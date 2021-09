Kokkolan elokuvatapahtumasta tuli menestys – "Kulttuurinnälkä näkyy konkreettisesti", kommentoi taiteellinen johtaja Juho Kuosmanen, jonka palkittu elokuva Hytti nro 6 esitettiin festivaalilla lähes tuhannelle

Kokkolan Kinojuhlien taiteellinen johtaja Juho Kuosmanen kertoi, että tapahtuma alkoi, kun kutsuttiin omia kavereita viikonlopuksi katsomaan elokuvia. LEHTIKUVA / Antti Aimo-Koivisto

Suomen elokuvafestivaalikentällä on uusi valopilkku. Kokkolan Kinojuhlat kasvoi tänä vuonna yli odotusten.

"Tämä alkoi tapahtumana, johon kutsuttiin omia kavereita viikonlopuksi katsomaan elokuvia ja keskustelemaan niitä", sanoo taiteellinen johtaja Juho Kuosmanen.

"Meillä ei ole ollut tarvetta laajentumiselle sinänsä, mutta tuntuu, että pikkuhiljaa tämä kasvaa."

Tämän vuoden jättimenestys ja maanlaajuinen vetonaula festivaaleilla on Kuosmasen oma elokuva, Cannesin elokuvajuhlilla kakkossijan eli Grand Prix -palkinnon saanut Hytti nro 6. Ennen Kokkolaa se oli esitetty Suomessa elokuussa Espoo Ciné -festivaaleilla, yleisötapahtumien rajoitusten vuoksi vain kouralliselle katsojia.

Torstaina se oli Kinojuhlien avajaiselokuva, josta oli eri saleissa näytöksiä samanaikaisesti ja peräkkäin. Kun ne oli myyty loppuun, näytökset lisättiin vielä perjantaille ja lauantaille. Yhteensä pelkästään Hytti nro 6:een on myyty noin 900 lippua.

"Kun Sodankylän elokuvajuhlia ei ole järjestetty fyysisesti pariin vuoteen ja Helsingin kulttuuritarjonta on niukempi, kulttuurinnälkä näkyy konkreettisesti", Kuosmanen pohtii.

Monet tulivat katsomaan Hytti nro 6:tta Helsingistä asti. Odotettu elokuva on tulossa varsinaiseen levitykseen vasta lokakuun lopussa. Ennakkona Kokkolassa nähdään myös esimerkiksi Khadar Ayderus Ahmedin Guled & Nasra.

"Aiemmin olimme lähinnä paikallinen tapahtuma. Nyt yleisöä on tullut Ruotsista, Virosta ja Venäjältä asti", Kuosmanen sanoo.

Kinojuhlien vierashotelli Seurahuone oli varattu loppuun jo yli viikkoa ennen festivaaleja. Kaupungin keskustan kahviloissa pyörii helsinkiläisiä elokuva-alan vaikuttajia. Iltaisin väki kokoontuu Työväentalolle.

Luontainen vertauskohta festivaalien yhteisölliselle tunnelmalle on Sodankylän elokuvajuhlat. Yhtäläisyydet ovat pieniä, mutta tyylillisesti tärkeitä.

Tapahtumaa tehdään pitkälti talkoovoimin. Suuri osa elokuvista ei ole uutuuksia: tänä vuonna Kuosmasen valinnoissa oli etenkin neuvostoelokuvaa. Festivaalin ja sen musiikkitapahtumien paikallinen markkinointikin tapahtuu graafikko Elina Warstan persoonallisin julistein, joissa on samaa henkeä kuin Sodankylän festivaaleilla elokuvista perinteisesti tehdyissä kotikutoisissa julisteissa.

Kansainvälisiä ohjaajavieraita ei Kokkolassa kuitenkaan ole. Tosin joidenkin elokuvien alussa on videotervehdyksiä tekijöiltä, tänä vuonna Ranskasta ja Latviasta.

"Sodankylä on hengeltään esikuvamme. Se on pieni ja kotoisa festivaali", Kuosmanen sanoo.

"Sieltä saatiin inspiraatio keskustelutilaisuuksiin. Meillä on tapahtumissa paljon omia talkoolaisiamme ja heidän kavereitaan."

Myös ohjelmasuunnittelussa muistetaan mittakaava.

"Meillä on yleensä vain kaksi elokuvaa samaan aikaan. En halua ylitarjontaa. Usein festivaaleilla kalvaa olo, että paljon jää näkemättä", Kuosmanen kuvailee.

Vuonna 2018 ensimmäisen kerran järjestetty tapahtuma keskittyy Kokkolan ytimeen Työväentalolle sekä Bio Rex -teatteriin. Ensi vuonna yhä enemmän tapahtumia pyritään toteuttamaan Ykspihlajan kaupunginosassa, Kuosmanen kertoo. Sinne avataan kesällä 2022 matkustajakoti, josta saattaisi tulla Kinojuhlien virallinen vierashotelli.

Ykspihlaja tunnetaan kulttuurin kehtona, josta ovat kotoisin muiden muassa Leea Klemola sekä Airolan sisarukset, kuten näyttelijät Oona Airola ja Anna Airola ja Kinojuhlien perustajiin kuuluva Laura Airola. Kuosmanen itse ei kuitenkaan ole Ykspihlajasta kotoisin.

"Ykspihlajan kahvilan yhteyteen voisi tulla myös pieni elokuvateatteri Kinojuhlien ajaksi", Kuosmanen sanoo.

Juho Kuosmasen ohjaama Hytti nro 6 voitti Cannesin elokuvajuhlilla kakkospalkinnon, Grand Prix'n. Rosa Liksomin romaanista ammentavaa elokuvaa myytiin maailmalle poikkeuksellisen hyvin jo ennen voittoa.

Merkittävä saavutus oli Yhdysvaltojen jakelusopimus Sony Pictures Classicsin kanssa, joka on art house -elokuvan suurin toimija Pohjois-Amerikassa. Kuosmanen on lähdössä syyskuussa edustamaan elokuvaansa festivaaleille ainakin Venäjälle ja Sveitsiin. Lokakuussa on muun muassa Britannian ja Ranskan vuoro.

"Paikalliset levittäjät haluavat, että tulen markkinoimaan", Kuosmanen sanoo.

"Ne ovat aika lyhyitä, parin päivän reissuja."

Syyskuun näytöskierros päättyy kuitenkin Kuosmaselle erityisen mieluisaan paikkaan. Hytti nro 6:sta on ennakkoesitys Karkkilan uudessa elokuvateatterissa Kino Laikassa, jonka puuhamiehenä on Aki Kaurismäki.

Koko Suomen valkokankaille Hytti nro 6 tulee 29. lokakuuta alkaen.