Sir Elwoodin hiljaisten värien laulusolisti Juha Lehti tuli isäksi 47-vuotiaana, raitistui ja muutti Lohjalle

Jaana Kankaanpää

Sir Elwoodin hiljaiset värit aloittaa perjantaina 30-vuotisjuhlakiertueen. Juha Lehti on yhtyeen laulaja-lauluntekijä.

Sir Elwoodin hiljaiset värit juhlistaa yhtyeen 30-vuotista taivalta lähtemällä juhlakiertueelle konserttisaleihin. Suomen huoltoasemat ovat tulleet vuosikymmenten varrella tutuiksi bändin keulahahmolle ja laulusolistille Juha Lehdelle.

Haastattelukin on sovittu Lohjan ABC:lle, sillä Kallion kuppiloiden kundi asuu nykyään lähistöllä idyllisesti järven rannalla. Muutto Helsingistä Lohjalle tuli eteen kymmenkunta vuotta sitten, kun Juha Lehdestä tuli perheenisä 47-vuotiaana.

"Tankkaan autoni ABC:lla, mutta en tule tänne normaalisti syömään tai kahville. Tuossa pihan jäätelökioskilla pitää käydä kesällä tyttären kanssa. Pystyn vielä houkuttelemaan häntä jäätelöpalkkiolla tekemään asioita. Kohta sekään ei enää onnistu", Lehti virnistää.

Lohjalle muuton jälkeen paljasjalkainen kaupunkilainen on saanut opetella omakotitaloasumisen askareita. Parhaillaan "Sir Elwoodien" laulaja remontoi talon kellarista itselleen työhuonetta. Nurmikkoa hän ei osaa leikata, se on perheessä emännän hommaa.

"Puita olen hakannut pennusta asti kesämökillä isän ja isoisän kanssa. Klapien pilkkominen on terapiaa. Tulee hyvä olo, kun näen kasan puita, joilla pesä pysyy ensi talven lämpimänä."

Juha Lehti kertoo saaneensa juuri tietää, että hän on neljännen polven saamelainen. Äidin isoisä oli Eiran sukuun kuulunut poromies. Lehden äiti on kotoisin Kittilän Kiistalasta. "Sisälläni on pohjoinen ulottuvuus. Olen yksi neljäsosa saamelainen, makea juttu."

Yhtyeen 13. keikkaa sisältävä konserttikiertue alkaa perjantaina Porvoon Taidetehtaalta. Viime vuonna tuli kuluneeksi kolmekymmentä vuotta yhtyeen ensimmäisen omakustannelevyn julkaisusta. Koronarajoitusten vuoksi juhlakiertueelle päästään vasta tänä syksynä.

Juha Lehti on selvinnyt kohtuullisen hyvin pandemia-ajasta. Hän on suunnattoman kiitollinen Muusikkojen liitolle, joka myönsi laulaja-lauluntekijälle muutaman korona-apurahan.

Juhlakiertueella kuullaan Sir Elwoodien kaikki suurimmat hitit ja nippu harvinaisia helmiä. Neiti kevät, Viimeisellä rannalla, Älä mee ja Perunamaa ovat kappaleita, jotka fanit haluavat kuulla jokaisella keikalla.

"Yhtyeen alkuaikoina olimme hirveän tiukkoja ja soitimme vain vuodenajan teemaan sopivia kappaleita. Se oli nuorten miesten ehdottomuutta. Nyt esitämme aina Neiti kevään, vaikka olisikin syksy."

Bändiin liitetään elimellisesti termi "keskiolutjazz", jonka muusikot keksivät itse kapakkaillan aikana Helsingin Ukko-Munkissa.

"Tykkäsimme soittaa jatsia, mutta eihän me osattu. Sitten joku heitti baarissa, että musiikkimme on keskiolutjatsia."

Jaana Kankaanpää

Juha Lehti on laittanut korkin kokonaan kiinni. Raitistumisen myötä hän on löytänyt pitkän tauon jälkeen myös liikkumisen riemun.

