Myyräkuume ja välilevynpullistuma pistivät Jukka Niittyojan perheen elämänarvot uusiksi: "Hautausmaat ovat täynnä ihmisiä, jotka ovat luulleet olevansa korvaamattomia"

Kari Salonen

MTK-Pirkanmaan alueella sijaitsee Suomen toiseksi suurin kasvukeskus Tampere, mikä vaikuttaa edunvalvontaan – hyvässä ja pahassa, Jukka Niittyoja sanoo.

Viljelijän on tärkeintä huolehtia omasta jaksamisestaan, MTK-Pirkanmaan puheenjohtaja Jukka Niittyoja sanoo. Viljelyshommien ohella tilitoimistoa pitävä ylöjärveläinen tietää hyvin, että taloushuolet ja jaksaminen kulkevat käsi kädessä.

Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen Välitä viljelijästä -projektin toimintatapa on alun perin Pirkanmaalta lähtöisin.

"Kuormitus on erilaista kuin muilla yrittäjillä. Esimerkiksi sikalassa possut on ruokittava kipeänäkin. Lomittajaa ei saa aina paikalle. Myös sää on arvaamaton tekijä. Kesän kasvukausi aiheutti lisätöitä ja viljasato jäi silti erittäin heikoksi", hän muistuttaa.

Niittyojan perheen elämässä pysähdys tuli vuosituhannen alussa, kun esikoinen sairastui vakavasti. Tytär oli sairaalassa 14 päivää, josta 11 päivää teho-osastolla. Häneen oli iskenyt myyräkuume, mutta vaikeaksi sen teki veren hyytymistekijäpuutos.

Tytär toipui, mutta samoihin aikoihin Jukan selkä alkoi oireilla. Välilevynpullistuma leikattiin vuonna 2001. Perheen elämänarvot menivät uusiksi.

"Tajusin, että elämässä pitää olla muutakin kuin työ. Hautausmaat ovat täynnä ihmisiä, jotka ovat luulleet olevansa korvaamattomia. Yksi ihminen jättää vain yhdet jäljet. Kannattaa olla armollinen itselleen."

Jukka ja Suvi Niittyojan tulevaisuudensuunnitelmat selkiytyivät, kun lapset totesivat, että he eivät tule jatkamaan eläintenpitoa sikalassa. Niittyojat päättivät ajaa sikatalouden hallitusti alas vuoteen 2008 mennessä ja lähteä rohkeasti uudelle elämänuralle.

Isäntä keskittyy nyt kasviviljelyyn sekä tilitoimiston pyörittämiseen. Lisänä ovat lukuisat luottamustoimet muun muassa MTK:ssa. Vaimo Suvi puolestaan työskentelee valtiolla.

Pariskunnan yhteisiä harrastuksia ovat sauvakävely, puutarhanhoito, sienestys ja marjastaminen. Hyvin varustellussa kesäkeittiössä Niittyojat tekevät ruokaa ulkosalla huhtikuusta syyskuuhun.

"Olemme tehneet jotain oikein, kun kaikki lapset tulivat kesällä reilun viikon yhteiselle mökkireissulle. Tyttö- ja poikaystävät olivat mukana. Hyvä parisuhde ja perhe ovat tärkeimmät voimavarani", Jukka Niittyoja kiteyttää.

Viljakkalalainen Jukka Niittyoja on toiminut MTK-Pirkanmaan puheenjohtajana vuodesta 2016 lähtien. Pirkanmaalla on tehty runsaasti kuntaliitoksia, mutta alueella on silti edelleen 26 tuottajayhdistystä.

Esimerkiksi Niittyojan kotikaupungissa Ylöjärvellä MTK:n tuottajayhdistykset toimivat edelleen myös vanhoissa liitoskunnissa Kurussa ja Viljakkalassa. Yhdistämisessä ei ole nähty lisäarvoa.

"Meillä on Ylöjärvellä yhteistäkin toimintaa, kuten saunailtoja. Kunnan pituus on 95 kilometriä etelästä pohjoiseen, se voi olla jollekin iso kynnys lähteä kokoukseen kauemmaksi."

Niittyojan mukaan maidontuotanto on Pirkanmaalla maatalouden tärkein tuotantosuunta. Sikatalouden merkitys on vähentynyt todella paljon. Broilerikeskittymät ovat Sahalahdella ja Mänttä-Vilppulassa.

"Pirkanmaa on alueena hyvin heterogeeninen. Virtain ja Kurun pohjoisosat ovat ilmasto-olosuhteiltaan karumpaa Suomenselkää, kun taas Pälkäneellä viljellään avomaankasviksia. Lisäksi täällä on kaupunkia."

