Kaustinen täyttyy taas taiteesta Kamarimusiikkiviikoilla

Kaustisen kamarimusiikkiviikko

Kaustisen edellinen kamarimusiikkiviikko järjestettiin yleisörajoitusten vuoksi suoratoistokonsertteina ja radiointeina.

Keski-Pohjanmaan kulttuurikehto Kaustinen on jälleen pakattu täyteen taide-elämyksiä. Taiteellisen johtajan Kaija Saariketun suunnittelema 44. Kaustisen kamarimusiikkiviikon ohjelma sisältää musiikkia barokista uusimpaan suomalaiseen musiikkiin. Kamarimusiikkiviikko järjestetään 28.1–5.2.2022.

Viikon aikana kuullaan useampi kantaesitys, ja Suomen-ensiesityksensä saa amerikkalaissäveltäjä Missy Mazzolin viulukonsertto. Kaikkiaan tarjolla on yhdeksän konserttia sekä vuoden kuvataiteilijan näyttely Kansantaiteenkeskuksen Kalliosalissa. Uutta ovat Tapaa taiteilija -tilaisuudet konserttien yhteydessä.

Viikon nuori taiteilija on kitaristi Otto Kentala. Kaustiselta kotoisin oleva kitaravirtuoosi on niittänyt mainetta useissa kansainvälisissä kilpailuissa. Vuoden kuvataiteilija, kuvanveistäjä Kaj Lindgård on puuveistäjä. Hän on voittanut useita palkintoja Ranskan taiteilijaseuran järjestämissä kilpailuissa. Nykyisin hän tekee jättimäisiä ihmisveistoksia materiaalinaan lehmus.

Konserttien esiintyjät ovat kaikki klassisen musiikin huippuosaajia, ja monilla on keskipohjalaistausta. Tämä kertoo seudun vahvasta kulttuuriperimästä ja sen arvostuksesta.

Viikko alkaa perjantaina 28.1 Musiikkilukiolaisten konsertilla ja lauantaina 29.1. nuorten esiinmarssi jatkuu kahdella konsertilla Pelimannitalossa. Lastenkonsertissa kuullaan Saint-Saënsin Eläinten Karnevaalit, ja sen jälkeen vuoron saa kitaristi Otto Kentala.

Sunnuntain 30.1. iltapäiväkonsertti on omistettu Timo Alakotilan musiikille. Hän esiintyy yhdessä pitkäaikaisten Kaustiselta lähtöisin olevien muusikkoystäviensä kanssa. Konsertissa saa kantaesityksensä Hope 2021 jousikvintetille ja pianolle.

Tiistai-iltana 1.2. esitetään Kaustinen-salissa viikon säveltäjävieraan, Rebecka Sofia Ahvenniemen videoteos An Anarchist´s Love Letter to a Conservative. Keskiviikon 2.2. duokonsertissa esiintyvät viulisti Maria Puusaari ja pianisti Sonja Fräki. Illan monipuolinen ohjelma sisältää viulumusiikkia viime vuosisadalta tähän päivään.

Torstai-iltana 3.2. yleisöä hemmotellaan kahdella konsertilla. Ensimmäisessä kuullaan Rebecka Sofia Ahvenniemen kamarimusiikkia sekä kantaesityksensä saavat Kaija Saariketun ja Kimmo Hakolan uudet teokset. Kaustisen kirkon iltakonsertissa barokkiviulistien kärkinimiin kuuluva Kreeta-Maria Kentala vie kuuntelijat yhdessä cembalisti Tea Polson kanssa aikamatkalle Bachin musiikin äärelle.

Keski-Pohjanmaan Kamariorkesterin vuosittainen vierailukonsertti kuullaan perjantai-iltana 4.2. Kaustinen-salissa, jonka vihkiäisiin Pehr Henrik Nordgren sävelsi konsertin avausteoksena kuultavan teoksen Rock Score (Kallioon piirretty).

Ensimmäistä kertaa Suomessa kuullaan yhdysvaltalaisen Missy Mazzolin viulukonsertto Dark with Excessive Bright solistinaan norjalainen tähtiviulisti Peter Herresthal. Ensiesityksensä konsertissa saavat myös Jean Sibeliuksen melodraamojen sovitukset lausujalle ja kamariorkesterille.

Tapahtuman perinteisesti päättävä Kamarimusiikkitalkoot-konsertti toteutetaan uudessa miljöössä Hotelli Kaustisen ravintolasalissa. Viikon ohjelmaan kuuluvat monet ilmaistapahtumat, kuten Musiikki kiertää- konsertit eri liikelaitoksissa ja hoivakodeissa sekä koulukonsertit ala- ja yläkouluilla. Viikon esiintyjät ja säveltäjävieraat tekevät myös yhteistyötä Kaustisen Musiikkilukion sekä Näppäreiden kanssa.