Työelämän murros tuo arvostusta maaseudun elintavalle, mutta muuttajia ei tule ilman palveluja – "Palaisivatko kotilääkäri ja kauppa-auto myös maalle?"

Kari Salonen

Jokainen vuodenaika on kaunis peltomaisemassa, puron varressa sijaitsevan saunan terassilla. Nuppu ja Ismo Forsman ovat kehittäneet kolmisen vuotta maaseutumatkailua. Rinnalla heillä on oman alan töitä: Ismo teki paluun urakointiin, Nuppu työskentelee työelämän koulutus- ja kehitystehtävissä.

Työelämä ja suomalainen yhteiskunta laajemmin on digitalisaation tuomassa murroksessa. Koronan jäljiltä epävarmuus vain korostuu.

Tuottavuutta ja keskittämistä hoetaan kuin mantraa, vaikka kummankin ylikorostaminen kuuluu siihen murrosta edeltävään yhteiskuntaan.

"Vierastan sanaa tuottavuus silloin, kun puhutaan ihmisistä. Ihminen tekee työnsä hyvin, jos hänet on huomioitu. Silloin hän on parhaimmillaan ja myös tuottava yrityksen näkökulmasta", sanoo työkykyjohtamisen asiantuntija, maaseutuyrittäjä Nuppu Forsman.

Hän uskoo luovien alojen ja käsityöläisyyden uuteen paluuseen, kun digitalisaatio vapauttaa voimia ja aikaa uusiin asioihin. Monet perinteiset kädentaidot ovat kokeneet suoranaisen renessanssin.

Maaseudulle arvojen muuttuminen tarjoaa mahdollisuuksia. Itsestään se ei silti tapahdu.

"Kunhan saataisiin ne valokuidut. Ja palaisivatko kotilääkäri ja kauppa-auto myös tänne maalle?" Forsman pohtii.

Kotikylä Haminan Reitkalli on hyvä esimerkki. Kaikki talot ovat asuttuja mutta palvelut ovat Haminan keskustassa.

Nuppu Forsman teki yli 20 vuotta uraa työkyvyn ja henkilöstöhallinnon tehtävissä suomalaisissa suurissa yhtiöissä kuten Luhdalla, Hartwallilla, S-ryhmän palveluksessa ja viimeksi Tokmannilla.

Sitten tuli tunne, että asioita voisi tehdä toisin, omista lähtökohdista. Miehensä Ismo Forsmanin kanssa he pyörittävät nyt maaseutumatkailua Ismon kotitilalla. Kumpikin tekee rinnalla oman alansa töitä.

Ismo Forsmanin tausta on maatilalta alkaneessa koneyrittäjyydessä, jonka rinnalle hän hankki myös kuljetuskalustoa. Viljely jäi, homma kasvoi ja autoja oli esimerkiksi Valion ajossa. Myytyään kaluston vuonna 2010 hän siirtyi palkkatyöhön.

Matkailuyritystä Villa Jaakkolaa pariskunta rakentaa tarkoituksella vastavoimaksi työelämän kiireelle luottaen hiljaisuuden arvoon.

Kokous-, juhla- ja majoituspalveluja yhdistetään luontomatkailuun. Ismolla on työn alla tilan mailla sijaitsevan soramontun syventäminen ja maisemointi sekä muutaman nuotiopaikan rakentaminen.

"Ely-keskukselta hankitun lausunnon mukaan lammen ympäristöstä voidaan tehdä virkistyspaikka, joka toimii samalla pienenä keitaana luonnon eläimillekin", mies kertoo.

Koska Nuppu Forsman on työnohjaamisen ammattilainen, toiveissa on, että Villa Jaakkola voisi koronan niin salliessa toimia jo ensi vuonna työyhteisöjen erilaisten tilaisuuksien paikkana.

"Sitä kohti mennään. Toki tässä joutuu jatkuvasti muistuttamaan itseään, että muutama idea kerrallaan toteutukseen asti", hän naurahtaa.

Kari Salonen

Tilan päärakennuksen vanhin keskiosa on 1870-luvulta, jolloin Ismo Forsmanin isoisän isä Ville Forsman aloitti tilanpidon.

