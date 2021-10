Tampereen arkkitehtuuri- ja designviikon näyttelyssä ollaan onnellisuuden lähteillä – kotimaisen ruuantuotannon puolestapuhujana Henna Palin kuvaa mieluiten luontoa

Henna Palin

Luonnon monimuotoisena säilyminen mahdollistaa muun muassa lähiruuasta nauttimisen, Henna Palinin teoksessa korostetaan.

Tampereella vietetään parhaillaan arkkitehtuuri- ja designviikkoa, joka kestää sunnuntaihin 8. lokakuuta saakka. Vuodesta 2008 asti järjestetty festivaaliviikko tuo yhteen tuhansia ajankohtaisesta arkkitehtuurista ja designista kiinnostuneita.

Tänä vuonna TADweekin teemana on hyvinvointi. Käsite hyvinvoinnista jaetaan yleisesti kolmeen eri ulottuvuuteen: terveyteen, materiaaliseen hyvinvointiin sekä koettuun hyvinvointiin ja elämänlaatuun. Muotoilu ja arkkitehtuuri ovat läheisessä yhteydessä kaikkiin näihin hyvinvoinnin osa-alueisiin.

Tampereen arkkitehtuuri- ja designviikon aikana teemaa käsitellään eri näkökulmista seminaareissa, työpajoissa ja muissa festivaaliviikon tapahtumissa. Teema kannustaa keskusteluun ja pohdiskeluun siitä, mikä tuo meille turvaa, hyvinvointia ja iloa.

Onnellisuuden lähteillä on neljän pirkanmaalaisen naisen yhteinen valokuvanäyttely Finlaysonin Mediatunnelissa. Sen yläteemana on hyvinvointi. Näyttely on osa Tampereen arkkitehtuuri- ja designviikon kokonaisuutta.

Yksi näyttelyn taiteilijoista on valokuvaaja Henna Palin. Hänellä on vahvat juuret, perinteinen arvomaailma ja kunnioittava suhde luontoon.

Palinin juuret sijoittuvat Satakuntaan, Euraan. Nykyinen elinympäristö sijaitsee Pirkkalan maaseudulla. Maaseutuasumista kunnioittavana ja kotimaisen ruoantuotannon puolestapuhujana, Palin kuvaa mieluiten luontoa.

"Kuvasarjassani ”Muistokukkia suomalaisuudelle?” pohdin itselleni tärkeiden monimuotoisen lähiluonnon, metsäluonnon, rakentamattomien rantojen ja kotimaisen lähellä tuotetun puhtaan ruoan sijaa yhteiskuntamme arvoasteikolla nyt ja tulevaisuudessa", Henna Palin kertoo.

Metsät ovat Palinin mukaan erityisesti tulevaisuudessa suuressa arvossa muun muassa hiilinieluina. Ainutlaatuinen metsäluonto on monille myös vahvasti voimaannuttava ja rauhoittava tekijä.

Lapsille on kuvasarjassa oma teoksensa ”Satumetsä”. Se on kollaasityö ja toteutettu yhteistyössä pirkkalalaisen kuvataiteilija Arja Krossbeck-Juholan kanssa.

Viimeisenä teoksena sarjassa on mustavalkoinen valokuva niittykukasta. Sen äärellä Palin esittää hiljaisen toiveen, että emme jonain päivänä joutuisi laskemaan muistokukkia edellä kuvatuille elementeille.

Kuuden kuvan sarjasta yksi teos on kuvattu Eurassa ja kolme työtä sijoittuvat Pirkkalaan.

Tässä yksi Henna Palinin teoksista, ”Satumetsä”. Se on kokonaisuudessaan nähtävänä Finlaysonilla, Mediatunnelissa. Kuva on Ruovedeltä Pirkanmaalta.