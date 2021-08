Hämeenlinnassa pääsee viikonloppuna keskiajan tunnelmaan – "Ruttotohtorimme varmistavat, että hygieniasta pidetään huolta"

Hämeen Keskiaikafestivaali on yksi tämän vuoden suurimmista tapahtumista.

Markus Perko

Kuvaa vuoden 2019 Hämeen keskiaikafestivaaleilta.

Keskiaika valtaa Hämeenlinnan Linnanpuiston, kun Hämeen Keskiaikafestivaali alkaa perjantaina ja päättyy sunnuntaina 22.8.

Hämeen keskiaikafestivaali on Suomen suurin historiafestivaali ja Kanta-Hämeen tunnetuimpia yleisötapahtumia. Vuonna 2019 lyötiin edellinen kävijäennätys: 28 500 innokasta ihmistä saapui aikamatkalle keskiaikaan.

”Kyseessä ei ole niinkään keskiaikaiset markkinat, vaan festivaali, josta löytyy ohjelmaa kaikille. Päiväsaikaan ohjelma painottuu perheille; on erilaisia työnäytöksiä, musikantteja, otteluita ja mittelöitä. On hurjia miekkailuja, buhurtia, hevosturnajaisia ja kilpaa, jos jonkinlaista, kun kisataan Hämeen herruudesta”, kuvailee festivaalijohtaja Ville Ketonen tiedotteessa.

Markkinat muodostavat perustan koko tapahtumalle. Tänäkin vuonna puistossa on yli 100 kauppiasta keskiaikaisine kojuineen. Pakanametsässä kokoontuvat parantajat, noidat, velhot ja tietäjät kaupittelemaan omia tuotoksiaan, esittelemään taitojaan, jakamaan tietoaan ja kertomaan tarinoita hurjista reissuistaan.

Tämän vuoden huippuna on yksityisen keräilijän ja tutkijan Peter Mustosen näyttely Viikingit ja Ritarit, joka keskittyy vuosien 1450–1620 aseisiin ja koruihin. Joukossa on todellisia harvinaisuuksia Japanista, Intiasta ja Ottomaanien valtakunnasta.

”Kun elokuun ilta alkaa hämärtää, on puisto parhaimmillaan. Silloin esiin marssivat hevoset tuliturnajaisineen ja lyhdyt syttyvät puistoa valaisemaan", Ville Ketonen jatkaa.

Kaikkea tätä yhdistää puheensorina, keskiaikaiset maut ja tuoksut. Sekä tietysti musiikki. Paikalla on parhaat keskiaikaiseen musiikkiin erikoistuneet artistit. Pääesiintyjänä tänä vuonna on saksalainen Corvus Corax, jota on kutsuttu myös keskiaikamusiikin Rolling Stonesiksi.

Hämeen Keskiaikafestivaali on yksi tämän vuoden suurimmista tapahtumista. Korona on kurittanut tätäkin festivaalia ja vaatinut muutoksia niin järjestelyihin kuin ohjelmaankin.

"Tämä tapahtuma tehdään terveys ja turvallisuus edellä. Ruttotohtorimme alueella varmistavat, että hygieniasta pidetään huolta ja turvavälit säilyvät. Mutta emme tingi laadusta tippaakaan, teemme tapahtuman rakkaudesta keskiaikaan", Ketonen sanoo.