Löytöpalkkio maksetaan kolmesta vanhimmasta pullosta. Ne pääsevät kunniapaikalle vierailukeskuksessamme Lahdessa, kertoo Hartwallin laki- ja yritysvastuujohtaja Hanna Sivenius.

Harvinaisuuksia pulloista tekee se, että Hartwall on ainoa panimo Suomessa, joka edelleen käyttää ruskeita 0,33 litran lasipulloja. Väinö Paasosen 1953 suunnittelema klassikko on säilyttänyt muotonsa tähän päivän saakka.

Hartwallille Lahteen palautuneita pulloja ei rikota, vaan ne pestään ja käytetään uudelleen. Sama pullo kiertää panimolta kuluttajille ja jälleen takaisin Lahteen keskimäärin 33 kertaa. Hartwall onkin antanut klassikolle uuden nimen kestopullo.

Kaikkiaan pulloja on matkassa noin 17 miljoonaa, Sivenius kertoo. "Pulloista 97 prosenttia palautuu takaisin kiertoon. Pullot eivät siis ole hetkeen loppumassa."

"Tarkkailemme tuotannossamme jatkuvasti pullojen laatua ja huolehdimme siitä, että jo tarpeeksi kippistelyjä nähneet pullot napataan pois kierrosta. Uusia kestopulloja ostamme Baltian maista. Suomessa ei ole enää pakkauslasin valmistajaa."

Pullon valmistusvuosi löytyy siihen lyödystä leimasta, jonka kaksi viimeistä numeroa kertovat valmistusvuoden. Tarkemmat tiedot klassikoiden etsintäkuulutuksesta löytyvät osoitteesta hyvaaeikannata.fi. Sivustolla voi lähettää oman pulloaarteen tiedot ja kuvan Hartwallille.

Hartwall käyttää myös kirkkaita lasipulloja, joihin pakataan vesiä ja virvoitusjuomia. Nykyinen kirkas kestopullo tuli markkinoille vuonna 2000, sitä ennen muoto muistutti ruskeaa kestopulloa.

Panimo käyttää myös muovipulloja, joihin pakataan erityisesti vesiä ja virvoitusjuomia. "Neljäsosa pulloissa käyttämästämme muovista on kierrätettyä ja tavoitteenamme on siirtyä kokonaan kierrätysmuovipullojen käyttöön vuonna 2023", Sivenius kertoo.

"Muovipullot ovat kuluttajien suosiossa muun muassa niiden keveyden vuoksi, mutta myös lasipulloilla on faninsa", Sivenius sanoo. "Tutkimme pakkausten ympäristökuormitusta VTT:n kanssa, ja uudelleentäytettävä lasipullo on lasipulloista selkeästi vähiten ympäristöä kuormittava vaihtoehto. Se vertautuu vaikutuksiltaan alumiinitölkkiin. Seuraavaksi tulevat muovipullot ja suurin hiilijalanjälki on kertakäyttöisillä lasipulloilla. "

