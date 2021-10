Suomen vahvin nainen saa proteiinia omien kanojensa munista: "Syömme varsinkin kisojen alla kuin hevoset, kalorit ovat neljässä tonnissa"

Sanne Katainen

Laura Koskenniemi harjoittelee kisakaudella neljä kertaa viikossa, talvikaudella harjoittelu on enimmäkseen punttien nostoa salilla. Kuva tukki painaa 65 kiloa.

Usein mielikuvat pettävät. Niin nytkin. Suomen vahvin nainen onkin kuin kuka tahansa kolmekymppinen nainen. On leggarii ja irtoripsii, mutta myös lapsia ja hempeän vaaleanpunainen koti Sysmän Nuoramoisissa metsän keskellä.

Laura Koskenniemi asuu entistä anoppilaansa, käy päivätöissä Sysmän kotihoidossa, kuskaa lapsia ja nostelee painoja. Entisen puolison vanhemmat remontoivat 1700-luvun savupirttiä, mutta harkittu sisustus on Koskenniemen omaa käsialaa.

Vuonna 2014 hän alkoi käydä kuntosalilla, kun kaksoset olivat puolivuotiaita. Hän onkin esimerkki siitä, kuinka innostus voi viedä mukanaan.

”Kaverini sai myös muksun ja ehdotti, että mennään vähän raskauskiloja pudottamaan. Lähdin mukaan.”

Aika pian Koskenniemi harjoitteli jo tavoitteellisesti ja mietti sopivaa lajia, kuten body fitnessiä. Voimailu voitti, koska entinen puoliso ja opettaja tekivät ohjelmia.

Muu saliväki kummasteli isoja painoja ja kyseli, kilpaileeko Koskenniemi jossakin.

”Eivät ne minusta kovin isoja olleet, paitsi ehkä muihin naisiin verrattuna. Kyykkyni oli siihen aikaan 50–60 kiloa.”

Voimailu oli uutta itsellekin, sillä taustalla oli vain lenkkeilyä ja ikuista laihduttamista.

Vuosi 2016 oli muutosten vuosi: Koskenniemen ja hänen aviomiehensä omakotitalo paloi, tuli tieto uudesta raskaudesta ja puoliso alkoi työskennellä yhä enemmän rakennusalan töissä Lapissa.

”Kaksoset olivat kaksivuotiaita, enkä muista paljon mitään siitä vuodesta.”

Hän yritti jatkaa harjoittelua, mutta siihen jäi vain pari tuntia aikaa, kun hän sai vietyä lapset iltaisin isovanhemmille hoitoon.

”Huomasin, että saan enemmän stressiä kuin nautintoa. Päätin käydä vain lenkillä.”

Palo oli tuhopoltto ja vei lähes kaiken, eikä Koskenniemi ole pystynyt lukemaan pöytäkirjoja vieläkään.

Kuopuksen synnyttyä loppuvuodesta 2016 hän palasi lenkkipolulle ja kuntosalille.

”Ajattelin, että jatketaan siitä, mihin on jääty.”

Alkuvuonna 2017 hän näki paikallislehdessä salikisan tuloksia ja kokeili ensi kertaa itsekin maastavetoa eli painotangon nostoa.

”Sain 120 kiloa, eli yhtä paljon kuin kisaajat ja ajattelin, että minullahan onkin voimaa!”

Paikallinen salinpitäjä vinkkasi Koskenniemelle voimanainen-lajien harjoittelua, ja tämä kävi kokeilemassa kivien, tukkien, renkaiden ja viikinkipunnerruskoneen liikuttamista.

”Toukokuussa 2017 lähdin jo Laukaaseen, vaikka sanoin ensin, että en lähde. Olen kova jännittäjä.”

Koskenniemi tuli viidestä kisaajasta neljänneksi. Pysäyttävintä oli napata muutamia lajivoittoja eli päihittää kolme SM-kisaajaa.

”Ajattelin, että hetkinen, olen treenannut vasta muutaman kuukauden! Jäin ihan koukkuun.”

Tärkeää oli, että lajissa uudet harrastajat otetaan avosylin vastaan, vaikka kisaavatkin keskenään. ”Naisten näkyvyyttä ei vielä oikein ole, kun esimerkiksi MTV3 näyttää vain miesten kisat.”

