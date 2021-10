Minkä kahden olennon symbioosi on jäkälä? Testaa tietosi MT:n visassa!

MT 10 kysymystä 08.10.2021 1. Yhdysvalloissa pituuden mitta­yksiköinä käytetään tuumaa, jalkaa, jaardia ja mailia. Kuinka monta senttiä on tuuma? 2. Myös Suomessa käytettiin ennen monenlaisia mitta­yksiköitä. Mitä mitattiin yksiköllä nimeltä kiihtelys? 3. Korkein paikka mihin junalla maailmassa pääsee sijaitsee jopa 5 072 metrin korkeudessa – mutta missä maassa? 4. Mikä pöllö kuvassa lentää? 5. Minkä kahden olennon symbioosi on jäkälä? 6. Mikä seuraavista on niin sanottu kolmen tähden ruokasieni? 7. Miten Long drink eli lonkero Suomessa kehitettiin? 8. Minkä puupohjaisen jalosteen viennin arvo on Suomessa suurin? 9. Minkä hahmon piirtäjänä Kari Korhonen tunnetaan? 10. Huippusuosittu, kuvitteellisen Downton Abbeyn kartanon elämästä kertova sarja pyörii jälleen Ylellä. Minkä nimistä aatelissukua sarjassa seurataan?