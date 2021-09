"Maataloustuotantoa tarvitaan maailman tappihin asti" – Timo Kankaanpää johtaa motivoitunutta väkeä: "Ei tässä olla laittamassa lautoja ovien eteen"

"Yhteisiä asioita pitää edistää. Niin se vain on", Timo Kankaanpää sanoo keskeisen syyn, miksi hän osallistuu tuottajajärjestön työhön.

Johannes Tervo

Ilmajoki on hieno ympäristö tuottajalle, Timo Kankaanpää sanoo. ”On viljavat pellot ja mukavaa porukkaa ympärillä. Kollegoiden kanssa voi jutella ja kysyä neuvojakin. Täällä on hyvä tehdä työtä.”

Ruokaa tarvitaan aina. Ruokaa ei ole ilman tuottajia ja tuotantoa.

"Maataloustuotantoa tarvitaan jatkossakin – maailman tappihin asti", MTK-Etelä-Pohjanmaan puheenjohtaja Timo Kankaanpää sanoo.

MTK:n suurinta tuottajaliittoa luotsaava 45-vuotias ilmajokelainen katsoo luottavaisesti eteenpäin.

"Väki on motivoitunutta ja uskoo tulevaisuuteen. Ei tässä olla laittamassa lautoja ovien eteen", hän kuvaa pohjalaistuottajien tuntoja.

Ruokamaakunnan isoksi vahvuudeksi Kankaanpää nostaa jatkojalostuksen: jalostusväyliä on tarjolla niin lihalle, maidolle kuin viljallekin.

"Jos viljely jossakin jatkuu niin Etelä-Pohjanmaalla."

Tuottajaliiton pomo iloitsee aktiivisesta jäsenistöstä: ”Aika hyvin eteläpohjalaiset osallistuvat MTK:n toimintaan."

Kankaanpää luottaa, että alueen 32 tuottajayhdistykseen riittää osaavia ja osallistuvia ihmisiä jatkossakin.

"Olemme saaneet uuttakin väkeä mukaan, ja varsinkin nuorten toiminta on meillä hyvällä mallilla.”

Maaseutunuorista alkoi Kankaanpään omakin järjestöura. "Menin mukaan Ilmajoen maaseutunuorten toimintaan opiskeluaikoinani 1990-luvun lopussa. Hetken aikaa olin puheenjohtajanakin. Sitten tuli maakunnallisia tehtäviä ja valtakunnallisiakin."

MTK-Etelä-Pohjanmaan johtokunnassa Kankaanpää aloitti 2008.

Keskusliitto MTK:n johtokunnassa hän edusti maaseutunuoria vuosina 2010–2012. Näköalapaikka oli mieluinen.

"Mukavaa ja avartavaa se oli. Paljon sain uusia kokemuksia ja näkemyksiä. Siinä tuli mukana myös osallistumiset Euroopan nuorten tuottajien järjestön CEJA:n kokouksiin ja muuhunkin toimintaan."

Maanviljelijänä Kankaanpää on kutsumustyössään. "Kyllä niin voi sanoa."

Ammatinvalinta oli itsestään selvä oikeastaan siitä lähtien, kun yläaste oli käyty ja opiskelu jatkui Ilmajoen maatalousoppilaitoksessa. "Siellä valinta viimeistään varmistui."

Ilmajoen Nikkolassa sijaitsevaa sukutilaa Kankaanpää on isännöinyt vuodesta 2008. Hän on neljännen polven isäntä.

Viljatilan peltopinta-ala on vähän yli sata hehtaaria. Tänä kasvukautena Kankaanpää on kasvattanut ohraa, kauraa, vehnää ja rypsiä. Viljojen puinnit valmistuivat syyskuun ensimmäisellä viikolla.

”Vehnäsatoon olen tyytyväinen. Kaura jäi turhan köykäiseksi. Ohran laatu oli aivan ookoo, mutta määrä ei.”

Ohraa kertyi nelisen tonnia hehtaarilta. Se on tonnin verran normaalivuoden satoa vähemmän.

Metsästä Kankaanpää saa energiapuun oman tilan tarpeisiin. Päätehakkuukypsää alaakin on jonkin verran. "Uudistaminen alkaa olla ajankohtaista.”

Maatila oli Kankaanpäälle sivutoimi lähes kymmenen vuotta. Päätoiminen viljelijä hän on ollut vuodesta 2017.

”Silloin sanoin itseni irti Ilmajoen kunnan maataloussihteerin työstä."

Kotipitäjän maataloussihteerinä vierähti melkein 17 vuotta. Työ alkoi syksyllä 2000. Saman vuoden keväällä Kankaanpää oli valmistunut agrologiksi Seinäjoen ammattikorkeakoulusta.

"Kunnallisen puolen työ oli kaikin puolin hyvä kokemus. Opin byrokratian moninaisuuden, ja oma tuntumani viljelijän arkeen auttoi virkatehtävissä.”

