Näyttely: Keisarillinen kadettikoulu ja sen tyypillinen pudokas Mannerheim esillä Haminan Wanhassa Veteraanissa

Amerikkaan 1950-luvulla muuttanut kuvanveistäjä Kauko Rissanen tunnetaan reliefeistä. Mannerheimista hän veisti niitä useita, ensimmäiset jo rintamalla puhdetöinä.

Keisarillisen Suomen Kadettikoulu toimi Haminassa Venäjän vallan vuosina 1821–1903. Sen aloittamisesta tuli siis alkuvuodesta 200 vuotta.

Kadettikoulun toiminnasta on Wanhassa Veteraanissa vielä parisen kuukautta auki oleva erikoisnäyttely. Seurakseen se on saanut toisen pienoisnäyttelyn yhdestä koulun kasvatista, sillä rauhanturvaamisen museoon on koottu C.G.E. Mannerheimista tehtyjä taideteoksia.

Mannerheim oli tyyppiesimerkki Kadettikoulun opiskelijasta: hän sai nimittäin potkut käytössääntöjen rikkomisen vuoksi.

Hän ei ollut lajissaan ainoa. Oppilaitokseen hyväksyttiin sen 82 toimintavuoden aikana 1 607 opiskelijaa, joista 960 valmistui. Usein keskeytyksen syynä oli nimenomaan erottaminen.

Joskus oli toki kysymys varojen loppumisesta, kun opinnot kestivät kuusi vuotta. Valtaosa kouluun hyväksytyistä pojista tuli lähtökohtaisesti varakkaista, ruotsin- ja venäjänkielisen eliitin jälkeläisistä.

Loppupuolella joukkoon kelpuutettiin sentään joitain suomenkielisten perheiden vesojakin. Heitä koetettiin saada opiskelijoiksi erilaisin kampanjoin aiemminkin, mutta usein kovat kielivaatimukset tulivat esteeksi.

Opetuksesta vain pieni osa oli suomeksi, vaikka koulusta valmistui lähtökohtaisesti nuorukaisia keisarillisten joukkojen esimiestehtäviin. Suomalaisten joukkojen johtaminen taas edellytti suomen kielen taitoa, mutta se ei puolustushallintoa huolettanut eikä näemmä aina koulunkaan johtoa.

Kenraalikuntaan ja everstiksi asti eteni 334 oppilasta. Heistä nimekkäimpien kuvat ovat yhdessä vitriinissä. Jään pohtimaan, millainen Suomen nykyinen asema olisi ilman näitä kenraaleita, ministereitä ja liikemiehiä.

”Marskitaidetta” on koolla edustava otos. On vähän hämmentävääkin, kuinka paljon marsalkkamme on innostanut kymmeniä taiteilijoita, ei vain Suomessa vaan myös ulkomailla.

Taulujen, pääveistosten ja reliefien lisäksi Mannerheim on luonnollisesti ikuistettu patsaisiin joko kokonaan tai osaksi jotain patsasta. Niistä 19 on kuvattu. Vain yksi on Suomen rajojen ulkopuolella Sveitsissä, joten niiden kiertämisessä on aihe lomareissuun, jos toiseenkin.

Minuun suurimman vaikutuksen tekevät Kauko Rissasen reliefit, joista ensimmäiset hän on veistänyt haapaa materiaalina käyttäen puhdetyönä rintamalla.

Näyttelyt on koonnut Ismo Flink. Wanhassa Veteraanissa on myös perusnäyttely suomalaisen rauhanturvaamisen historiasta.

Haminassa matkaavia palvelee museon pihalla elokuussa avautunut Messiravintola, jonka yhteydessä on majoitustilat 40 hengelle.

Kriisinhallintaoperaatioissa yövytään kuljetuskonteissa, ja sellaisista on tämäkin aito tukikohta rakennettu.

Parakkiyö voi kuulostaa ankealta, mutta sitä se ei ollut. Olen nimittäin yöpynyt uutismatkalla kansainvälisessä tukikohdassa, joka sijaitsi poikkeustilassa vielä olleen Mosambikin pääkaupungin lentokentällä.

Wanhan Veteraanin majoitustila on virkistävän erilainen ja varmasti kiinnostaa muitakin kuin vain veteraaneja. Neljä henkeä vetävien huoneiden lisäksi löytyvät pesutilat saunoineen sekä ravintola.

Messi on sisustettu asiaan kuuluvasti suomalaisten kriisinhallintatehtävissä palvelleiden esineillä.

Palveluja pyörittää sotilasmuusikko evp. Reima Uusitalo. Hän suosittaa tekemään varaukset suoraan museon verkkosivun kautta. Vaikka Messiravintola on avoinna keskiviikosta sunnuntaihin, majoittua voi läpi viikon.

Wanha Veteraani, Kadettikoulunkatu 7, Hamina. Erikoisnäyttelyt avoinna la–su 10–16 ja ryhmille tilauksesta 28.11.asti.

