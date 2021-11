Mihin kuntaan Aino Aalto suunnitteli seurakuntatalon yksin, ei yhteistyössä miehensä Alvarin kanssa? Testaa tietosi MT:n visassa!

MT 10 kysymystä 26.11.2021 1. Minne Suomen Viljava Oy suunnittelee rakentavansa kauramyllyn? 2. Mihin kaupunkiin Metsä Group on rakentamassa uutta biotuotetehdasta? 3. Stora Enso lopetti painopaperin valmistamisen Oulussa ja muutti tehtaan valmistamaan toista tuotetta. Mitä? 4. Nord Stream 2 -maakaasuputkilinja Venäjältä Saksaan ollaan ottamassa lähiaikoina käyttöön. Milloin otettiin käyttöön ensimmäinen Nord Stream -linja? 5. Minkä nykyisen EU-alueella sijaitsevan kaupungin nimi oli Stalin vuosina 1949–1956? 6. Eräs Jugoslavian kaupunki kantoi 1945–1992 nimeä Titograd maata vuosina 1945–1980 johtaneen Josip Broz Titon mukaan. Mikä tuo maansa pääkaupunki on nykyisin nimeltään? 7. Kuinka monta kohdetta on listattu hiljattain julkistettuun valtakunnallisesti arvokkaiden maisemien luetteloon? 8. Mikä seuraavista Abba- yhtyeen menestyshiteistä on ainoa, jonka yhtye koskaan itse kelpuutti studioalbumilleen?

9. Abban jäsenistä yksi, Anni-Frid Lyngstad, ei ole syntyjään ruotsalainen. Missä saksalaissotilaan tytär vuonna 1945 syntyi? 10. Mihin kuntaan Aino Aalto suunnitteli seurakuntatalon yksin, ei yhteistyössä miehensä Alvarin kanssa?