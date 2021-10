Kuinka monta vapaa-ajan mökkiä Suomessa on neliökilometrillä? Testaa tietosi MT:n visassa!

MT 10 kysymystä 29.10.2021 1. EU:n maatalouspolitiikkaan kuuluu viherryttämistuki. Minkä niminen on sen tuleva korvaaja? 2. Dasos Capital on metsäsijoittamiseen erikoistunut varainhoitoyhtiö. Mikä on sen kotimaa? 3. Missä toimii talovalmistaja Jetta-Talo? 4. Kuopiossa on valmistettu puusta sähkökäyttöinen vene. Mikä on valmistajayrityksen nimi? 5. Kuinka monta vapaa-ajan mökkiä Suomessa on neliö­kilometrillä? 6. Kuka heistä on tämän vuoden Suomen vahvin nainen -kisan voittaja? 7. Kuka näistä kolumnisteista kirjoittaa sekä MT:ssä että MT Metsässä? 8. Saku Tuomiselta ilmestyi tietokirja ilmastonmuutoksesta. Mikä on sen nimi?

9. Missä sijaitsee Postimuseo? 10. Mikä näistä pituuden mittayksiköistä oli lyhin?