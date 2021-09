Vexi Salmen aikaisemmin julkaisemattomia tekstejä tulkitsevat nyt Paleface, Jyrki Linnankivi, Juha Itkonen ja Matti Johannes Koivu

Vuosi sitten menehtynyt Vexi Salmi ammensi luomisvoimaansa synnyinkaupungistaan, joka on tuottanut kotimaan viihdetaivaalle useita tämän päivän ja viime vuosikymmenien tähtiä.

Jani Kautto

Veikko ”Vexi” Salmi Lappeenrannan taidemuseossa vuonna 2016. Hänen poikansa Topi Salmi koostaa parhaillaan isänsä nimeä kantavaa tribuuttialbumia, jolla kuullaan myös legendaarisen sanoittajan ennestään julkaisemattomia tekstejä.

Sanoittajalegenda Vexi Salmen (1942–2020) kuolemasta tulee syyskuussa kuluneeksi tasan vuosi.

Lukuisista ikivihreistään tunnettu Salmi kirjoitti sanat noin 8 000 lauluun, joista levytettiin 3 200. Tuottelias iskelmänikkari saattoi tehdä vuodessa jopa 300 sanoitusta.

Salmi muistetaan etenkin yhteistyöstään Irwin Goodmanin kanssa, mutta hän teki tekstejä monille muillekin eturivin tähdille kuten Katri Helenalle, Marion Rungille, Kirkalle ja Fredille. Salmen käyttämistä salanimistä tunnetuin lienee Emil von Retee.

Uransa aikana Vexi Salmi sai muun muassa Reino Helismaan ja Juha Vainion nimikkopalkinnot.

”Vexi oli Kärki–Helismaa -jatkumon viimeinen edustaja. Tuota viestikapulaa hän kantoi mukanaan kuudella eri vuosikymmenellä. Noina vuosina syntyi useita kymmeniä ikivihreitä lauluja, jotka jäävät pysyvästi suomalaisen populaarikulttuurin historiaan”, kiteyttää Topi Salmi, joka työskentelee isänsä tavoin sanoittajana.

Musiikkisuuruus Toivo Kärjen merkitys Vexin uralle olikin merkittävä. Kärki kouli lahjakkaasta nuorukaisesta raudanlujan ammattilaisen Salmen toimiessa kuukausipalkkaisena sanoittajana Fazer Finnlevyssä, jonka tuotantopäällikkö Kärki oli.

”Kärjen tapana ei ollut vääntää asioita rautalangasta, vaan tyrkätä oikeaan suuntaan ja haastaa itse etsimään tietoa”, Topi Salmi valottaa.

Vertailu kuuluisaan isään ei juuri häiritse Topia, joka julkaisi ensimmäisen sanoituksensa 26-vuotiaana vuonna 1998.

”Vexiin vertailuun tai hänen nostamiseensa yhteydessäni esiin suhtaudun neutraalisti. Tiedän, että sitä ei voi välttää, mutten anna sen myöskään häiritä. Olen hänen urastaan ylpeä, en kateellinen.”

Sanoittajamestarin kunniaksi ensi viikolla ilmestyvällä Vexin lauluja -tribuuttialbumilla on Vexi Salmen ennestään julkaisemattomia tekstejä, jotka on puhallettu uuteen eloon.

Ajatus albumista sai alkunsa, kun Topi Salmi tapasi Vexin muistotilaisuuden yhteydessä säveltäjä Jussi Rasinkankaan. Häneltä löytyi noin sata valmiiksi sävellettyä, mutta julkaisematonta Vexin sanoitusta. Parhaat palat arkiston lauluista valittiin levylle.

Ahneus on hyve -kappale loi vahvan mielleyhtymän Palefaceen, ja tämän myötä selkiytyi myös ajatus albumin Hämeenlinna -teemasta. Kaikilla albumin kymmenellä artistilla on siis vahva side Vexin synnyinkaupunkiin. Artisteja on mukana eri vuosikymmeniltä ja eri genreistä.”

Nestorina on albumin avaava 1951 syntynyt Freeman ja kuopuksena tasan 30 vuotta nuorempi Matti Johannes Koivu.

Muutama yllätysnimikin laulajalistalta löytyy, kuten paremmin kirjailijana tunnettu Juha Itkonen ja ensi kertaa omissa nimissään suomeksi laulava The 69 Eyes -solisti Jyrki Linnankivi.

Kappaleet äänitettiin kevään ja alkukesän 2021 aikana Sound Supreme -studiossa Hämeenlinnan Kaurialassa, joka oli myös Vexi Salmen lapsuuden kaupunginosa.

”Tunnelma noina päivinä oli käsikosketeltavissa. Muistoja, hymyjä, naurua ja rentoa musisointia. Itse koin tekeväni surutyötä ilon kautta”, kertoo Topi Salmi.

Hämeenlinnan ”tähtitehdas” tuotti 1960-luvulla Vexin ja Irwinin lisäksi Fredin, Kai Hyttisen ja Markku Veijalaisen kaltaisia aikansa nuorisojulkkiksia.

Miksi juuri Hämeenlinna?

”Yksi syy varmastikin Hämeenlinnan asemaan on kaupungin koko. Se on tarpeeksi suuri, että lahjakkuuksia syntyy, mutta samalla tarpeeksi pieni, että he eivät vetäydy omiin poteroihinsa, vaan saavat voimaa toinen toisiltaan”, Topi Salmi arvioi.

Vexin lauluja ilmestyy 24. syyskuuta.

Olavi Kaskisuo

Vexi Salmi (alla) muistetaan hyvin kultalevyjä poikineesta yhteistyöstään Irwin Goodmanin (yllä) kanssa.