Villa Jaakkolan toimintaa alettiin tosissaan suunnitella vuonna 2018. Nuppu ja Ismo päättivät järjestää joulujuhlan kyläläisille vanhassa riihessä. Seuraavana kesänä siinä toimi sitten jo Riihikahvila.

Ely-keskuksen kolmevuotisen investointituen turvin navetan ylisille on remontoitu juhla- ja kokoustilaa. Kanalana ja sikalana vuosien saatossa toimineesta tiilirakennuksesta sukeutui sauna. Sen yhteydessä voi pienempi ryhmä kokoontua.

Sitten tuli kevät 2020. Toiminta seisahtui juuri, kun se oli pääsemässä vauhtiin.

Tänä kesänä ja syksynä on päästy järjestämään vähitellen erilaisia tilaisuuksia rajoitusten hellittäessä.

Tilanteeseen nähden tilauskanta on kehittynyt Nuppu Forsmanin mukaan hyvin. Ensi kesän viikonloput on navetan ylisillä jo käytännössä myyty.

"Ylisiä olisi haluttu pikkujouluihinkin. Sen muuttaminen talvikäyttöön odottaa kuitenkin ensi vuoteen. Se on eristetty mutta mietimme kestävää vaihtoehtoa sen lämmitykseen."

Saunalla on varauksia alkuvuoden puolelle asti. Siellä onpidetty tiimipalavereita, pikkujouluja, ystävien illanviettoja ja polttareita.

Yksi kohderyhmä ovat myös pyöräilijät, sillä Kotkan–Haminan seudun kehitysyhtiö Cursor on panostanut reitistöihin. Paikalliset yritykset voivat hakea tunnuksen, jonka saadakseen pitää esimerkiksi olla huolto- ja pesutilat pyörille.

Kari Salonen

"Tykkään asiakkaista ja maaseutumatkailussa kohtaan ihan kaikenlaisia ihmisiä", Nuppu Forsman sanoo onnellisena.

Pariskunnan oma tarina on kannustava esimerkki. Elämä voi tarjota vaikeuksien jälkeen onnellisiakin käänteitä, kun ei luovu toivosta.

Ismo ja Nuppu seurustelivat lukioiässä 1980-luvun alussa. Sitten elämä vei eri suuntiin.

He tapasivat sattumalta uudelleen ruokakaupassa, kun Mäntsälässä työskennellyt Nuppu oli käymässä nuoruuden kotikaupungissaan. Uutta yhteistä taivalta on nyt tehty viisi vuotta.

Parisuhteesta syntyi myös työkumppanuus, jossa on hyvä pallotella kaikkia ajatuksia.

"Ismo rakentaa tekemistä faktojen ja numeroiden kautta, minulla riittää aina ideoita. Täydennämme toisiamme hyvin", vaimo kuvaa.

Ammatissaan hän on tottunut kannustamaan ja rohkaisemaan ihmisiä.

"Tunteet ovat se voima, joka vie meitä ihmisiä eteenpäin niin työssä kuin muussa elämässä. Pitää voida uskoa tunteeseen, että tekee oikeita asioita. Kun on hyvää tahtoa, unelmatkin voivat pikkuhiljaa toteutua."

Hetkessä se ei tapahdu. Hyvätkin ideat jalostuvat, kun niitä malttaa kypsytellä.

"Yksi asia ja askel kerrallaan. Sen aikakin tulee", on lause, joka toistuu Nuppu Forsmanin puheessa haastattelun aikana myös Villa Jaakkolan kehittämistä koskien.

Hyvää mieltä hänelle tuo jo nyt, kuinka ulkopuolinen tulokas otettiin vastaan Reitkallissa. Itsestään selvää se ei ollut.

"On ollut ihanaa saada ihmiset mukaan kehittämään tätä paikkaa. Yhteinen luotto on, että täällä maalla on hyvä tulevaisuus."

Kari Salonen

Asuinrakennuksen ja myös muiden rakennusten entisöinnissä on jätetty näkyviin mahdollisimman paljon vanhaa. "Yksi asiakas ihasteli vastikään hienosti natisevaa lankkulattiaa navetan ylisillä", Nuppu Forsman kertoo.

Nuppu Forsman