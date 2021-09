Vinyylilevyjen kysyntä on kovaa ja kotimaassa aloitetaan jälleen niiden valmistus – parikkalalaiselle Mika Kähköselle vinyylilevyn soittaminen on lumoava rituaali

Vinyylilevyjen kysyntä on nyt erityisen kovaa ympäri Suomen. Kiinnostus on huomattu ainakin Pohjois-Savossa ja Pirkanmaalla.

Jani Kautto

Parikkalan Melkoniemessä asuva Mika Kähkönen haluaa levykaupoilla olevan tulevaisuutta kotimaassa jatkossakin ja välttää siksi ulkomailta tilaamista.

Nostalgiaa pursuavat vinyylilevyt kiinnostavat yhä sekä Suomessa että maailmalla. Vinyyleiden kysyntä on ollut kasvussa. Myös suomalaisten musiikin kuuntelu ylipäätään on lisääntynyt korona-aikana.

Vuonna 2020 vinyyliäänitteiden myynti kasvoi Suomessa vajaa 20 prosenttia. Vastaavasti cd-levyjen myynti laski samana ajanjaksona 14 prosenttia.

Musiikkia kuunnellaan eniten kuitenkin digitaalisessa muodossa, jota tarjoavat esimerkiksi lataus- ja suoratoistopalvelut. Digitaalisen musiikin myynnin osuus on 89 prosenttia kaikesta äänitemusiikin kulutuksesta, selviää Musiikintuottajat – IFPI ry:n uutisesta (23.3.2021).

Suuren kiinnostuksen vuoksi eurooppalaiset vinyylitehtaat ovat tällä hetkellä ruuhkautuneet eivätkä ne pysty valmistamaan levyjä niin paljon kuin olisi kysyntää. Asiakas voi joutua odottamaan jopa puoli vuotta haluamaansa vinyylilevyä.

Tampereen Levykauppa Äxässä vinyylilevyjen myynnissä on ollut viimeiset vuodet jatkuvaa kasvua, kertoo myymälänhoitaja Ari Kaukoranta.

”Cd-levyjä myydään määrällisesti enemmän, mutta liikevaihdosta yli puolet koostuu vinyylilevyistä. Tämä johtuu siitä, että cd-levyissä on runsaasti edullisempia nimikkeitä, ja vinyylilevyt ovat taas keskimäärin arvokkaampia”, Kaukoranta sanoo.

Vinyylilevyjen ostajat hamuavat usein raskaampaa rockia, koska sillä puolella on eniten tarjontaa. Myös esimerkiksi rap ja proge liikkuvat hyvin. Erityisen hyvin kaupaksi myös menevät popin ja rockin vuosikymmeniä sitten julkaistujen klassikkolevyjen uudet painokset, Kaukoranta kertoo.

Hän ei osaa sanoa, kuinka paljon vinyylilevyjä myydään maakunnissa verrattuna pääkaupunkiseutuun. Asiakkaita Tampereen Äxässä käy kuitenkin paljon myös Tampereen ulkopuolelta.

Ajankohtainen trendi vinyylilevyissä ovat Kaukorannan mukaan uudelleenjulkaisut, joita on suuri osa viikoittaisista uutuuksista.

”Monet nimikkeet saatetaan varata loppuun todella nopeasti, joten pitää seurata tarkkaan julkaisuun tulevia levyjä, jotta varmistaa oman kappaleensa. Painokset ovat usein rajoitettuja.”

Parikkalassa Melkoniemen kylässä asuva Mika Kähkönen tuntee vinyylilevyjen lumon. Hänellä on kotonaan 23 hyllymetrillistä vinyylilevyjä, joita hän on keräillyt kahdenkymmenen vuoden ajan.

”Olen lapsesta asti ihaillut levyjä. Vaikka vinyylilevyn kuuntelu on minulle jokapäiväistä toimintaa siinä missä syöminen ja nukkuminenkin, on levyn soittamisessa aina tietty, rituaalinomainen tunnelma. En karsasta laserlevyjäkään, mutta eivät ne samanlaista tunnetta saa aikaan kuin vinyylit. Vinyylilevyn kuuntelu on kokonaisvaltainen psykofyysinen tapahtuma.”

Kähkönen ostaa vinyylilevynsä kotimaisista levykaupoista ja lähikaupunkien antikvariaateista.

”Ulkomailta tilaamista vältän, koska haluan Suomessa jatkossakin olevan levykauppoja.

Kivijalkaliikkeet ovat tälle elämäntavalle välttämättömiä, kirpputorit ovat omalta kohdaltani jo menettäneet merkityksensä. Lähikaupungeissa on onneksi vielä levyjä myyviä firmoja, lisäksi kaveripiirissäni toimii jatkuva myynti- ja vaihdantapalvelu”, hän sanoo.

Kähkönen toivoisi maaseudulle lisää levykauppoja.

”Kyllä esimerkiksi Joensuu-Savonlinna-Lappeenranta -akselilla pitäisi olla ainakin kaksi perinteistä levykauppaa. Totta kai ymmärrän, että sellaisen saaminen kannattavaksi on vaikeaa, koska netistä on niin helppo tilata tavaraa. Se on meistä äänilevyharrastajista itsestämme ja meidän ostotottumuksistamme kiinni, tuleeko tänne vielä niin sanottua oikeaa levykauppaa.”