Tampereella ja alueen kehyskunnissa ajetaan tiivistyvää yhdyskuntarakennetta. Rakennuslupien saaminen haja-asutusalueille on erittäin hankalaa. Maaseutuasutusta vastustetaan Niittyojan mukaan verukkeella, että kunta joutuisi maksamaan sinne palveluita, kuten koulukyytejä.

"Ne ihmiset ovat varmasti hyviä veronmaksajia, joilla on varaa rakentaa talo maaseudulle. Tutkimusten mukaan tiivistäminen ei ole ainoa totuus. Suomessa on kasvava määrä ihmisiä, jotka haluavat asua väljästi maalla."

Kari Salonen

Pirkanmaan tuottajayhdistyksissä joudutaan tavaamaan tarkasti kuntien rakennusjärjestysten sanamuotoja, koska ne voivat vaikeuttaa maatalouden harjoittamista.

Tampereen seudulla lähiruokaa jakaviin Reko-rinkeihin riittää asiakkaita. Sen sijaan kuntien laitosruokaloihin on vaikea saada paikallisten tuottajien elintarvikkeita, koska hankintaorganisaatiot ja tuotemäärät ovat valtavia.

"Ehdoissa saatetaan vaatia esimerkiksi iso määrää pestyä, kuorittua ja viiden sentin mittaista porkkanaa. Käytännössä vain keskusliikkeet voivat tehdä tarjouksia ja me lähituottajat jäämme paitsioon", Niittyoja harmittelee.

Kuluttajatyö olisi Niittyojan mielestä todella tärkeää, mutta MTK-Pirkanmaan resurssit eivät millään riitä koululaistapahtumien järjestämiseen Tampereella. MTK:n yrittää välittää viestiään kunnanvaltuustoille, joissa tehdään päätöksiä esimerkiksi ruokahankinnoista.

"Suhtautuminen on aika nuivaa mitä lähemmäksi Tamperetta mennään. Reunemmalla ymmärretään kyllä maaseudun elämää."

Ylen uutisointiin MTK:n Pirkanmaan nokkamies on pettynyt. Hän toivoo tasapuolisuutta ja klikkijournalismin unohtamista verovaroin rahoitetulta medialta.

Niittyoja ihmettelee esimerkiksi sitä, miksi Yle ei tullut paikalle syyskuussa, kun MTK esitti Säätytalon edustalla hallitukselle vaatimuksensa ilmastotoimista.

"Samaan aikaan Elokapina piti omaa mielenosoitustaan ja Yle oli siellä."

Kari Salonen

Hyvin varustellussa kesäkeittiössä Jukka Niittyoja tekee vaimonsa kanssa ruokaa huhtikuusta syyskuuhun.

Jukka Niittyoja kaataa kotinsa keittiössä espressoon kauramaitoa, koska se sopii hänen vatsalleen. Hän suhtautuu myönteisesti kasvisruuan lisäämisen ruokavaliossa, kunhan näkemykset perustuvat tutkittuun tietoon.

"Ilmastonmuutokseen reagointi on äärimmäisen tärkeää. Viljelijät, jotka elävät maasta, ovat suurimpia luonnon ymmärtäjiä."

Koko keskustelua päästötalkoista Niittyoja pitää vääristyneenä, koska ruuantuottajat ovat joutuneet syytettyjen penkille. Hän kehottaa tutustumaan alakoulun oppimäärään yhteyttämisestä.

"Voimme lopettaa Suomesta maatalouden ja maatalouden päästöt olisivat nolla. Kaikki ruoka tuotaisiin ulkomailta. Pelto, jolle ei tehdä mitään, on päästönlähde. Se on huonoin mahdollinen tilanne."

Jukka Niittyoja kääntäisi katseen kauppaan, joka on ylivoimaisessa asemassa ruokaketjussa. Maataloustuottajien asema paranisi jo pienellä lisäyksellä lihakilon, viljasäkin tai maitolitran tuottajahintaan.

"Kaupan pitäisi hoksata, että täältä loppuu nykymenolla viljelijät ja jalostava teollisuus."

Kari Salonen

Jukka Niittyojan metsistä osa on maatalouskäytössä ja osa suojeltu Metso-ohjelman kautta. MTK- Pirkanmaan puheenjohtaja käy kallioisessa metsässä lapsuutensa leikkipaikoilla sauvakävelemässä, marjassa ja sienessä.

Jukka Niittyoja