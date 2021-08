Ihmiset & kulttuuri

Broadway-musikaali valloitti Törnävänsaaren kesäteatterilavan – "Vastaavaa ei ole esitetty tässä maassa aiemmin missään" Ihmiset & kulttuuri Something rotten -musiikkikomedia on uudenlainen avaus kotimaisessa kesäteatterissa.

Jukka Kontkanen / Seinäjoen kaupunginteatteri

Something rotten -musikaalia esitettiin alkujaan Broadway-teatterissa New Yorkissa. Broadway-musikaalin saapuminen kotimaiselle kesäteatterilavalle on uutta Suomessa. Kuvassa keskellä on pääosanesittäjä, Shakespearen roolissa nähty Christoffer Strandberg muiden näyttelijöiden ympäröimänä.

Seinäjoen kaupunginteatterin heinäkuusta elokuuhun Törnävänsaaren kesäteatterilavalla esittämä Broadway-musikaali Something rotten on poikkeustapaus kotimaisessa kesäteatterissa. Vuonna 2015 päivänvalon Broadway-teatterissa New Yorkissa nähnyt, palkittu musikaalikomedia yhdistelee hengästyttävällä tavalla vaikutteita yli neljästäkymmenestä tunnetusta musikaalista. Tarina sijoittuu 1590-luvun Englantiin, teatterikäsikirjoituksia työkseen tekevien Perän veljesten elämään. Veljekset ovat jääneet urallaan pahasti aikakautensa teatterivirtuoosin ja verbaalineron Shakespearen varjoon. Shakespearen valta-aseman kitkerä kadehtiminen ja veljesten mielikuvitukselliset yritykset syöstä teatteritaivaan tähti alas valtaistuimeltaan luovat herkullisen asetelman vauhdikkaalle, ja myönteisessä mielessä levottomallekin, musikaalikomedialle. Lopputuloksena on sointuvan laulun, svengaavien musiikkiesitysten sekä hengästyttävien tanssikoreografioiden sävyttämä sekoitus farssia ja tragikomediaa, joka pitää katsojan otteessaan. ”Ei vastaavaa Broadway-musikaalia ole esitetty tässä maassa aiemmin missään. Kyseessä on Suomen kantaesitys”, teatteriesityksen ohjaaja Pekka Laasonen toteaa. ”Idea on peräisin Seinäjoen kaupunginteatterin taiteelliselta johtajalta. Kun silmäilin tekstiä läpi, oli itselleni selvää heti ensi lukemalta, että tässä se on – tätä projektia lähdetään seuraavaksi työstämään”, Laasonen kertoo. Mukaan musikaalikomediaan valikoitui nimekäs ja laadukas tekijäjoukko. ”Suurimman osan näyttelijöistä sain olla itse valitsemassa mukaan. Roolitus onnistui kyllä erinomaisesti. Esimerkiksi Christofferin (Strandberg) ja Reetan (Vestman) halusin ehdottomasti mukaan”, Laasonen taustoittaa. Strandberg tekee ensimmäisen ison musikaaliroolinsa pyöhkeilevänä ja keikarimaisena Shakespearena. Musikaalien konkari Reeta Vestman puolestaan näyttelee ankaran kristilliskonservatiivisen kirkonmiehen tytärtä, joka ihastuu toiseen Perän veljeksistä ja haluaisi elää maallisempaa elämää. ”Kun minua pyydettiin mukaan, niin ensimmäiseksi piti kysyä itseltään, miksi lähtisin kesäksi kauas kotoa tänne Seinäjoelle. Vastaus oli myönteinen, sillä täällä tehtiin ensi kertaa jotain uutta koko Suomen teatterielämässä”, Siuntiossa asuva Strandberg avaa. Vestman kertoo olevansa Broadway-musikaalien suuri ihailija ja iloitsee, että niitä esitetään Törnävällä. ”Minähän elän, hengitän ja rakastan tällaisia haastavia musikaaleja. Musikaaleissa näyttelemisen lisäksi myös opetan musiikkiteatterilaulua Taideyliopistossa ja sain ilokseni toimia tämänkin produktion lauluvalmentajana”, Lontoon Royal Academy of Musicin musiikkiteatterin osastolta valmistunut Vestman sanoo. Ohjaaja ja näyttelijät arvioivat, että kotimaisten kesäteatterien ohjelmisto on hiljalleen monipuolistumassa. ”Kyllä perinteisen maalaiskomedian rinnalle nousee monenlaista uutta, myös taiteellisesti kunnianhimoisempia esityksiä. Erilaisille esityksille on hyvin tilaa”, Strandberg pohtii. Ohjaaja Laasosen mukaan paikalliset ovat ottaneet esityksen erittäin myönteisesti vastaan. ”On ollut ilo huomata, miten hyvin ihmiset täällä Seinäjoella ovat musikaalin ottaneet omakseen.” Ohjaajan mukaan musikaaliprojekti on ollut erityisen virkistävä myös siksi, että teatteriesitykset olivat pitkään jäissä koronavirusepidemian takia. ”Onneksi yksikään esitys ei peruuntunut koronan takia. Ihmisten nälkä päästä tekemään työtään on näkynyt kautta linjan.” Aiheet Broadway-musikaali Seinäjoen kaupunginteatteri Something rotten kesäteatteri musikaali