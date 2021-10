Mikko Alatalon Känkkäränkkä tekee paluun – "Äidit tuntevat laulun paremmin kuin nykylapset"

Johanna Koskinen

Mikko Alatalon jo klassikoksi muodostunut lastenlaulu, Känkkäränkkä, tekee paluun. Alatalo on levyttänyt laulusta uuden, Känkkäränkkä 2.0. -nimisen version yhdessä MisseKissaa esittävän lastenlaulajan, Johanna Koskisen, sekä kymmenvuotiaan Soffi Mäen kanssa.

Känkkäränkän julkaisemisesta tulee kuluneeksi 40 vuotta. Laulu kertoo pahasta ja ilkeästä pikkunoidasta, joka saa lapset kiukuttelemaan ja kiusantekoon. Alatalo levytti Känkkäränkän vuonna 1981 yhtenä Eläimiä suomalaismetsissä -albuminsa lauluista. Tätä Alatalon lastenalbumia on myyty jo lähes 50 000 kappaletta.

"Äidit tuntevat Känkkäränkän paremmin kuin nykylapset. Siksi on kiva, kun lastenlaulumme saavat uusia levytyksiä. Musiikkimme jatkuu näin uusille sukupolville. Uusi versio Känkkiksestä on hauska, kun on pikkuväkeäkin mukana", Alatalo kertoo tiedotteessa.

MisseKissa-hahmon takana on kuopiolainen lastentaiteilija Johanna Koskinen. Koskinen kuuli Känkkäränkän ensimmäisen kerran vuonna 1985 isänsä johtamassa hotelli Juvassa Mikko Alatalon esittämänä. Tämä kohtaaminen johti vuosien jälkeen nyt toteutuvaan Känkkäränkkä-yhteistyöhön.

"Känkkäränkkä 2.0 -kappaleesta tulee tärkeä osa lastenhahmoni MisseKissan tarinaa. Haluan tukea esityksissäni varhaiskasvatuksen tärkeää työtä tunnetaitojen vahvistamisessa. Haluan myös kertoa lapsille, että kaikenlaisten tunteiden kokeminen on sallittua, myös Känkkäränkän vierailu silloin tällöin", Johanna Koskinen sanoo.

Känkkäränkkä 2.0 -laulussa kymmenvuotias Soffi Mäki kertoo, kuinka Känkkäränkkä lähtee pois. Soffin isä, Juha Mäki, on sovittanut ja tuottanut Känkkäränkkä 2.0 -kappaleen. Mäki on suositun Neljänsuora-yhtyeen perustajajäsen.

