Nokian ex-toimitusjohtaja Olli-Pekka Kallasvuolla on yksi neuvo nuorille, jotka miettivät elämänsä suuntaa: "Sattuma puuttuu peliin, aina"

Sattumalla on luultavasti ollut suurin vaikutus Kallasvuon uraan.

Jaana Kankaanpää

Olli-Pekka Kallasvuo toimi matkapuhelinyhtiö Nokian toimitusjohtajana vuosina 2006-2010.

Kokeneella yritysjohtajalla on nuorille yksi neuvo, joka lohduttaa erityisesti silloin, jos elämän suunta on hukassa, eikä ole varma, mitä elämällään haluaa tehdä.

"Tehkää työnne kunnolla ja innostuneesti. Se on paljon parempi kuin mikään suunnitelma, kun se suunnitelma ei kuitenkaan toteudu. Ei kannata liikaa suunnitella, mitä tekee työelämässä eikä muutenkaan, koska sattuma puuttuu peliin, aina", hän sanoo.

Näin kävi myös Kallasvuolle itselleen, kun sattuma puuttui useasti peliin. Hän sanookin, että sattumalla oli luultavasti suurin vaikutus hänen urallaan.

"Sehän on niin, että jos tekee työnsä hyvin, silloin annetaan joko lisää töitä tai uusia töitä. Se on vähän sellainen kierre, että lopuksi on aika työllistetty", Kallasvuo pohtii.

