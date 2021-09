Suomainen lyhytelokuva palkittiin kansainvälisessä ruokaelokuvakilpailussa – "Runsas esitys Pohjois-Savon ruoka- ja viljelyperinteistä"

ERG Kuopio

Savolainen ruokakulttuuri keräsi kiinnostusta kansainvälisessä ruokaelokuvakilpailussa. Kuvituskuva.

Suomalainen Savonian Secret -lyhytelokuva voitti Historialliset ruokareitit ja ruokaperinteet -kategorian Food Film Menu – ruokaelokuvakilpailussa.

Savonian Secret-lyhytelokuvan on tuottanut Savonia-amk:n hallinnoima Savolaisuus on makuasia -hanke, jonka tavoitteena on nostaa lähiruuan ja alkutuottajien arvostusta niin paikallisesti, kansallisesti kuin myös kansainvälisestikin. Hanke on osa Pohjois-Savolle myönnettyä European Region of Gastronomy-tunnuksen ympärille kietoutuvaa hankekokonaisuutta.

"Savonian Secretissä on kaunista tarinallista ja kuvallista kerrontaa, joka välittää rakkautta ja rauhaa alueesta. Se on runsas esitys Pohjois-Savon ruoka- ja viljelyperinteistä", tuomaristo perusteli palkitsemispäätöstään.

Food Film Menu 2021 sisälsi 8 kategoriaa. Elintarvike-, kulttuuri- ja elokuva -alan asiantuntijoista koostuva komitea valitsi kustakin kategoriasta yhden voittajan, joista muodostuu yhdessä Food Film Menu 2021, joka esitetään eri elokuvafestivaaleilla ympäri Eurooppaa.

”Savonian Secret-lyhytelokuva on tarinallinen brändivideo, jolla halusimme herättää paikallisissa kotiseutuylpeyttä, mutta puhutella myös kansallista ja kansainvälistäkin yleisöä ja lisätä alueen houkuttelevuutta", kertoo projektipäällikkö Hannaleena Uhlbäck-Ropponen tiedotteessa.

Elokuvan videotuotannosta vastasi BrainyDays Visual Oy.

”Jo tuotannon alkuvaiheessa asetimme tavoitteeksemme menestyä Food Film Menu-lyhytelokuvakilpailussa. Onkin todella hienoa, että Savonian Secret-lyhytelokuva saa tällaisen kansainvälisen tunnustuksen", ohjaaja Samuli Hahl riemuitsee.

Kansainvälisen Food Film Menu -ruokaelokuvakilpailun järjestäjä International Institute of Gastronomy, Culture, Arts and Tourism pyrkii lisäämän tietoisuutta ruuan, kulttuurin, taiteen ja kestävän matkailun kehittämisen tärkeydestä globaalisti. Food Film Menu 2021 -kilpailuun kerättiin lyhyitä ruokaelokuvia, jotka esittelevät European Region of Gastronomy-statuksen saaneita ja ehdolla olevia alueita ja maita ja niiden kulinaarista perintöä.