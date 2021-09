Turussa lähes 700 vuotta vanhaan virkaan asetettiin ensimmäistä kertaa nainen

LEHTIKUVA / HANDOUT / TIMO JAKONEN

Turun tuomiorovastiksi sunnuntaina asetettu teologian tohtori Aulikki Mäkinen, 54, on ensimmäinen nainen virassa, joka on ollut olemassa vuodesta 1340 saakka. Kaikkiaan Suomen yhdeksästä tuomiorovastista neljä on naisia.

Männikön asetti tuomiorovastin virkaan arkkipiispa Tapio Luoma Turun tuomiokirkossa pidetyssä messussa.

Tuomiorovasti on Turun tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherra ja Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin jäsen. Tarvittaessa tuomiorovasti toimii arkkihiippakunnan piispan tai arkkipiispan sijaisena.

Mäkinen valittiin virkaan viime marraskuussa Kuopion Männistön seurakunnan kirkkoherran tehtävästä. Aiempi Turun tuomiorovasti Heimo Rinne jäi eläkkeelle kuluvan vuoden alussa.