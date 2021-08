Markku Hautaniemi on pitänyt kellokauppaa vaimonsa kanssa vanhalla maatilalla jo 40 vuotta – "Kun on jatkuva kiirus päällä, emme kerkeä edes riitelemään"

Johannes Tervo

Hautaniemet olivat yrityksen alkuvuosina parikymppisiä, kun muut yrittäjäkollegat olivat keski-iältään viisikymppisiä. Nuoriin yrittäjiin suhtauduttiin alalla aluksi ennakkoluuloisesti. Yrittäjäparin kivijalkana on vahva parisuhde. Puolisot ovat jakaneet yhdessä niin ilot kuin hankaluudetkin.

Ilmajoen Koskenkorvalla, eteläpohjalaisten peltomaisemien keskellä sijaitsee punamultaisten rakennusten rykelmä. Sen uumenista on saatavissa kaikki kello- ja kultasepän palvelut sekä mittava määrä kelloja, lahjaesineitä, palkintoja ja kellojen varaosia.

Liikkeenharjoittaja Markku Hautaniemeltä kysytään usein, miten kelloliike voi pärjätä kaukana taajama-alueen sykkeestä.

”Viereisellä 67-tiellä kulkee paljon työmatkalaisia päivän aikana. Moni poikkeaa mieluummin meillä kuin ruuhkaisilla kaupunkialueilla olevissa liikkeissä. Toki meillä käydään kauempaakin, ja osa myynnistä tapahtuu verkossa”, hän vastaa.

Kelloliike Hautaniemi viettää juhlavuotta. Perheyritys sai alkunsa vuonna 1981, kun Markku Hautaniemi näki Maaseudun Tulevaisuudessa työnhakuilmoituksen, jossa tamperelainen kellovalmistaja etsi puuseppää.

Koristeveistäjäksi kouluttautuneella Hautaniemellä oli vakituinen työpaikka jurvalaisella huonekalutehtaalla.

Hän otti lopputilin ja alkoi valmistaa seinäkellojen puuosia alihankintana. Toimitilat remontoitiin kotitilan vanhaan navettaan. Vaimo Sari Hautaniemi on ollut mukana yrityksessä alusta alkaen.

Monet pitivät yrittäjäksi ryhtymistä tyhmänrohkeana ideana. Vaimon isoisä kuitenkin lohdutti, että kun ottaa markan sieltä ja toisen täältä, sillä saa leivän ja suolan.

”Vakituisesta työpaikasta irtisanoutuminen oli tuohon aikaan asia, jota kummasteltiin. Nuoruuden into oli kuitenkin kova ja sillä mentiin pitkälle. Ei tullut mieleenikään, etteikö me pärjättäisi”, Markku Hautaniemi muistelee.

Keskellä kiireisimpiä yrittäjävuosia perheessä oli kolme pientä lasta, jotka viettivät paljon aikaa verstaalla leikkien puupalikoilla. Nuorin poika Ari-Pekka saikin kipinän alalle ja toimii nyt kultaseppänä yrityksen palkkalistoilla.

Muutaman vuoden jälkeen toiminta laajeni mekaanisten kellokoneistojen maahantuontiin ja huoltoon sekä seinä- ja lattiakellojen valmistukseen. Samalla Hautaniemet luopuivat lampaiden pidosta.

Navettarakennus kävi pian ahtaaksi. Tilavammat toimitilat remontoitiin vanhaan puintilatoon, joka on sittemmin purettu. Vuonna 2006 tilalle rakennettiin 600 neliön halli, jossa kelloliike toimii yhä.

”80-luvulla kultasepillä ja kelloliikkeillä oli omat liittonsa. Niiden jäseneksi ei ollut helppo päästä, ja touhu oli muutenkin sisäänpäin lämpiävää. Vasta silloin, kun pääsimme Kello- ja Jalometallitukkukauppiaat ry:n jäseneksi, yritykseen alettiin luottaa”, Sari Hautaniemi kertoo.

Markku Hautaniemen mukaan työ on pysynyt mielenkiintoisena, koska jotain uutta on tapahtunut aina viiden vuoden välein.

”Viimeisimpinä olemme ottaneet myyntiin korut ja palkinnot. Useissa suurtapahtumissa kuten Kuninkuusraveissa on ollut meiltä ostetut palkinnot”, Markku toteaa.