Kähkösen mukaan on melkoinen riski perustaa levykauppa, jos sen yhteydessä ei ole myös jotain muuta yritystoimintaa.

”Nykyinen vinyylihypetys saattaa olla jossakin määrin ohimenevä ilmiö, koska nuoriso saattaa löytää uusia kiinnostuksen kohteita samalla kun meistä vanhoista loppuu veto”, hän pohtii.

Pohjois-Savon Leppävirralla asuva vanhemman polven yrittäjä Aino Lehtonen on myös huomannut kiinnostuksen kasvun.

Hän perusti reilu vuosi sitten vinyylilevyjen verkkokaupan Nordic Record Storen harrastuspohjalta ja halusi näin vastata suomalaisten kasvavaan vinyylilevykiinnostukseen.

”Kesä on ollut hiljaisempi. Nyt syksyllä vinyylilevyt ovat käyneet kaupaksi taas enemmän. Levy myydään näin toiminnan alkuvaiheessa kuukauden aikana yleensä noin 50–70 kappaletta.

Asiakkaat ovat tilanneet vinyylilevyjä Pohjois-Suomesta Helsinkiin asti, Ahvenenmaaltakin levyjä on tilattu. Myös lähialueelta on tullut joitakin tilauksia”, Lehtonen kertoo.

Lehtosen mukaan myönteistä palautetta on tullut myös paikallisilta. Kehuja on tullut esimerkiksi levyjen ekologisesta pakkauksesta ja pikaisesta toimituksesta.

1990-luvun puoliväliin asti kotimaiset levy-yhtiöt ja vinyylilevytehtaat valmistivat vinyylilevyjä. Niiden valmistus loppui digitaalisen musiikintuotannon tultua kuvioihin. Suomessa myytävät vinyylilevyt on valmistettu siitä lähtien pääasiassa Keski-Euroopassa.

Suomessa on ollut viime vuonna useita hankkeita vinyylilevypuristamon perustamiselle. Vuonna 2019 sellaista kaavailtiin Lahden seudulle. Kun hanke ei toteutunut, päätti helsinkiläinen Lupu Pitkänen perustaa oman vinyylilevypuristamon.

Helsingin Levypuristamo aloittaa vinyylilevyjen valmistuksen alkuvuodesta 2022.

”Vinyylilevyjen kysyntä on tosi kovaa, nythän se on ihan mahdotonta”, Pitkänen sanoo.

”Halusin, että suomalaista musiikkia valmistetaan kotimaassa eikä jossain Tšekissä. Itä-Euroopassa ei välttämättä huomioida levyjen ympäristövaikutuksia, mutta Suomessa levytuotannosta voi tehdä ilmastoystävällistä.”

Suomalaisella vinyylilevytehtaalla Pitkänen haluaa palvella kaikkien suomalaisten musiikkitarpeita, maaseudusta pääkaupunkiseutuun.

Vinyylilevyjen suosio johtuu todennäköisesti keski-ikäisten innostuksesta palata nuoruuden harrastuksensa pariin. Osa ei ole koskaan sitä lopettanutkaan, arvelee vinyylilevyjen harrastaja Mika Kähkönen.

”Onhan tästä näin omasta näkökulmastani katsottuna tullut vähän semmoista noloa hipsteri-hommaa ja ihmeellistä postimerkkeilyä erikoispainoksineen. Mutta ei se minulta pois ole, jos joku muu harrastaa hommaa eri tavalla kuin minä”, hän tuumailee.

Jotkut vinyylilevyjen kuluttajat pitävät vinyylilevyjen äänimaisemaa parempana ja autenttisempana kuin muiden musiikkitallenteiden. Kähkösen mielestä CD-levyssä on kuitenkin yhtä hyvä äänenlaatu kuin vinyylissä.

”Minun korviini vinyyli kuulostaa lämpimältä ja pehmeältä. Suurin osa tästä fiiliksestä on todennäköisesti silkkaa psykoakustiikkaa ja pelkkä vinyyliformaatti riittää saamaan musiikin kuulostamaan korvissani paremmalta.”

Kähkönen toivoo, että yksi syy vinyyliharrastuksen elpymiseen jopa nuorison keskuudessa on myös usko musiikin ja koko maailman tulevaisuuteen.

”Vinyylilevyn ostaminen on vähän kuin istuttaisi omenapuun”, hän kuvailee.

Tampereen Levykauppa Äxän Ari Kaukoranta puolestaan uskoo, että fyysisellä äänitteellä haetaan syvempää yhteyttä arvostamansa artistin tai yhtyeen musiikkiin.

”Pelkkä stream ei kaikille riitä. Vinyylilevyjen kansitaide on usein näyttävämpää kuin cd-pakkauksissa. Vinyylilevy on esineenä hieno ja niitä kerätään paraatipaikoille, eli vaikka ihan olohuoneeseen levyhyllyyn.”