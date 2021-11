Käytännönläheiset suomalaiset ovat keksineet tuhat ja yksi käyttötapaa tälle laitteelle – näppärä keksintö säästää tilaa

Jarkko Sirkiä

Tarkkoja lukuja Suomen bideesuihkujen määrästä on mahdotonta saada, mutta arvioiden mukaan melkein 90 prosentissa Suomen kylpyhuoneista on kyseinen suihku.

Yksi jos toinenkin suomalainen on ulkomaanmatkoillaan ihmetellyt, miksi majapaikan kylpyhuoneessa on wc-istuimen lisäksi toinen, hanalla varustettu istuin.

Suomessakin oli tällaisia alapesuun tarkoitettuja bideeistuimia vielä puoli vuosisataa sitten, mutta sittemmin suomalaiset ovat hoitaneet intiimihygieniaansa toisella tavalla, nimittäin bideesuihkulla. Suihkun avulla alapesu hoituu wc-istuimella istuen, ja vesi on helppo kohdistaa haluttuun suuntaan.

Bideesuihku on maailman mittakaavassa sen verran harvinainen ilmestys, että kyseisen suihkun käyttötarkoitus jäänee monelle Suomessa vierailevalle matkailijalle mysteeriksi.

Suomalaisten bideesuihkujen historia juontaa juurensa 1970-luvulle, jolloin kotimainen LVI-alan yritys Oras kehitti kaksi tuotetta, jotka säästivät aikaa, vaivaa ja tilaa kylpyhuoneessa. Oraksen maajohtaja Mikko Nieminen kertoo, että kyseessä ovat yksiotehana ja bideesuihku.

Yksiotehana nopeutti veden lämpötilan ja vedenpaineen säätämistä, sillä erillisten kuuma- ja kylmävesihanojen pyörittelyn sijaan kaikki hoitui yhdellä hanalla. Kun yksi­otehanaan yhdistettiin toinen uusi keksintö, bideesuihku, saavutettiin myös melkoinen tilansäästö verrattuna bideeistuimen käyttöön.

”Suomalaiset kylpyhuoneet ovat yleensä pienempiä kuin lajitoverinsa muualla Euroopassa, joten tällaiselle tilaa säästävälle keksinnölle oli hyvä markkinarako. Nykyäänhän bideesuihku on vakiovaruste sekä kodeissa että julkisissa tiloissa”, Nieminen kertoo.

Vaikka bideesuihku säästääkin melkoisesti tilaa istuinmalliseen bideeseen verrattuna, bideesuihkujen vienti on osoittautunut yllättävän haasteelliseksi, Nieminen kertoo. Vientiä on lähinnä Lähi-itään, jossa niiden suosiota selittävät islamin puhtaussäännökset.

”Totta kai pyrimme kasvattamaan vientiä muillekin alueille, mutta asia etenee vähitellen.”

Suomessa bideesuihkujen kysyntä pysyy vahvana. Tarkkoja lukuja Suomen bideesuihkujen määrästä on mahdotonta saada, mutta Oraksen arvioiden mukaan melkein 90 prosentissa Suomen kylpyhuoneista on kyseinen suihku. Oras on bideesuihkujen markkinajohtaja Suomessa.

Nieminen arvelee Oraksen bideesuihkujen suosion syyksi niiden kotimaisuutta ja pitkää historiaa. Suosion toisena syynä voi Niemisen mukaan pitää suomalaisten käytännönläheisyyttä.

Bideesuihku on nimittäin monikäyttöinen laite. Suihkulla voi pestä vauvan pepun, huuhtaista likaisen tukan ja siistiä kuraiset kengät. Saapa sillä myös täytettyä ämpärit, jotka eivät mahdu vessan altaaseen, ja huuhdottua vaikka mopin tai pesurätit.

”Näppärä keksintöhän se on, enkä keksi syytä, miksi sen suosio laantuisi”, Nieminen tiivistää.

Erilaiset bideet