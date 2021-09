"Rakastuminen olisi tärkeää tässä hommassa", tuumii maajussi-Matti seuloessaan kirjeistä seitsemää morsianehdokasta – yksi seikka häntä kuitenkin huolestuttaa

MTV

Matti (oik.) käy läpi morsianehdokkaiden kirjeitä ystävänsä Agen kanssa.

Maajussille morsian -televisiosarjassa siirrytään pikkuhiljaa pikatreffeihin. Maajussit ovat seuloneet saamastaan kirjetulvasta seitsemän ehdokasta, jotka he kohtaavat nyt ensimmäistä kertaa kasvokkain.

Karsimisessa käytettiin kavereiden apua.

"Jatkoon!" tuumi raati Terhistä, joka kävi nuorempana isänsä kanssa pupujahdissa. "Huolestuttavaa, te laitatte kaikki jatkoon!"

"Matin elämä muuttuu paljonkin, jos löytää morsiamen", miehen saamia kirjeitä lukevat ystävät tuumivat.

"Rakastuminen olisi tärkeää tässä hommassa", tuumii Matti itse, mutta yksi asia häntä huolestuttaa: vaikka kaupunkilaiset haluavat maalle, haaveet maalla asumisesta voivat olla hiukan hataralla pohjalla.

"Pelkään, että ovatko he kuitenkaan valmiita tähän työmäärään."

Ratkaisevia jatkotutustumista ajatellen ovat ensikatse ja silmäkulman pilke. Ja koska vaatteet tekevät miehen, Matti meni ostamaan Naantalin-reissulle uusia farmareita eli pelipöksyjä.

Stiinalle löytyi kirjepinosta niin rekikoirayrittäjä, kokki, konekorjausmies kuin diplomi-insinööri Tuomaskin, jota miellytti Stiinan aikaansaavuus ja suorapuheisuus, ja jonka nainen arveli voivan ehkä suunnitella tilalle uuden pihaton.

"Minua ja Stiinaa voisi yhdistää tekemisen meininki", tuumi Tuomas.

"Olen hyvin otettu, että näin moni on uskaltanut kirjoittaa minulle kirjeen", mietti Stiina, jolle tärkeää on, että mies on valmis muuttamaan hänen luokseen ja viettämään siellä aikaa.

"Jännitystä, pelkoa, paniikkia ja pakokauhua", hän kuvasi käydessään ripsienpidennyksessä ennen tapaamista.

Myös Patrikilla sujahti Naantaliin lähtevien pinoon kirje toisensa perään, kriteereinä muun muassa huumorintaju ja lemmikittömyys. "Kyllä viidessä minuutissa näkee, hihitetäänkö vain vai tuleeko ihan juttuakin."

Paikan päällä ensimmäinen reaktio oli: "Siinähän on pöytä täynnä näyttävän näköistä daamia!"

71 kirjettä saanut Kalle joutui jättämään rannalle yhdeksän kymmenestä, mutta oli silminnähden liikuttunut muutamien videotervehdyksistä. Pikatreffit ovat kuitenkin asia erikseen.

"On jännittävää, kun kirjeet muuttuvat oikeiksi henkilöiksi", hän ennakoi. Ensireaktiona olikin myönteisiä yllätyksiä.

Matin pikatreffikumppani pisti heti alkuun pahan: "Sellainen aika tärkeä kysymys on, että ootko hyvä suutelemaan?"

Maajussille morsian nähdään MTV3:lla maanantaisin kello 20.00.

