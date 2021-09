Kuinka monta valkoposkihanhea saa tänä syksynä ampua poikkeusluvalla? Testaa tietosi MT:n visassa!

<section><h2>MT 10 kysymyst&auml; 14.9.2021</h2></section><section><h2><p>1 Miss&auml; Formula-1 tallissa Valtteri Bottas kilpailee ensi kaudella?</p></h2></section><section><h3><p>2. Mink&auml; maan Suomi voitti 4. syyskuuta 2021 pelatussa MM-jalkapallon karsintaottelussa 1&ndash;0?</p></h3></section><section><h3><p>3. Miss&auml; sijaitsee taiteilija Eero Nelimarkan museo?</p></h3></section><section><h3><p>4. Kenen maalaama taulu on Poika ja varis?</p></h3></section><section><h3><p>5. Kenen kuva oli viimeisimm&auml;ss&auml; 500 markan seteliss&auml;?</p></h3></section><section><h3><p>6. Min&auml; vuonna eduskuntatalo otettiin k&auml;ytt&ouml;&ouml;n?</p></h3></section><section><h3><p>7. Kuinka monta valtioita kuuluu Euroopan unioniin?</p></h3></section><section><h3><p>8. Miss&auml; EU-maassa on v&auml;hiten asukkaita?</p></h3></section><section><h3><p>9. Mik&auml; seuraavista lintulajeista on luokiteltu Bird Lifen mukaan &auml;&auml;rimm&auml;isen uhanalaiseksi Suomessa?</p></h3></section><section><h3><p>10. Kuinka monta valkoposkihanhea saa t&auml;n&auml; syksyn&auml; ampua poikkeusluvalla?</p></h3></section><section><h2></h2></section><section><h3></h3></section>