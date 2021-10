Minkä maakunnan perinneruoka on rönttönen? Testaa tietosi MT:n visassa!

MT 10 kysymystä 22.10.2021 1. Mikä simpukkalaji tunnetaan myös nimellä raakku? 2. Mikä puulaji kuvassa esiintyy? 3. Minkä maakunnan perinneruoka on rönttönen? 4. Ville Haapasalon uusi ravintola tarjoilee entisen Neuvostoliiton alueen herkkuja. Mitä tarkoittaa ruokalistalta löytyvän zakuskan nimi suomeksi? 5. Mikä seuraavista kaupungeista on Australian pääkaupunki? 6. Missä valtiossa on maailman pienin asukastiheys? 7. Missä kaupungissa vuoden 2022 Euroviisut järjestetään? 8. Minkä nimisiä ovat Pikku Kakkosesta tutun Ransu Karvakuonon kaverit?

9. YK:n päivää vietetään 24. lokakuuta. Minä vuonna Suomi hyväksyttiin YK:n jäseneksi? 10. Lokakuun 24. päivään liittyy myös musta torstai. Mika tapahtuma alkoi mustasta torstaista?