Johannes Tervo

Timo Kankaanpää on isännöinyt Ilmajoen Nikkolassa sijaitsevaa sukutilaa vuodesta 2008. Kuivuri on rakennettu vuonna 2000.

Oikean tiedon levittäminen on yksi etujärjestön tärkeimmistä tehtävistä, Kankaanpää sanoo.

Tuottajien määrä pienenee. Yhä vähemmän on kansalaisia, jotka tuntevat viljelijöitä ja heidän työtään.

"Kansan tietämättömyys maataloudesta ja maaseudun asioista lisääntyy koko ajan.”

Viljelijälle sälytetään melkoinen taakka: tuota puhdasta ruokaa ja tuota sitä halvalla mutta ehdottoman ympäristöystävällisesti.

Välillä tuntuu kohtuuttomalta. Varsinkin sosiaalisen median keskusteluja seuratessa. "Siellä on kaikkein helpoin kirjoittaa ihan mitä vain. Väärää tietoa on liikkeellä valitettavan usein."

Silti pitää yrittää. "Maailma muuttuu, ja tuottajajärjestön täytyy muuttua siinä mukana."

Suurimmalta osin järjestötyö on niin sanotusti tulipalojen sammuttamista, Kankaanpää pohtii.

Onnistumisiakin on. "Se motivoi. Tulee tunne, että kannatti puurtaa."

Onnistumisista Kankaanpää sanoo esimerkkinä MTK-Etelä-Pohjanmaan Varavoimaa Farmarille -hankkeet. Ne keskittyivät viljelijöiden jaksamiseen. Hankkeita oli kaksi. Jälkimmäinen loppui viime vuodenvaihteessa.

"Onneksi toiminta jatkuu Melan järjestämänä. Tälle työlle on tosissaan tarvetta koko ajan."

Tuelle saattaa olla kysyntää ensi vuonna.

"Sadot ovat monin paikoin jääneet normaalitasoa pienemmiksi. Kevättalvella voi olla tiukkoja tilanteita, kun tiloilla joudutaan pohtimaan, millä eläimet ruokitaan."

Jos talous menee kuralle, väsähtämisen riski kasvaa.

"Viljelijöiden jaksamista tukevaan työhön on saatava resursseja. Apua on oltava tarjolla riittävän ajoissa. Tästä asiasta on muistettava toitottaa.”

Johannes Tervo

Viljatilan peltopinta-ala on vähän yli sata hehtaaria.

Jaksamista auttaa, jos työn pystyy aika ajoin jättämään mielestään: tuottajienkin on välillä pystyttävä pitämään vapaata.

”Se on erityisen tärkeää karjatiloilla, joissa puurretaan 24/7-tahdilla. Mahdollisuuksia hengähdystaukoihin ja lomiin pitää olla."

Vaan muistatko itse ohjeesi? Millä keinoilla jaksat, mistä saat iloa eloosi?

”Kotiasioiden on oltava kunnossa. Se on itselleni tärkeää.”

On muistettava antaa riittävästi aikaa perheelle ja harrastuksille, jotta työn ja vapaa-ajan tasapaino säilyy.

Kankaanpää noudatti neuvoaan, kun punnittavana oli ehdokkuus kuntavaaleissa.

"En asettunut enää ehdokkaaksi. Päätin, että yhteisten asioiden hoidossa keskitän tarmoni MTK:n toimintaan."

Kankaanpää halusi olla enemmän perheensä kanssa. Esimerkiksi siksi, että hänen nuorin poikansa on alle kaksivuotias. Tai siksi, että hän ehtisi tyttärensä kanssa suunnistamaan.

"Likan kanssa käydään iltarasteilla kerran viikossa. Se on mukava yhteinen harrastus."

Kuntapolitiikka jäi – perhe ja MTK kiittävät.

"Toivottavasti on niin."

Johannes Tervo

Etelä-Pohjanmaan maatalouden isoksi vahvuudeksi Timo Kankaanpää sanoo jatkojalostuksen: jalostusväyliä on tarjolla niin lihalle, maidolle kuin viljallekin.

Timo Kankaanpää

Ilmajoen Nikkolassa asuva 45-vuotias viljatilallinen ja MTK-Etelä-Pohjanmaan puheenjohtaja. Valittiin tuottajaliiton puheenjohtajaksi tämän vuoden alussa.

Perhe: vaimo ja neljä lasta

Koulutus: viljelijän perustutkinto ja agrologi (AMK)

Harrastukset: metsästys, luonnossa liikkuminen, hiihto

Ilmajoen kunnanvaltuutettu (kesk.) 2013–2021. Ei asettunut ehdolle viime kesäkuun kuntavaaleihin.

Metsänhoitoyhdistys Lakeuden valtuutettu

Maataloustuottajain Etelä-Pohjanmaan liittoon eli MTK-Etelä-Pohjanmaahan kuuluu 32 maataloustuottajien yhdistystä. MTK-Etelä-Pohjanmaan jäsenmäärä on 15 712. Jäsentiloja on 5 790.