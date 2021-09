Uusin James Bond ilmestyy elokuviin – voisiko brittiagentti olla jatkossa nainen?

Nicola Dove

Uusin James Bond -elokuva tulee ensi-iltaan tänään torstaina 30. syyskuuta. Neljässä viimeisimmässä Bond-leffassa pääosaa näytellyt Daniel Craig palaa James Bondin rooliin, mutta ei ole enää 007.

No Time to Die -elokuvassa katsojat jättävät jäähyväiset Daniel Craigille salaisena agenttina. Huhut uudesta James Bondin näyttelijästä ovat käyneet kuumina jo useita vuosia. Yksi puheenaihe on ollut tulevan James Bondin sukupuoli. Voisiko brittiagentti olla jatkossa nainen?

Virallisessa elokuvasarjassa James Bondia ovat esittäneet Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan ja Daniel Craig. Ian Flemingin kehittämä jännärihahmo siirtyi romaaneista myös elokuviin vuonna 1962.