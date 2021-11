TV-vinkki: Pohjanmaan nuoret toivot haluavat jäädä juurilleen – uusi dokumenttisarja seuraa neljän pohjalaisen nuoren arkea vuoden ajan

Yle

Emma ja Pauli aikovat rakentaa omakotitalon Paulin kotiseudulle.

Kun maaseudusta usein uutisoidaan näköalattomuus ja nuorten poismuutto, on hyvä muistuttaa että tälläkin ilmiöllä on akanvirtansa. Kyllä, vielä 2020-luvulla on nuoria aikuisia, jotka haluavat elää maalla. Enkä nyt tarkoita syrjäytyneitä peräkammarinpoikia tai luonnon helmaan hakeutuvia downshiftaajia, vaan elämänjanoisia ihmisiä, jotka toteuttavat unelmiaan omista lähtökohdistaan.

Ylen uusi dokumenttisarja LAKEUSlife seuraa neljän parikymppisen aikuisen elämää noin vuoden ajan. Tapahtumat sijoittuvat tietysti yritteliäisyydestään kuuluun maakuntaan, Pohjanmaalle.

Aika kliseisesti dokumentissa esiintyvien nuorten miesten valtakuntaa ovat koneet ja autot naisten keskittyessä siisteihin sisätöihin.

23-vuotias Pauli ajaa työkseen vasikkarekkaa. Intohimona on autourheilu ja harrastuksesta kertova Youtube-kanava.

Paulin tyttöystävä Emma, 21, haluaa kansanedustajaksi. Ensiksi pitäisi kuitenkin päästä yliopistoon. Ja rakentaa talo Paulin kanssa.

24-vuotias Kristiina on toipunut anoreksiasta ja odottaa esikoistaan. Hän tallentaa elämäänsä tarkkaan someen.

Lauri, 23, työskentelee metsäkoneen kuljettajana sekä perheen maatilalla ja opiskelee agrologiksi.

Ihan tavallista elämää siis. Paljastettakoon, että kunnianhimoisten nuorten elämä ei ole pelkkää paraatimarssia, vaan he kokevat karvaita pettymyksiäkin. Kaikki toiveet elämässä eivät täyty sinnikkäästä yrittämisestä huolimatta.

Pönkittääkö vai tuulettaako pieni otos luutuneita käsityksiä suomalaisesta maaseudusta? Kaupunkilaiset ja itäsuomalaiset voivat testata ennakkoluulojaan. Se että nuorilla on tulevaisuus edessään on joka tapauksessa universaali ilmiö.

Yle TV2 tiistai klo 22.25, torstai klo 13.10, Areena

