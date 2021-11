Hirsitalon siirrossa ankara takaisku: talo siirtyi, mutta kasaaminen ei onnistunutkaan

Milla Vahtila

Kauruun talon hirret on siirretty tontille, mutta tukkirekkojen nosturit eivät ylettäneet tarpeeksi hyvin asemoitumaan tontille ja kasaamaan taloa. Vahtilat aikovat kasata talon joko autolla, jossa on pidempi nosturi, tai siirrettävällä vuokranosturilla, luultavasti tammikuussa.

MT kertoi lokakuussa, miten loviisalaisten Milla ja Markku Vahtilan unelmien hirsitalo paloi vuosi sitten ja kuinka he löysivät tilalle siirrettävän vanhan hirsitalon Keuruulta.

Talon siirtoviikko oli sovittu marraskuun alkuun, mutta aikataulu venyi. Ennen siirtoa Vahtilat kävivät purkamassa taloa loppuun Keuruulla ja välillä tekivät perustuksia Loviisassa. Yhden yön he jopa joutuivat nukkumaan istualtaan raksapakunsa etupenkillä.

"Oli raskaat viisi viikkoa ennen siirtoa ja sitten siirrossa kävi pahin: talo siirtyi, mutta sitä ei saatu pystyyn. Käytettävä kalusto ei ollutkaan otollinen pystyttämiseen, eivätkä rekat päässeet pihallamme talon molemmille puolille", Milla Vahtila kertoo.

Niinpä Vahtilat joutuvat pystyttämään talon itse.

Sitä ennen he yrittävät muokata piharakennukseeen tilan raksapaku Kuukkelille, missä he voivat asua pystytyksen ajan. Väliaikaisasumiseen tarkoitetun vanhan aitan korjaus on vielä kesken.

"Yöpakkasten aikaan Kuukkelissa on jo aika extremeä. Mutta me ei suostuta palaamaan Helsinkiin, vaan aiotaan retkeillä tontillamme, kunnes aitta on valmis."

Joulukuun projektina on saada aitta asumiskuntoon ja päästä sinne jouluksi.

Talon purkaminen Keuruulla alkoi käydä loppuvaiheessa raskaaksi. Kun kaikki hirret ovat nyt Loviisassa, alkaa helpottaa, Vahtilat uskovat.

"Nyt ei enää tarvitse purkaa mitään, vaan saamme vain rakentaa tontillamme, mikä on henkisesti tosi iso juttu."

Talon Vahtilat aikovat pystyttää tammi-helmikuussa. "Kun on toivon mukaan pakkasia eikä tarvitse pelätä hirsien väliin tulevien pellavaeristeiden kastumista."

