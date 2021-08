Presidenttiperhe sai uuden jäsenen – Osku on rodultaan terrieri

Tenterfieldinterrieri on alkuperältään australialainen rotu ja harvinainen Suomessa.

Kuvakaappaus Jenni Haukion Facebook-päivityksestä

Tasavallan presidentin puoliso Jenni Haukio tiedotti tänään Facebook-sivullaan, että perheeseen on liittynyt uusi jäsen. Uusi jäsen on tenterfieldinterrierin pentu Osku.

Myös presidentti Sauli Niinistö kertoi Oskusta sosiaalisessa mediassa kuvan kera hetki sitten. Hänen julkaisunsa keräsi nopeasti runsain määrin onnitteluja.

Perheen bostoninterrieri Lennu menehtyi toukokuussa aivolisäkekasvaimeen

Tenterfieldinterrieri on alkuperältään australialainen rotu, jota on alun perin käytetty tuhoeläinten hävitykseen. Suomen Kennelliitto on rekisteröitynyt kyseisen rodun edustajia vuonna 2019 kuusi ja viime vuonna kolme.

