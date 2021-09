Miten käy, kun punavihreä hipsteritoimittaja tekee reportaasin hirvijahdista? Petteri Summanen pureutui suomalaisiin kupliin uudessa komediasarjassa

Kari Salonen

Uuden suomalaisiin kupliin pureutuvan tvsarjan alkuperäisideasta ja ohjauksesta vastaa Petteri Summanen. Säkylässä ja Rovaniemellä kasvanut näyttelijä on asunut 30 vuotta Helsingissä Herttoniemessä.

Punavihreän lehden feministitoimittaja matkustaa maaseudulle seuraamaan hirvenmetsästystä. Savolaiskunta sekoaa jalkapallolegenda Messin alkaessa etsiä lomapaikkaa Saimaalta.

Tässä on kaksi hykerryttävää esimerkkiä Karuselli-nimisen uuden televisiosarjan jaksoista. Petteri Summasen ideoimassa ja ohjaamassa kymmenenosaisessa draamakomediassa käsitellään suomalaisuuden kuplia vuonna 2021.

Käsittelyyn päätyvät esimerkiksi somejulkisuuden tuomat hankaluudet, etätyön todellisuus maaseudulla ja ilmastonmuutoksen sanoittaminen musiikissa. C More -suoratoistopalvelussa ja myöhemmin MTV3:lla esitettävän sarjan jokainen jakso on itsenäinen tarinansa.

Petteri Summanen on käsikirjoittanut sarjan yhdessä Anna Ruohosen ja Kari Hietalahden kanssa. Yhteiskunnallista keskustelua tarkasti seuraava Summanen puhkoo hienovaraisen komedian keinoin nykyajan kuplia.

"Halusin tuoda ääripäät samaan sarjaan. Somekeskustelu näyttää, että Suomeen on syntymässä aiempaa vahvempia kuplia, joissa mielipiteet radikalisoituvat. Tämä tuo keskusteluun jäykkiä ja ehdottomia asenteita."

Summasen mielestä syvin vastakkainasettelu vallitsee Suomessa vihervasemmiston ja oikeiston välillä. Keskikentälle käsikirjoittaja-ohjaaja sijoittaa sivistysporvariston, keskustan, rkp ja maltilliset demarit.

"Vihreät vastaavat nykyään papukaijan tavoin kaikkiin kysymyksiin: ilmasto. Hiilensidonnan maltillinen edistäminen ei riitä vihreille ja vasemmistolle, vaan he haluavat iskeä kiinni autoihin ja traktoreihin."

Oikeistokuplaan Summanen sijoittaa perussuomalaiset, jotka ovat hirttäneet itsensä kiinni maahanmuuttokysymykseen. Arkaan maahanmuuttoteemaan hän ei halunnut Karuselli-sarjassa kajota, koska yksittäisiä näkemyksiä olisi revitty irti asiayhteydestä.

"Itse koen olevani suvaitsevainen ihminen, joka suhtautuu kriittisesti huonosti toteutettuun maahanmuuttoon."

52-vuotias Petteri Summanen on sukupolvensa tunnetuimpia näyttelijöitä Suomessa. Merkittävistä tv- ja elokuvatöistä voi mainita esimerkiksi Studio Julmahuvin, Isänmaan toivot, Nousukauden, Klikkaa mua ja Yösyötön.

Nykyään hän työskentelee tv-ohjelmien tuotantoyhtiö Jarowskij Finlandin kehityspäällikkönä. Summasella on taustansa vuoksi mielestään hyvä käsitys erilaisista kuplista Karuselli tv-sarjan pohjaksi.

Hän asui lapsuudessaan kahdestaan upseeri-isänsä kanssa Säkylän varuskunta-alueella ja Rovaniemellä. Lukiovuodet Petteri vietti setänsä yrittäjäperheessä Taipalsaarella. Mummola ja itse rakennettu kesämökki ovat Suur-Saimaalla, jossa hän kalastaa ja käy hirvimetsällä.

