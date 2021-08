Isäntämaa rohmusi mitaleja uusista olympialajeista

Mike Blake

Lizzie Armanto selvisi olympialaisiin vastoinkäymisten jälkeen. Hän mursi reisiluunsa viime vuoden lokakuussa.

Olympialaisissa nähtiin viisi uutta lajia: lainelautailu, rullalautailu, kiipeily, karate sekä baseball ja softball. Baseball ja softball ovat olleet lajikirjossa mukana aiemminkin, mutta kaksista viime olympialaisista ne puuttuivat.

Uusilla lajeilla yritettiin houkutella nuoria katsojia television ääreen.

Karaten puuttuminen listalta on hienoinen yllätys, onhan toinen tunnettu japanilainen kamppailulaji, judo, ollut mukana olympialaisissa jo vuodesta 1964.

Silloin toisen maailmansodan runtelema Japani isännöi olympialaisia ensimmäistä kertaa. Uusiksi lajeiksi valikoitui sellaisia, joissa isäntämaa uskoi loistavansa: judo ja lento­pallo.

Judossa Japani on edelleen vahvoilla. Tokion olympialaisista maa nappasi peräti yhdeksän jaossa olleista 14 kullasta.

Lentopallossa vuoden 1964 olympiavoittaja sen sijaan joutui taipumaan. Miesten lentopallojoukkue karsiutui puolivälierissä. Naisten joukkue ei päässyt edes sinne asti.

Tämän vuoden uusissa lajeissa Japani on pärjännyt varsin mainiosti.

Miesten kiipeilyssä Japani jäi suureksi yllätykseksi vaille mitalia. Naisten finaalissa japanilaiset sen sijaan nappasivat hopeaa ja pronssia.

Rullalautailussa Japani vei kolme neljästä kultamitalista. Rullalautailussa nähtiin myös suomalaisväriä: Kaliforniassa asuva Lizzie Armanto selviytyi kisoihin vastoinkäymisten jälkeen.

”Olympialaisten vertaaminen muihin kilpailuihin on kuin vertaisi omenaa appelsiiniin. Täällä kisaaminen on todella tärkeää monella tavalla, ja Suomen edustaminen on upea asia. Skeittauskisat ovat yleensä vain skeittausta rakastavalle yleisölle, mutta olympialaiset inspiroivat toivottavasti myös muita kokeilemaan lajia”, Armanto kertoi Ylelle.

Japanista lähtöisin olevassa karatessa kilpailtiin kuudessa sarjassa. Isäntämaa onnistui saamaan kutakin mitalia yhden kappaleen, mutta suurin osa palkintosijoista matkasi muualle.

Lainelautailussa mitalitaistoon ylsivät Yhdysvaltojen, Japanin, Brasilian, Australian ja Etelä-Afrikan urheilijat. Tulos ei kuulosta yllättävältä, ovathan kaikki edellä mainitut valtiot hyvien surffausvesien äärellä.

Sekä baseballin että softballin finaalissa vastakkain asettuivat Japani ja Yhdysvallat. Voiton vei kummassakin lajissa Japani.

Tulosten perusteella voinee todeta, että Tokiossa ensi kertaa mukana olleet lajit olivat Japanille oivallisia. Maa ylsi mitalitilastossa viidenneksi, kun lasketaan kaikki mitalit, ja kolmanneksi, kun lasketaan kultamitalit. Yhteensä Japani sai kisoista 27 kultaa, joista kuusi tuli tämän vuoden uusista olympialajeista.