Vuonna 2018 Koskenniemi osallistui ensimmäistä kertaa Suomen Vahvin -kisaan, kun edellisen vuoden voittaja Niina Jumppanen maanitteli ja valmensikin muutamia kertoja.

”Lähdin mukaan muutaman muun ensikertalaisen kanssa, ja ne olivat ihan toista luokkaa kuin kyläkisat, mediaa ja kameroita paikalla. Mutta kivaa oli se, ettei kukaan odottanut minulta mitään. Tulin toiseksi.”

Hopeaa tuli myös vuosina 2019 ja 2020, kunnes mitali kirkastui tänä vuonna kullaksi.

”Neljäs kerta toden sanoi, ja lehdistö laittoi paineita. Nyt on tietysti paineita pitää titteli, mutta ei ehkä niin kovat kuin jos on kolme kertaa kakkonen.”

Vuonna 2018 kultaa voitti virolaisesta maalaistalosta kotoisin oleva Annika Eilman, vuonna 2019 ilmajokinen Annika Vaaranmaa ja vuonna 2020 joensuulainen Salla Romo.

Suomenmestaruus toi paikat myös ulkomaisiin kisoihin, ja Koskenniemi on lähdössä ensi kesänä Norjaan.

”Marraskuun kisamatka Floridaan tuli liian nopeasti koronan, työn ja perheen kannalta, vaikka olisikin ollut kerran elämässä -tilaisuus. Mietin myös, etten riko itseäni, kun siellä treenataan miesten painoilla eli tukki painaa 90 kiloa.”

Koskenniemi ei harjoittele kotonaan tai kotipihallaan, vaikka nurmikkoa riittää ja ympärillä on pelkkää metsää.

”Ennen kääntelin rengasta ja kiviäkin, mutta nyt treenaan Hartolassa. Pari kertaa olen joutunut vetämään nurmikon työnnettävällä leikkurilla. Se menee aerobisesta treenistä, samoin talvella lumityöt. Kyllähän täällä riittää tekemistä kuten puiden kantamista.”

Pihalla pyörii kissoja, kukko ja kaksi kanaa.

”Munien takia otin, koska niitä menee paljon, pari kennoa viikossa.”

Proteiinia pitää saada noin 140 grammaa päivässä.

”Mutta en laske enkä punnitse ruokia ja syön karkkiakin. Hifistelijät ovat bodypuolella. Me syömme varsinkin kisojen alla kuin hevoset, kalorit ovat neljässä tonnissa.”

Vaikka vahvin-kisoissa mitataan räjähtävää voimaa ääriasennoissa, Koskenniemi pitää lajia monipuolisena.

”Tietenkin kivien nostossa pitää olla ihan supussa ja traktorin renkaan kääntäminen vaatii syvälle kyykistämistä. Mutta kun kaikki lajitreenit tekee, koko kroppa tulee käytyä koko lailla lävitse.”

Hän harjoittelee kisakaudella neljä kertaa viikossa, talvikaudella enimmäkseen punttien nostoa salilla.

”Haetaan lihasmassaa ja pudotetaan painoa. Kisoihin painoa nostetaan, joten välillä sitä on hyvä ottaa poiskin.”

Koskenniemi on asunut ikänsä eri puolilla Sysmää, vaikka äiti onkin kotoisin Lahdesta ja isä Joutsasta.

”Haluan aina asua maalla. Sysmäkin on pieni paikkakunta, mutta vasta täällä kotona on täysi hiljaisuus. Tykkään omasta rauhasta, kun työ on hektistä ja ajoa saattaa olla 150 kilometriä päivässä.”

Lasten kasvatus maalla on ollut tärkeää, vaikka muutto on vilahtanut mielessä, kun ikkunoista vetää, lattiat ovat kylmät eikä uunia aina ehdi lämmittää.

”Ilmalämpöpumppu pyörimään ja villasukkia jalkaan, se kuuluu tähän ja karaisee. Lapset eivät edes halua kirkonkylälle, enkä kyllä minäkään.”

Koskenniemi kuvaa itseään periksiantamattomaksi.

”Hienoa on onnistumisen tunne, vaikka pääsisinkin lapsiperheen arjessa helpommalla, jos en treenaisi. Mutta kehittyminenkin on tavallaan omaa aikaa, vaikka lapset ovat välillä mukana treeneissä.”

Laura Koskenniemi