Yrittäjäpari on elänyt hetkessä ja ollut uudistuskykyinen. Välissä on valmistettu tuotteita armeijalle, reissattu messutapahtumissa ulkomailla ja rakennettu uutta taloa.

Suomen rypiessä lamassa vuonna 1991 liikkeeseen tuotiin rekkakuormallinen saksalaisia seinäkelloja.

”Halli oli piripintaan täynnä seinäkelloja, eikä ovia meinannut saada kiinni. Koko erä myytiin nopeasti, koska myimme halvemmalla kuin kukaan muu Suomessa”, Markku muistelee.

Seinäkello oli 80- ja 90-luvuilla suosittu häälahja nuorille pareille, mutta nykyisin moni pari toivoo rahaa tavaran sijaan.

”Seinäkellojen hinnat ovat kohonneet kallistuneiden koneistojen takia. Menekkiin vaikuttaa myös, että nuoret perivät suvultaan laadukkaita perintöseinäkelloja. Kellohuollot ovat sen vuoksi lisääntyneet merkittävästi.”

Huippulukemiin noussut kullan hinta on puolestaan hidastanut kultakorujen menekkiä ja lisännyt hopea- ja teräskorujen suosiota.

”Minulla ei ole ollut valittamista, vaikka olemme olleet yhdessä 24 tuntia vuorokaudessa. Kun on jatkuva kiirus päällä, emme kerkeä edes riitelemään”, Markku Hautaniemi naurahtaa.

Yritykselle on tarjottu toimitiloja vilkkailta liikepaikoilta, mutta maaseutu on ollut firmalle suuri voimavara. Kulut ovat pysyneet pieninä moneen kaupunkiyritykseen verrattuna.

”Meillä ei ole vuokramenoja. Kustannuksia pienentää myös oma hakelämmityslaitos, johon saamme puun omasta metsästä. Alhaisten kulujen ansiosta voimme myydä tavaraa edullisemmin”, Markku Hautaniemi tähdentää.

Hautaniemien asuintalo sijaitsee 200 metrin päässä kelloliikkeestä. Toisinaan puhelin soi iltaisin ja heidän riennettävä palvelemaan aukio-oloaikojen ulkopuolella.

Kello- ja korualan yrittäjä kohtaa työssään ilot ja surut. Asiakkaina on niin vastarakastuneita kihlojen ostajia kuin rakkaimpansa menettäneitä omaisia, jotka ostavat esimerkiksi metallisen surukukan tai valokuvakehyksen, johon laitetaan vainajan kuva.

Hautaniemillä on totuttu täyttämään erikoisimmatkin toiveet. Palvelu on rentoa ja kiireetöntä.

”Monesti kauempaa tulleet asiakkaat pysähtyvät juttelemaan ja kuuntelemaan meidän eteläpohjalaista murretta. Matkailuautoilijat pitävät taukoa ja samalla ulkoiluttavat koiriaan lähimetsässä. Eläimet ovat lähellä sydäntämme, omat kissat touhuavat yritystiloissa ja antavat asiakkaitten silitellä itseään”, Sari Hautaniemi kertoo.

Markku Hautaniemi tekee työnsä ohessa myös viljelys- ja metsähommia.

Korona on kurittanut myös kello- ja kultaseppäalaa, koska hää- ja valmistujaisjuhlia on pidetty aiempaa vähemmän. Palkintojen menekki on vähentynyt, koska urheilukisoja on peruttu pandemian takia.

Hautaniemet ovat jo eläkkeellä. He katsovat 40-vuotista yrittäjätaivaltaan kiitollisin ja nöyrin mielin. He aikovat jatkaa niin kauan kuin terveyttä riittää.

Hallin ikkunasta avautuu oma vastapuitu ohrapelto. Markku Hautaniemi tekee työnsä ohessa myös viljelys- ja metsähommia.

Hänelle parasta lomaa on, kun pääsee touhuamaan omille pelloille ja metsäpalstoille.

”Kunto pysyy hyvänä töitä tekemällä. Meidän hallimme on sen verran pitkä, että päivän aikana tulee kymmenen tuhatta askelmaa. Kun on töissä, päivässä säilyy selkeä rytmi.”

Markku Hautaniemi