TV-vinkki: Lähimpänä Pohjoisnapaa koskaan kuvattu sarjaa seuraa valaanpyyntialuksen selviytymistaistelua hyytävissä olosuhteissa

See-Saw Films/BBC Studios/Yle

Entinen armeijan kirurgi Patrick Sumner (Jack O'Connell, kuvassa yläpuolella) pestautuu pohjoisen ankaria olosuhteita kohti suuntaavan valaanpyyntialuksen miehistöön. Mukana matkalla on myös tuppisuinen mutta uhkaavan oloinen Henry Drax (Colin Farrell, alapuolella). Totuus Draxin todellisesta luonteesta paljastuu heti ensimmäisessä jaksossa.

Jos marraskuun pakkasaamut eivät ole vielä saaneet sinua tutisemaan kylmästä, tämä viisiosainen minisarja tekee sen varmasti.

The North Water – Hyytävä helvetti on lähimpänä Pohjoisnapaa koskaan kuvattu draama. Tunnelma on siksi poikkeuksellisen todentuntuinen.

Sarjan on ohjannut Andrew Haigh, ja se perustuu Ian McGuiren samannimiseen romaaniin.

Tarina alkaa vuonna 1859, jolloin valaanpyyntialus Volunteer lähtee Englannin itärannikolta Hullista kohti pohjoisen jäätävän kylmiä merialueita.

Mukaan miehistöön on liittynyt menneisyyttään pakeneva Jack O'Connellin näyttelemä entinen armeijan kirurgi Patrick Sumner. Miehistöön kuuluu myös hiljainen mutta väkivaltainen harppuunamies Henry Drax (Colin Farrell).

Sumnerilla on jo lähtösatamassa epävarma olo matkan oikeasta tarkoituksesta. Pian hän saa huomata, ettei kaikilla miehistön jäsenillä ole puhtaat jauhot pussissaan.

The North Water on psykologinen jännityssarja, joka pureutuu ihmismielen toimintaan äärimmäisissä olosuhteissa.

Ensimmäinen jakso alkaa verkkaisesti, mutta lopun upeat arktiset maisemat ovat odottamisen arvoisia. Ympäristö on kuitenkin äärimmäisen vaarallinen, jos matkaseuraan ei voi luottaa. Valaanpyyntinä alkanut matka muuttuu lopulta taisteluksi elämän ja kuoleman sekä ihmisen hyvän ja pahan puolen välillä.

Kaikkein herkimmille katsojille sarja ei sovi, sillä kamppailu eläinten ja ihmisten välillä yltyy paikoin raa'aksi ja veriseksi.

Miten pitkälle miehistön jäsenet ovat lopulta valmiita menemään jäädäkseen henkiin?

Kaikki jaksot Yle Areenassa ja Yle TV1 lauantaisin klo 21.10