Tunnelma huoltoaseman pöydässä herkistyy, kun Juha Lehti kuvailee tuntojaan isäksi tulemisesta lähes viisikymppisenä. Juha ehti viettää monta vuosikymmentä boheemia rokkielämää Kalliossa ajatellen, että perheen perustaminen ei ole hänen juttunsa.

Sitten hän tapasi nykyisen puolisonsa ja tytär saapui heidän elämäänsä vuonna 2007. Juha Lehti kutsuu sitä armoksi.

Kallion kapakat houkuttelivat silti tuoretta isää vauva-arjen keskellä, mikä oli keskeinen syy muutolle Lohjaan.

"Kuvittelin, että voin jatkaa elämistä entiseen malliin. Se ei onnistu, perhe tulee ykkösenä."

Isänä Juha Lehti on oppinut sen, että lasten tunteilla ei pidä leikkiä. Aikuisten kesken voi sanoa "ehkä mä tuun" tai "ehkä mä teen". Vanhempi ei saa antaa epämääräisiä lupauksia, koska pieni ihminen luottaa häneen vakaasti.

"Muistan itsekin lapsuudesta vahvimmin pettymykset, vaikka niitä ei ollut paljon. Jokainen pettymys jää korventamaan mieleen."

Juha Lehti unohti joskus hakea tyttärensä ajoissa päiväkodista. Hän oppi muutamasta kerrasta pitämään sanansa.

"Kun näet lapsesi kasvoilla pelon ja epätietoisuuden, se on kauhea tilanne."

Jaana Kankaanpää

Juha Lehti on laittanut korkin kokonaan kiinni. Raitistumisen myötä hän on löytänyt pitkän tauon jälkeen myös liikkumisen riemun. Sauvakävely, punttisali ja avantouinti ovat mieluisia harrastuksia.

Puolison mukaan Juha on äkeä äijä, jos edellisestä salikäynnistä on kulunut liikaa aikaa. Myös luovuus kukkii musiikissa, kun laulutekstejä ei tarvitse kirjoittaa enää krapulassa.

Tässä tulee runopojan paljastus. 1980-luvun alussa Sir Elwoodin hiljaisten värien laulusolisti voitti SM-kultaa amerikkalaisessa jalkapallossa Helsingin Roostersin riveissä. Nykyään hän seuraa penkkiurheilijan vakavuudella erityisesti jalkapalloa ja jääkiekkoa.

Sir Elwoodeilla on treenikämppä Kallion kuuluisassa Kurvissa ja Juhakin tapaa edelleen kavereitaan alueen kapakoissa. Lasissa vain on alkoholitonta olutta.

"Mulla on sääntö, että kun kuulen kolme kertaa saman jutun vieruskaveriltani, on aika lähteä baarista. Kallio on aina osa sielunmaisemaani."

Lehti viihtyy Sellan ja Tenkan tyylisistä baareissa, joissa on vielä 1990-luvun tunnelmaa – jäyhät ja perinteiset tavat sekä vanhan tyylin sisustus.

Juha Lehdelle tuli 60 vuotta mittariin reilu vuosi sitten. Suomirock-bändin laulajalle oli kova paikka myöntää, että hän ei ole enää nuorukainen, joka jaksaa mitä vain.

"Löin esimerkiksi sorkkaraudalla soittosormeeni ja siihen laitettiin viisi tikkiä. Nuorena miehenä sormi olisi ollut viikossa soittokunnossa, nyt sitä aristaa kuukauden jälkeenkin. Ei kaksikymppinen tuollaista mieti, hän on kuolematon ja ikuinen."

Ikä on tehnyt sen, että Lehti nauttii entistä enemmän tavallisista arkisista asioista. Haastattelun jälkeen laulaja suuntaa rautakauppaan ostamaan silikonia, hän maalaa kotinsa lautaseinän ja tiivistää sen tulevaa talvea varten.

"Illalla muutan faijan tavarat palvelutaloon. Isä ei suostu astumaan ovesta, ennen kuin telkkarista näkyy kuva ja hänen lempituolinsa on siinä edessä."

Jaana Kankaanpää

Juha Lehti