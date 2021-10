Ihmiset & kulttuuri

Tänään televisiossa: Koukuttavassa musiikkiohjelmassa etsitään kultakurkkuja huijareiden seasta – tehtävä ei ole helppo, sillä valinta tulee tehdä ääntä kuulematta! Ihmiset & kulttuuri Uusi koko perheelle sopiva musiikkiohjelma Mysteerilaulajat – I Can See Your Voice nähdään nyt ensi kertaa Suomessa.

Atte Mäläskä/Nelonen

Julkkispaneeli auttaa kilpailijaa huijareiden ja laulajien erottamisessa. Vakiojäsenet Miitta Sorvali (vas.) ja Robin Packalén saavat ensimmäisessä jaksossa seurakseen Alma Hätösen, Sami Hedbergin ja Arja Korisevan.

Parrasvalot syttyvät ja laulaja nostaa mikrofonin huulilleen. Jännitys tiivistyy. Onko kyseessä lahjakas laulaja vai täysi huijari? Maailmalla suosituksi noussut musiikkiohjelma Mysteerilaulajat – I Can See Your Voice nähdään nyt ensi kertaa myös Suomessa. Alun perin se on kehitetty Etelä-Koreassa. Ohjelman ideana on löytää seitsemän mysteerilaulajan joukosta huijarit. Jaksoittain vaihtuva kilpailija arvioi lauluääntä pelkän ulkokuoren ja vihjeiden perusteella itse laulua kuulematta. Laulajien joukossa voi olla epävireinen metsuri mutta myös upealla äänellä siunattu lentoemäntä. Mitä enemmän kilpailija arvaa oikein, sitä isomman voittopotin hän saa. Jos viimeiseksi jäävä laulaja ei ole hyvä, tipahtaa kilpailijan keräämä potti nollaan. Mysteerilaulajat koukuttaa nopeasti. Kun jakson aloittaa, on se pakko katsoa loppuun. Valtaosassa tosi-tv-sarjoista ja kilpailuista jännitys huipentuu jakson loppuun. Mysteerilaulajissa kutkuttava tunne jatkuu läpi ohjelman, kun kilpailija tiputtaa kierros kerrallaan yhden mysteerilaulajan pois pelistä. Lisäjännitystä tuo se, että huijareiden ja hyvien laulajien määrää ei tiedetä etukäteen. Ohjelmaa juontaa Heikki Paasonen ja vakiopanelisteina kilpailijan apuna häärivät Miitta Sorvali ja Robin Packalén. Ensimmäisessä jaksossa paneelia täydentävät lisäksi radio- ja televisiojuontaja Alma Hätönen, koomikko ja näyttelijä Sami Hedberg sekä artistivieras Arja Koriseva. Jakson lopussa artistivieras esittää dueton viimeiseksi jääneen mysteerilaulajan kanssa. Kajahtaako laulukumppanin suusta yhteensopivia sulosointuja vai epävireistä raakuntaa? Se selviää vasta viime hetkellä. Nelonen lauantaisin klo 21.00. Aiheet Mysteerilaulajat musiikkiohjelma