"Viimeiset 30 vuotta olen asunut Helsingissä ja kuulun vähintään korkeakoulutettuun viihde-eliittiin. Mielestäni tunnen jonkin verran näitä ympäristöjä ja ihmisiä, ja olen sijoittanut niitä sarjaan."

Summanen sanoo katsovansa komedian ihmisryhmiä pyörivän karusellin napana.

"Yritän välttää kaikkia puoluepoliittisia bunkkereita, joissa korviin kaikuu vain oma ääni ja ampuma-aukosta näkee yhteen suuntaan."

Maaseudun ja kaupungin vastakkainasettelu on esillä Karusellin Kaato-jaksossa, jossa helsinkiläinen hipsteritoimittaja tekee reportaasin hirvijahdista. Summanen haastatteli tarinaa varten kollegoitaan ja hänelle selvisi, että hirvenmetsästys ei ole tuttua puuhaa enää edes pikkukaupungeissa.

"Kaupunkilaisilla on hyvin omituisia, harhaisia ja vaivaannuttavia käsityksiä metsästyksestä. Emme enää elä yhtenäiskulttuurissa, jossa kaikki käyvät intin, ajavat ajokortin, osaavat elvyttää, soutaa ja huovata tai käynnistää moottorisahan."

Summasen mukaan aikaisemmin kaikki kaupunkilaispojatkin suorittivat armeijan ja tutustuivat silloin viimeistään ikätovereihinsa maaseudulla, mikä vähensi ennakkoluuloja.

Hän muistuttaa, että myös maaseudun ihmisillä on vääriä käsityksiä sieluttomista ja kylmistä kaupunkilaisista, jotka vain robottimaisesti kiirehtivät paikasta toiseen.

"Ne ihmiset ovat menossa kaupungissa töihin tai lounaalle", Summanen sanoo.

Yhdessä Karusellin jaksossa kolmekymppinen copywriter Elina toteuttaa rohkean suunnitelman ja muuttaa maaseudulle etäilemään. Summanen irvailee kyseisessä jaksossa kaupunkitieteilijöille, jotka haluavat ahtaa suomalaiset ilmastonmuutoksen nimissä pienelle maa-alueelle.

"Kumpulassa ja Käpylässä alkaa olla ihmisiä, jotka ihmettelevät, miksi jotkut käyttävät autoja, kun hekin pärjäävät sähköpyörällä."

Toisaalta Karuselli-jaksossa seurataan myös pienen maalaiskunnan johtajaa. Hän joutuu myöntämään, että ikääntyvä kunta pyörii pelkästään tulonsiirroilla ja sitten vain mainostetaan pitäjän kaunista luontoa.

Petteri Summanen odottaa innolla kansan tuomiota syyskuun lopulla alkavalle Karuselli-sarjalle. Jos tv-yhtiön peukku näyttää ylöspäin, hän on valmis kirjoittamaan Karuselliin uusia jaksoja.

Kirjoitus- ja ohjaustöihin viime vuosina keskittynyt Summanen nähdään syksyllä myös televisioruudussa. Hän näyttelee C-Morella elokuussa alkaneessa Maria Kallio -draamasarjassa väkivaltarikosyksikön päällikköä Jyrki Taskista.

Jotkut televisionkatsojat saattavat muistaa Petteri Summasen Leena Lehtolaisen romaanin aiemmasta televisioversiosta vuodelta 2003. Rikospoliisi Maria Kallio sai huippusuosion MTV3-kanavalla.

"Aikaisemmassa sarjassa esitin Antti Sarkelaa eli Maria Kallion miestä. Tämä uusi draamasarja oli mielenkiintoinen, hauska ja erilainen repäisy viisikymppisenä miehenä."

Tiia Öhman

Karuselli-sarjan Kaato-jakso. Kuvassa ovat Jussi (Paavo Kinnunen), Sanni (Mimosa Willamo), Mauno, (Eero Saarinen), Kohvakka (Kari Hietalahti), Heidi (Marjaana Maijala) ja Immu (Jarkko Tiainen).