Tapio Nurminen on MT:n uusi Eurooppa-kirjeenvaihtaja

Tapio Nurminen aloittaa Maaseudun Tulevaisuuden kirjeenvaihtajana helmikuun alussa.

Maaseudun Tulevaisuuden Eurooppa-kirjeenvaihtajana aloittaa helmikuussa pitkän linjan uutismiehenä tunnettu Tapio Nurminen, 56.

"Laitan nyt uuden vaihteen silmään urallani", pohtii Nurminen uudesta tehtävästään.

"Maaseudun Tulevaisuus on äärimmäisen mielenkiintoinen media, jonka seuranta-alue tulee antamaan minulle uuden kulman journalismin tekoon. Suhtaudun haasteeseen tosi innostuneesti. Näillä kilometreillä on tosi hieno juttu päästä sukeltamaan asioihin, joiden kanssa olen ollut aiemminkin tekemisissä, mutta joita pääsen katselemaan uudelta kantilta ja toisenlaisella foorumilla."

Kauppalehden Saksan kirjeenvaihtajan tehtävistä Maaseudun Tulevaisuuteen siirtyvä Nurminen on asunut Saksassa jo viimeiset 27 vuotta. Eurooppa on koluttu ristiin rastiin sinä aikana jo monta kertaa. Mies on raportoinut niin hullun lehmän taudista kuin saksalaisten maidontuottajien hintataistelusta.

"Fokukseni on Euroopan lähitulevaisuuden isoissa kysymyksissä, kuten energiaratkaisuissa, kaikessa mikä liittyy ilmastonmuutokseen, pakolaisissa, työperäisessä maahanmuutossa sekä EU:n suurten ja -pienten maiden välisessä dynamiikassa. Kaiken ydin tulee kuitenkin olemaan metsässä, maataloudessa ja ruuassa eli kaikessa siinä, mikä on MT:n lukijoiden sydäntä lähellä."

Tapio Nurminen on kotoisin Hämeenlinnasta. Mies muistuttaa, että suurimmalla osalla suomalaisista on juuret maaseudulla.

"Olen syntynyt Vanajassa ja asunut lapsuuteni Hattulassa. Olen käytännössä maalla kasvanut, joskaan en ole sillä koskaan koketeerannut. Isä osti Ahlbackan kartanon mailta tontin ja rakensi sinne talon. Paras kansakouluaikojen kaverini oli pientilallisen poika."

Journalistin uralle hän päätyi harkinnan tuloksena.

"Tajusin, ettei muusikon leipä ole kovin houkutteleva, joten hyvin varhaisessa vaiheessa päätin ryhtyä journalistiksi. Luin Tampereella myös tiedotusoppia, mutta pääaineeni oli valtio-oppi."

Toimittajan ura lähti vauhtiin jo opiskelijana harjoittelupaikasta Hämeen Sanomissa. Kesätoimittajan pesti Uudessa Suomessa koitui merkittäväksi askeleeksi eteenpäin.

"Sieltä sain ensimmäisen vakinaisen pestini. Vuonna 1991 lähdin Uuden Suomen ja MTV:n Moskovan kirjeenvaihtajaksi. Siellä uutisoitavaksi rysähti heti ensimmäisenä vuonna historiallinen vallankaappausyritys ja Neuvostoliiton hajoaminen."

Dramaattiset käänteet jatkuivat:

"Samaan aikaan kun Neuvostoliitto lakkasi olemasta, myös työnantajani Uusi Suomi lopetettiin. Pestini kuitenkin jatkui, kun palkkani maksajaksi tuli Maikkarin lisäksi Turun Sanomat."

Televisioura jatkui ulkomaankomennuksen jälkeen Suomessa.

"Kun palasin Moskovasta, menin MTV:n uutisiin. Olin mukana perustamassa Talousuutisia. Sitä kesti pari vuotta. Kun Suomesta vuonna 1995 tuli EU:n jäsen, lähdin Saksaan MTV:n ja vuodesta 1998 lähtien Kauppalehden kirjeenvaihtajaksi. Yhteistyö MTV:n kanssa päättyi 2019, mutta sillä 27 vuotta alkaneella tiellä ollaan edelleen."

Nurmisen perheeseen kuuluvat vaimo ja aikuinen poika, joka asuu New Yorkissa.

"Asumme Münchenissä, mutta vietämme aikaa myös loma-asunnollamme Näsijärven rannalla Ylöjärvellä."

Nurminen tunnustaa olevansa hyvän ruoan ystävä.

"Olemme innokkaita Italia-faneja. Tykkään italialaisten tavasta tehdä hyvistä raaka-aineista yksinkertaista ruokaa. Meillä syödään todella paljon kalaa. Kun olen Suomessa, Tampereen loistavasta kauppahallista hankittu kala kuuluu ehdottomasti ruokapöytään."

"Minä laitan meillä aika ison osan ruoasta. Voi sitä jonkunlaiseksi harrastukseksikin kutsua. Minulle ruoka, ravinto ja ruokakulttuuri on ollut tärkeä kiinnostuksen kohde aina."

Vapaa-ajallaan mies viihtyy laskettelurinteissä, mutta kaikkein eniten vapaa-aikaansa hän viettää musiikin parissa.

"Musiikki on minulle suuri ilo ja keskeisin harrastukseni edelleen. Kuuntelen paljon ennen muuta jazzia laidasta laitaan. Soitan omaksi ilokseni ja muiden kauhuksi pianoa ja haitaria."