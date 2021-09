Millä toisella nimellä mäkimeirami tunnetaan? Testaa tietosi MT:n visassa!

MT 10 kysymystä 17.09.2021 1. Kuinka suuri on maaseutuyrityksen biokaasulaitoksen investointituki tällä hetkellä? 2. Hallitus asetti budjettiriihessä tavoitteeksi tuoda kosteikkoviljely Suomeen – kuinka suurelle alalle? 3. Minkä yrityksen osakkeita Björn Wahlroos tankkasi hiljattain salkkuunsa 10,7 miljoonalla eurolla? 4. Minkä järjestön johtajana toimii Mikko Käkelä? 5. Murmansk on 300 000 asukkaallaan maailman suurin napapiirin pohjoispuolella sijaitseva kaupunki. Mikä on toiseksi suurin? 6. Mikä seuraavista EU-maiden pääkaupungeista on eteläisin? 7. Millä toisella nimellä mäkimeirami tunnetaan? 8. Monessako maassa suomalaiskeksintö nyhtökaura on myynnissä? 9. Miltä tutulta lomasaarelta kykyjenetsijät löysivät espanjalaisen Baccara-lauluduon solistit 1970-luvulla? 10. Missä satakuntalaisessa kunnassa Baccara esiintyi vuonna 1978?